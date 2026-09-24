Vụ GFDI: 7.108 bị hại và những câu chuyện phía sau

Những đồng tiền dành dụm cho tương lai

Chiều 24/9, Cung Thể thao Tiên Sơn trở thành điểm cầu đặc biệt trong phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến Công ty GFDI. Hàng nghìn bị hại có mặt, mang theo những câu chuyện riêng phía sau các hợp đồng đã ký. Với nhiều người, số tiền giao cho GFDI không phải khoản vốn nhàn rỗi lớn mà là thành quả của nhiều năm lao động, tích cóp.

Chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1987, trú xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng) cho biết, mình bị thiệt hại 450 triệu đồng. Đây là khoản tiền riêng chị tích cóp được. Theo chị Thơm, năm 2018, chị được nhân viên GFDI tư vấn tham gia với mức lãi suất khoảng 3%, thời hạn ban đầu 3 tháng. Sau khi kết thúc thời hạn, chị tiếp tục ký hợp đồng. Từ năm 2018 đến 2023, thông qua các hình ảnh quảng cáo và thông tin được nhân viên công ty cung cấp, chị tiếp tục đầu tư thêm.

Phiên tòa vụ GFDI được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối nhiều điểm cầu.

Tổng cộng, chị tham gia 3 gói hợp đồng với số tiền 450 triệu đồng. “Đây là tiền riêng tôi tích cóp được. Ban đầu tôi nghĩ gửi trong thời gian ngắn, sau đó thấy quá trình giao dịch diễn ra như tư vấn nên tiếp tục tham gia”, chị Thơm kể. Theo chị Thơm, khi các hợp đồng đến hạn, chị nhiều lần hỏi nhân viên về tình hình hoạt động của GFDI. Chị được giải thích rằng công ty đã đầu tư vào chứng khoán và các dự án có khả năng sinh lời cao.

Dù bắt đầu nghi ngờ, chị cho biết phía công ty vẫn nhiều lần hứa hẹn, cam kết sẽ hoàn trả tiền cùng lãi suất. Theo chị, khách hàng còn được thông báo nếu rút tiền trước thời hạn hợp đồng sẽ bị mất 50% giá trị hợp đồng. Vì vậy, chị tiếp tục chờ đợi.

Cũng như chị Thơm, chị Lương Thị Kim Dung (SN 1976, trú Tam Kỳ) cho biết, đã gửi vào GFDI 150 triệu đồng. Khoảng 2 tháng sau, chị nghe thông tin công ty gặp vấn đề. “Đây là tài sản lớn đối với tôi”, chị Dung chia sẻ.

Những con số 150 triệu hay 450 triệu đồng khi đặt cạnh tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng của vụ án có thể chỉ là một phần nhỏ, nhưng với mỗi gia đình, giá trị của khoản tiền lại được đo bằng số năm lao động và những dự định mà họ từng đặt vào đó. Đó có thể là tiền tiết kiệm, tiền làm ăn hoặc khoản tiền dành cho một kế hoạch quan trọng trong tương lai.

Khi niềm tin kéo cả người thân vào cuộc

Đáng chú ý, trong số các bị hại có một trường hợp khá hy hữu: người từng là nhân viên tư vấn của GFDI cũng trở thành bị hại. Trong thời gian làm việc tại công ty, chị không chỉ trực tiếp tư vấn cho khách hàng, mà còn tin tưởng vào doanh nghiệp nơi mình làm việc. Chị dành dụm tiền lương, tiền hoa hồng được công ty chi trả để tiếp tục tái đầu tư.

Từ một người tư vấn, chị trở thành khách hàng của chính GFDI. “Lúc đó tôi là nhân viên của công ty, trực tiếp tư vấn cho khách hàng nên bản thân cũng tin tưởng. Tôi nghĩ công ty hoạt động tốt thì mình vừa có thu nhập từ công việc, vừa có thể đầu tư thêm cho tương lai”, chị chia sẻ.

Bị hại trình bày ý kiến tại phiên tòa, đề nghị quyền lợi của mình được xem xét theo quy định pháp luật.

Niềm tin ấy còn được chị chia sẻ với gia đình. Chị rủ mẹ và các chị em cùng tham gia. Đặc biệt, mẹ chị đã đưa 200 triệu đồng, là khoản tiền tích cóp để dành cho tuổi già, gửi vào GFDI. Khi sự việc xảy ra, nỗi lo về tiền bạc với chị còn đi kèm cảm giác day dứt. “Tôi rất ân hận. Nếu chỉ là tiền của tôi thì tôi còn có thể cố gắng làm lại. Nhưng đây còn là tiền của mẹ và các chị em. Chính tôi là người làm việc tại công ty, chính tôi tư vấn và nói với gia đình rằng có thể tin tưởng để gửi tiền. Bây giờ xảy ra chuyện, tôi cảm thấy có lỗi với mọi người”, chị nói.

Điều khiến chị day dứt nhất là mẹ và các chị em đã đặt niềm tin vào chính mình. “Mẹ tin tôi nên mới gửi tiền. Các chị em cũng tin tôi nên mới tham gia. Tôi không nghĩ có ngày chính mình lại trở thành người đưa người thân vào hoàn cảnh này”, chị chia sẻ. Với người phụ nữ này, khoản tiền lương và hoa hồng từng được nhận rồi tiếp tục tái đầu tư giờ đây cũng nằm trong số những khoản tài sản mà chị chờ được giải quyết. Nhưng điều ám ảnh hơn là khoản tiền của mẹ và những người chị em đã tin mình. “Tôi chỉ mong lấy lại được tiền cho mẹ và các chị em. Tôi không muốn sau này phải ân hận vì chính mình đã rủ mọi người tham gia”, chị nói.

Câu chuyện ấy cho thấy phía sau một hợp đồng không chỉ có người đứng tên. Đôi khi, niềm tin từ một cá nhân được chuyển tiếp sang cả gia đình, để rồi khi xảy ra sự cố, những người cùng đặt niềm tin ấy cũng cùng chịu ảnh hưởng.

Mỗi khoản tiền trong vụ án là những câu chuyện riêng về tích cóp, niềm tin và những dự định của mỗi gia đình.

7.108 bị hại, 7.108 câu chuyện

Với một số bị hại, khoản tiền gửi vào GFDI còn gắn với nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Ông Mai Xuân Thiện, trú quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết, ông bị thiệt hại 200 triệu đồng. Ông biết đến GFDI thông qua một nhân viên công ty là bạn học của cháu mình. Theo ông Thiện, khoản tiền này hiện rất cần thiết cho việc điều trị căn bệnh nan y của mình.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Hạnh, trú tại Quảng Trị cho biết, có 3 hợp đồng với GFDI, tổng số tiền 900 triệu đồng. Theo ông Hạnh, ông đang cần khoản tiền này để có điều kiện chữa bệnh tim. “Tôi mong muốn được trả lại tiền để có tiền chữa bệnh”, ông Hạnh chia sẻ.

Những trường hợp như ông Thiện và ông Hạnh khiến câu chuyện về tiền trong vụ án trở nên cụ thể hơn. Với họ, đó không chỉ là một khoản tài sản trên giấy tờ, mà còn liên quan trực tiếp đến việc chăm sóc sức khỏe và cuộc sống hiện tại.

Hơn 7.000 bị hại trong vụ án là hơn 7.000 hoàn cảnh khác nhau. Có người gửi tiền từ khoản tích cóp nhiều năm. Có người gửi tiền dành cho tuổi già. Có người cần khoản tiền ấy để chữa bệnh và cũng có người đặt niềm tin vào chính người thân của mình để rồi cùng trở thành bị hại.

Phía sau con số 7.108 bị hại là những hoàn cảnh, câu chuyện và khoản tiền khác nhau được gửi gắm vào GFDI.

Những câu chuyện ấy cho thấy phía sau các con số trong hồ sơ vụ án là những con người cụ thể với những dự định rất đời thường. Tại phiên tòa, mỗi người theo dõi vụ án với sự quan tâm khác nhau. Nhưng với những khoản tiền gắn với công sức, kế hoạch và cuộc sống của mỗi gia đình, việc vụ án được làm rõ và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên được xem xét theo quy định pháp luật là điều họ đặc biệt quan tâm.

Với nữ nhân viên từng tư vấn cho GFDI, có lẽ khoản nợ lớn nhất lúc này không chỉ được tính bằng tiền. Đó còn là sự day dứt khi người mẹ đã dành dụm tiền dưỡng già và những người chị em trong gia đình đã đặt niềm tin vào lời giới thiệu của mình.

Phía sau con số 7.108 bị hại là 7.108 câu chuyện. Và trong mỗi câu chuyện ấy, những đồng tiền không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng công sức, niềm tin, những dự định cho tương lai và cả những điều mà người trong cuộc có thể sẽ day dứt rất lâu sau phiên tòa.