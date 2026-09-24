Ông trùm bị tuyên án 15 năm tù

Ngày 23/9, thẩm phán Curtis Farber của Tòa án Tối cao bang New York tại Manhattan tuyên phạt Harvey Weinstein 15 năm tù. Bị cáo, 74 tuổi, bị kết án phạm tội cấp độ một hành vi tình dục với Miriam Haley - cựu trợ lý sản xuất chương trình Project Runway.

Theo hồ sơ, Haley cáo buộc Weinstein cưỡng ép cô tại căn hộ của ông ở Manhattan năm 2006. Haley nói với tòa rằng mức án dành cho Weinstein là 15 năm, nhưng hậu quả cô phải chịu đựng kéo dài suốt đời. Cô từng ra làm chứng trong các phiên tòa trước đó, trở thành một trong những nhân chứng trung tâm của vụ án gây chú ý lớn tại Mỹ.

Tại phiên tuyên án, Weinstein nói ông mắc ung thư, suy tim sung huyết cùng một số bệnh lý khác, mong tòa xem xét mức án. Weinstein vẫn khẳng định vô tội đối với cáo buộc của Haley.

Luật sư của Weinstein đề nghị mức án thấp hơn, cho rằng thân chủ đã bị giam giữ hơn 6 năm. Bản án dài khiến ông có nguy cơ qua đời trong tù. Đại diện của Weinstein sau đó tuyên bố thân chủ “duy trì quan điểm vô tội” và phản đối mạnh mẽ mức án do thẩm phán Farber đưa ra. Nhóm luật sư dự kiến tiếp tục theo đuổi thủ tục kháng cáo.

Miriam Haley nhiều lần ra tòa làm chứng loạt vụ kiện Harvey Weinstein tấn công tình dục.

Thẩm phán Farber nhận định Weinstein đã sử dụng vị thế và quyền lực của người có ảnh hưởng tại Hollywood để tiếp cận, chi phối những phụ nữ mong muốn làm việc trong ngành giải trí. Việc bị cáo không thực sự nhận trách nhiệm với hành vi của mình là yếu tố được cân nhắc khi quyết định hình phạt.

Bản án 15 năm là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến pháp lý kéo dài gần một thập kỷ của ông trùm Hollywood. Năm 2020, ông bị kết tội xâm hại Haley và cưỡng hiếp diễn viên Jessica Mann, sau đó nhận mức án 23 năm tù tại New York. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm cao nhất bang New York vào năm 2024 hủy phán quyết, cho rằng phiên tòa trước có những sai sót khiến bị cáo không được xét xử công bằng.

Trong phiên tái xét xử năm 2025, bồi thẩm đoàn tuyên Weinstein có tội trong vụ việc liên quan Haley. Tuy nhiên, ông được tuyên trắng án đối với cáo buộc liên quan người mẫu Kaja Sokola, trong khi bồi thẩm đoàn không thống nhất được phán quyết về cáo buộc ông cưỡng hiếp Jessica Mann.

Harvey Weinstein là một trong những nhà sản xuất quyền lực nhất Hollywood, đồng sáng lập Miramax và đứng sau nhiều phim thành công như Pulp Fiction, Shakespeare in Love hay Chocolat.

Sự nghiệp của ông sụp đổ sau loạt cáo buộc quấy rối, xâm hại và cưỡng hiếp được công bố năm 2017. Vụ việc góp phần thúc đẩy làn sóng #MeToo, khuyến khích nhiều phụ nữ công khai trải nghiệm bị lạm dụng và quấy rối tình dục trong ngành giải trí.

Weinstein còn bị kết tội các tội danh tình dục tại Los Angeles năm 2022. Tòa phúc thẩm California giữ nguyên phán quyết có tội nhưng hủy mức án 16 năm trước đó để xem xét lại việc tuyên án. Ông vẫn phải đối mặt với các thủ tục pháp lý riêng tại California, bên cạnh việc kháng cáo bản án 15 năm mới nhất ở New York.