Phim Việt đang gây sốt phòng vé: 17 ngày thu 400 tỷ đồng, nam chính từng góp mặt trong bom tấn 714 tỷ

Thị trường điện ảnh Việt tháng 10 đang chứng kiến sức hút của bộ phim Trại buôn người, do đạo diễn Toni Dương Bảo Anh thực hiện.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến chiều 11/10, tác phẩm chính thức cán mốc doanh thu 400 tỷ đồng sau khoảng 17 ngày phát hành. Đây là thành tích đáng chú ý trong bối cảnh phim vẫn duy trì lượng suất chiếu lớn dù đã bước sang tuần công chiếu thứ ba.

Bộ phim khởi chiếu từ ngày 25/9 và liên tục dẫn đầu phòng vé. Riêng ngày 11/10, tác phẩm được bố trí khoảng 5.000 suất chiếu, tạo khoảng cách đáng kể với những đối thủ cùng thời điểm.

Lọt nhóm 7 phim Việt ăn khách nhất lịch sử

Với doanh thu vượt 400 tỷ đồng, Trại buôn người trở thành phim Việt thứ bảy đạt cột mốc này, sau những tác phẩm như Mưa đỏ, Mai, Lật mặt 7: Một điều ước, Nhà bà Nữ, Thỏ ơi! và Bố già.

Thành tích trên cũng đưa phim lên vị trí thứ bảy trong danh sách những tác phẩm Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé nội địa, tính đến ngày 11/10.

Đáng chú ý, tác phẩm tiếp tục giữ được lượng khán giả đáng kể sau gần ba tuần ra mắt, thay vì chỉ tạo doanh thu lớn trong những ngày đầu công chiếu.

Trong khi đó, một số bộ phim mới ra rạp chưa thể tạo ra cuộc cạnh tranh tương xứng. Án mạng xém hoàn hảo, có sự tham gia của Anh Tú Atus, khởi chiếu ngày 9/10 nhưng doanh thu và số suất chiếu vẫn cách khá xa tác phẩm dẫn đầu.

Một số dự án khác cũng đã điều chỉnh lịch phát hành. Điều này khiến cục diện phòng vé tháng 10 có những thay đổi đáng kể.

Trại buôn người khai thác đề tài lừa đảo và buôn người xuyên biên giới, xoay quanh những nạn nhân bị dụ dỗ bởi lời mời gọi việc nhẹ, lương cao. Nhân vật trung tâm là Trần Duy Ny, do Steven Nguyễn đảm nhận. Khi em gái rơi vào đường dây buôn người, Ny lên đường tìm kiếm nhưng sau đó chính anh cũng bị cuốn vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Bộ phim có sự góp mặt của Quách Ngọc Ngoan, Huỳnh Minh Kiên, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu cùng nhiều diễn viên khác. Bên cạnh thành tích thương mại, tác phẩm cũng nhận những ý kiến trái chiều về cách xây dựng nhân vật và tình tiết kịch bản. Tuy vậy, sức hút phòng vé cho thấy đề tài và câu chuyện của phim đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Steven Nguyễn có hai phim liên tiếp đạt tổng doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng

Một trong những gương mặt nhận được sự chú ý từ thành công của bộ phim là nam diễn viên Steven Nguyễn. Trước Trại buôn người, anh từng góp mặt trong Mưa đỏ, tác phẩm đạt doanh thu khoảng 714 tỷ đồng.

Khi bộ phim mới vượt mốc 400 tỷ đồng, tổng doanh thu của hai tác phẩm có Steven Nguyễn tham gia đã vượt 1.100 tỷ đồng. Đây là dấu mốc đáng chú ý đối với nam diễn viên khi hai bộ phim ra mắt liên tiếp trong hai năm đều đạt thành tích thương mại lớn.

Nếu ở Mưa đỏ, Steven Nguyễn đảm nhận vai Trung úy Quang với những giằng xé nội tâm, thì trong Trại buôn người, anh hóa thân thành một người đàn ông miền Tây quyết tìm lại em gái. Hai vai diễn có màu sắc khác nhau, cho thấy sự thay đổi trong lựa chọn nhân vật của nam diễn viên.

Ngoài ra, quy mô sản xuất của Trại buôn người cũng là một điểm đáng chú ý. Ê-kíp cho biết dự án trải qua quá trình chuẩn bị và thực hiện kéo dài nhiều năm, huy động số lượng lớn diễn viên và thành viên đoàn phim.

Hiện tác phẩm được phân loại T18, dành cho khán giả từ đủ 18 tuổi. Nhà sản xuất từng cho biết sẵn sàng nghiên cứu phương án biên tập phiên bản phù hợp với nhóm khán giả trẻ hơn, nhưng việc phát hành phải tuân thủ quyết định phân loại của cơ quan có thẩm quyền.

Với cột mốc 400 tỷ đồng sau 17 ngày ra rạp, Trại buôn người đã ghi tên mình vào nhóm những bộ phim Việt có doanh thu cao nhất. Thành tích này cũng tiếp tục nối dài chuỗi dấu ấn phòng vé của Steven Nguyễn trong hai năm gần đây.