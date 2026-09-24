Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Hà Tĩnh: Tìm thấy hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 24/9, thông tin từ Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa tìm kiếm, quy tập được một hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh nước bạn Lào.

Trước đó, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 6/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027.

Tại hiện trường, lực lượng quy tập cũng tìm thấy nhiều di vật của liệt sĩ. Ảnh: Lê Đức

Ngay sau khi có mặt trên đất bạn, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương triển khai lực lượng, bám địa bàn, thu thập thông tin từ nhân dân địa phương. Từ nguồn tin do ông Khăm Phèng (người dân địa phương) cung cấp, cán bộ, chiến sĩ của Đội đã tổ chức hành quân, khảo sát và tiến hành xác minh tại khu vực núi Viêng Bản, thuộc địa bàn Chóng Thoong, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bolikhămxay (Lào).

Tại khu vực tìm kiếm, địa hình núi đá cao, dốc, hiểm trở, nhiều hang sâu, trong khi thời tiết diễn biến phức tạp khiến việc tiếp cận hiện trường gặp không ít trở ngại. Không quản ngại khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập kiên trì đào bới, tìm kiếm từng vị trí tại khu vực cửa hang đá núi Viêng Bản. Sau nhiều ngày nỗ lực, lực lượng tìm kiếm phát hiện một hài cốt liệt sĩ nằm lẫn trong lớp đất đá.

Hà Tĩnh đã hoàn thành việc quy tập, lấy mẫu, số hóa thông tin các phần mộ hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn vào đầu tháng 8/2026

Tại hiện trường, lực lượng quy tập cũng tìm thấy nhiều di vật của người chiến sĩ, gồm: cúc áo bộ đội, 2 đế giày, khóa thắt lưng, dây dù, mảnh tăng, 1 đồng xu Việt Nam và một số vật dụng cá nhân khác. Đặc biệt, trong số các di vật có 1 lọ nhựa còn khắc rõ dòng chữ, ký hiệu “T62-07”.

Ngay sau khi phát hiện, Đội Quy tập thực hiện các quy trình thu gom, làm sạch hài cốt và di vật theo quy định. Đơn vị tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm. Sau đó, hài cốt liệt sĩ được di chuyển về lưu giữ, thờ tự tại phòng thờ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Viêng Thoong, bảo đảm an toàn.

Về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hà Tĩnh đã hoàn thành việc lấy mẫu, số hóa thông tin các phần mộ hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn vào đầu tháng 8/2026. Cụ thể, địa phương này đã hoàn thành việc khai quật, số hóa thông tin, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 774 phần mộ chưa xác định được thông tin ở 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để phục vụ giám định ADN, trong đó 297 phần mộ lấy được mẫu sinh phẩm, đạt 38,4%.