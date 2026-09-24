Công an thành phố Đồng Nai phối hợp diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực tầng 1 nhà luyện keo 1 và xưởng sản xuất số 1 của Công ty Cao su Kenda Việt Nam, xã An Viễn. Ảnh: Lê Duy

Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập phương án. Cùng dự có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố; lực lượng quân đội, chính quyền địa phương, đại diện các đơn vị liên quan và lực lượng PCCC cơ sở tham gia diễn tập.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở nhanh chóng khống chế đám cháy và báo thông tin về Trung tâm chỉ huy 114. Ảnh: Lê Duy

Tình huống giả định được đặt ra vào lúc 9h40 cùng ngày, xảy ra cháy tại khu vực tầng 1 nhà luyện keo 1 và xưởng sản xuất số 1 của công ty. Nguyên nhân giả định do sự cố chập hệ thống điện, tia lửa điện bén vào cao su nguyên liệu và hóa chất dung môi, khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng lên các khu vực phía trên.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng khống chế đám cháy và nhận định tình huống để có phương án chữa cháy kịp thời. Ảnh: Lê Duy

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở đánh kẻng báo động, báo cáo Ban giám đốc công ty, hướng dẫn công nhân thoát nạn, cắt điện khu vực cháy và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý ban đầu. Tuy nhiên, do vật liệu cháy chủ yếu là cao su, tạo nhiều khói đen, khí độc và nhiệt lượng lớn, đám cháy vượt quá khả năng khống chế của lực lượng cơ sở.

Lực lượng chức năng nhanh chóng di chuyển các nạn nhân bị thương đến khu vực an toàn trong tình huống diễn tập. Ảnh: Lê Duy

Công ty lập tức báo cháy qua số 114, đề nghị lực lượng chuyên nghiệp và các đơn vị liên quan hỗ trợ. Nhận tin, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức trinh sát, triển khai đội hình chữa cháy, khoanh vùng đám cháy và cứu người mắc kẹt.

Lực lượng chức năng triển khai nệm hơi phục vụ cứu nạn người bị mắc kẹt tại khu vực tầng trên của nhà xưởng trong tình huống diễn tập. Ảnh: Lê Duy

Theo tình huống diễn tập, trong quá trình chữa cháy, 3 đội viên lực lượng PCCC cơ sở bị ngạt khói, cần được đưa ra ngoài cấp cứu. Đồng thời, 15 công nhân đang làm việc tại tầng 3, tầng 4 không kịp thoát xuống dưới phải di chuyển lên nóc nhà xưởng chờ lực lượng chức năng cứu nạn.

Lực lượng chức năng triển khai rô-bốt chữa cháy tiếp cận khu vực xảy ra cháy, hỗ trợ phun nước làm mát và khống chế đám cháy trong tình huống diễn tập. Ảnh: Lê Duy

Khói độc và nhiệt độ cao cũng khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Một số cấu kiện nhà xưởng có nguy cơ sụp đổ cục bộ. Trong quá trình di chuyển hàng hóa, xe nâng va chạm vào kệ chứa sản phẩm, làm hàng hóa đổ xuống và khiến 2 người bị thương, cần được hỗ trợ đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Phối hợp các phương tiện chữa cháy và cứu nạn để giúp đưa nhiều nạn nhân bị mắc kẹt không thể di chuyển tại những nơi cao. Ảnh: Lê Duy

Đặc biệt, qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện 5 công nhân bị mắc kẹt trong thang máy giữa tầng 2 và tầng 3 của nhà luyện keo. Các nạn nhân đang bị đe dọa bởi khói độc và nhiệt độ cao, do đó lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, giải cứu và đưa người bị nạn đến khu vực an toàn.

Tại buổi diễn tập, các lực lượng được huy động triển khai đồng bộ nhiều phương án, gồm: chữa cháy, tìm kiếm và cứu người mắc kẹt, sơ tán người bị nạn, cấp cứu, bảo đảm an ninh, trật tự, điều tiết giao thông và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh tại hiện trường. Việc phối hợp giữa lực lượng Công an thành phố, các phòng nghiệp vụ, lực lượng quân đội, chính quyền địa phương, đơn vị liên quan và lực lượng PCCC cơ sở được thực hiện theo từng khu vực, nhiệm vụ.

Sau khi dập tắt hoàn toàn đám cháy, lực lượng chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân và báo cáo chỉ huy. Ảnh: Lê Duy

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai trao hoa chúc mừng các lực lượng trong buổi diễn tập. Ảnh: Lê Duy