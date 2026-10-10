'Nữ hoàng nước mắt' Kim Ji Won bùng nổ

Tối 9/10, Doctor X - bộ phim truyền hình mới do Kim Ji Won đóng chính - chính thức lên sóng đài SBS (Hàn Quốc) và được phát hành trên Netflix tại nhiều thị trường. Ngay tập mở màn, tác phẩm ghi nhận thành tích ấn tượng, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Theo JoyNews24, dữ liệu từ Nielsen Korea cho thấy tập đầu Doctor X đạt rating trung bình 11,4%, và cao nhất lên tới 12,9%. Đây là thành tích mở màn tốt nhất trong số các phim truyền hình ngắn tập lên sóng tại Hàn Quốc từ đầu năm 2026.

Sức hút của tác phẩm đã xuất hiện từ trước ngày lên sóng. Theo truyền thông Hàn Quốc, các video quảng bá Doctor X trên kênh YouTube chính thức của SBS thu hút tổng cộng hơn 11 triệu lượt xem. Tại Việt Nam, bộ phim cũng trở thành chủ đề được quan tâm trong các cộng đồng phim Hàn sau tập đầu.

Doctor X của Kim Ji Won đạt rating 11,4% ngay tập đầu, lập kỷ lục mở màn phim truyền hình ngắn tập Hàn Quốc năm 2026. Ảnh: SBS.

Bên cạnh thành tích phát sóng, Doctor X nhận nhiều phản hồi tích cực về nội dung và màn thể hiện của Kim Ji Won. Trên các diễn đàn phim, khán giả dành lời khen cho nhịp kể nhanh, những tình huống căng thẳng trong phòng mổ và hình tượng nữ chính quyết liệt, có phần bất cần. Dù vậy, một số ý kiến cho rằng cách xây dựng nhân vật và phần âm nhạc chưa thực sự nổi bật khi so với phiên bản gốc của Nhật Bản.

Doctor X xoay quanh Gye Soo Jung (Kim Ji Won), một bác sĩ phẫu thuật tài năng nhưng có tính cách lạnh lùng, ngang bướng. Được điều đến Bệnh viện Đại học Guseo thông qua một công ty cung ứng nhân sự y tế, cô nhanh chóng vướng vào những mâu thuẫn với cấp trên khi thẳng thắn phản đối các quyết định có thể ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân.

Ngay tập đầu, Soo Jung gây chú ý với những màn đối đầu căng thẳng trong bệnh viện. Nhân vật không ngần ngại thách thức quyền lực của các bác sĩ cấp cao, đồng thời thể hiện năng lực chuyên môn khi trực tiếp xử lý một ca phẫu thuật gặp biến cố. Những tình huống trong phòng mổ, cùng các mâu thuẫn về quyền lực và lợi ích, tạo nên nhịp phim khá nhanh ngay từ phần mở đầu.

Với Kim Ji Won, Doctor X đánh dấu màn trở lại màn ảnh nhỏ sau hai năm kể từ thành công của Nữ hoàng nước mắt. Tác phẩm trước đó khởi đầu với rating 5,9%, sau đó tăng lên 24,9% ở tập cuối, trở thành phim có tỷ lệ người xem cao nhất lịch sử đài tvN. So với vai tiểu thư tài phiệt Hong Hae In từng giúp cô được yêu thích rộng rãi, nhân vật mới có ngoại hình, tính cách và cách hành xử khác biệt.

Kim Ji Won gây chú ý khi trở lại màn ảnh nhỏ sau hai năm, với hình tượng nữ bác sĩ lạnh lùng, quyết đoán trong Doctor X. Ảnh: SBS.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Kim Ji Won dành thời gian tìm hiểu các kỹ thuật y khoa, học cách sử dụng dụng cụ và thực hiện những thao tác phẫu thuật dưới sự hướng dẫn của cố vấn chuyên môn. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô muốn thể hiện những khía cạnh đối lập trong tính cách của Soo Jung, một người có năng lực vượt trội nhưng gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc.

Đáng chú ý, Doctor X được làm lại từ loạt phim y khoa nổi tiếng cùng tên của Nhật Bản, do Ryoko Yonekura đóng chính. Phiên bản gốc ra mắt năm 2012, kéo dài bảy mùa và từng gặt hái thành công lớn tại thị trường nội địa. Sức hút của thương hiệu này cũng tạo thêm áp lực cho bản chuyển thể Hàn Quốc.