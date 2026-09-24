Tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù cho bị cáo sử dụng mạng xã hội xuyên tạc, chống phá chính quyền tại Vĩnh Long

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 13 (Vĩnh Long) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Thạch Chanh Tra (sinh năm 1972, ngụ xã Long Hiệp) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định pháp luật.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến khi bị bắt vào cuối tháng 4/2026, Thạch Chanh Tra đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Cụ thể, bị cáo thường xuyên đăng phát trực tiếp (livestream) công khai nhiều video clip có nội dung lệch lạc; tham gia các buổi hội luận trực tuyến với các thành phần chống đối; đăng tải các bài viết mang tính chất sai sự thật, xuyên tạc và vu khống các cơ quan Nhà nước cũng như chính quyền địa phương.

Bị cáo Thạch Chanh Tra bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù (Ảnh:CACC)

Các thông tin tiêu cực do bị cáo đăng tải đã thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội, tạo ra dư luận xấu trong xã hội. Hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc và tôn giáo của Đảng và Nhà nước, mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương, làm dấy lên sự bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trước khi vướng vòng lao lý, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã kiên trì tổ chức giáo dục, nhắc nhở và tạo cơ hội cho bị cáo sửa sai nhiều lần. Tuy nhiên, Thạch Chanh Tra không những không chuyển biến tích cực mà còn tỏ thái độ cực đoan, thách thức các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24/9, bị cáo Thạch Chanh Tra đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời tỏ thái độ ăn năn, hối cải.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội từ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử TAND khu vực 13 đã quyết định tuyên phạt bị cáo Thạch Chanh Tra 3 năm 6 tháng tù nhằm răn đe, giáo dục tội phạm và giữ vững kỷ cương pháp luật.