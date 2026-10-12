Vừa xong thủ tục ly hôn, tài tử 'Người Nhện' Tobey Maguire gây sốt khi làm chủ hôn cho vợ cũ

Buổi lễ được cử hành ngoài trời trong không gian sang trọng của khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort Lanai tại Hawaii (Mỹ), quy tụ sự tham gia của đông đảo người thân cùng bạn bè hai bên. Xuất hiện tại sự kiện, Tobey Maguire lịch lãm trong bộ suit đen kết hợp cà vạt, thể hiện sự hào hứng rõ rệt khi dẫn dắt hôn lễ. Trong khi chú rể Geoffrey Ogunlesi đầy phong độ với suit đen cùng nơ cổ, thì cô dâu Jennifer Meyer lại vô cùng lộng lẫy trong chiếc váy cưới quây ngực kết hợp khăn voan dáng dài.

Hai con chung của Meyer và Maguire - Ruby (19 tuổi) và Otis (17 tuổi) - đều có mặt trong ngày vui của mẹ. Con gái nhỏ của Meyer và chồng mới cũng tham dự hôn lễ.

Tobey Maguire làm chủ trì hôn lễ cho vợ cũ. Ảnh: Backgrid

Dàn khách mời nổi tiếng gồm tài tử Leonardo DiCaprio cùng bạn gái, người mẫu Vittoria Ceretti; tỷ phú Jeff Bezos và vợ Lauren Sánchez; diễn viên Courteney Cox, Kate Hudson cùng vị hôn phu Danny Fujikawa và nhà tạo mẫu Rachel Zoe.

Đáng chú ý, đám cưới diễn ra sau khi Meyer và Maguire được công nhận độc thân về mặt pháp lý vào ngày 21/9, gần 10 năm sau khi họ tuyên bố chia tay. Theo truyền thông Mỹ, một số vấn đề liên quan đến thỏa thuận ly hôn vẫn đang được hai bên tiếp tục giải quyết.

Sự gắn bó giữa Tobey Maguire và Jennifer Meyer luôn thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ cách họ duy trì mối quan hệ vô cùng văn minh sau khi đổ vỡ. Dù không còn chung bước với tư cách vợ chồng, hai người vẫn đồng hành trong việc chăm sóc 2 con và gìn giữ tình bạn khăng khít.

Tobey Maguire chúc phúc vợ cũ và người bạn đời mới của cô. Ảnh: Backgrid

Maguire và Meyer gặp nhau năm 2003, khi nam diễn viên tham gia bộ phim Seabiscuit. Thời điểm đó, Maguire đã nổi tiếng với vai Peter Parker trong loạt phim Spider-Man, còn Meyer hoạt động trong lĩnh vực thiết kế trang sức.

Sau thời gian hẹn hò, cả hai kết hôn tại Hawaii vào tháng 9/2007. Gia đình lần lượt đón con gái Ruby và con trai Otis. Trong những năm chung sống, Meyer thường xuất hiện bên chồng tại các sự kiện, nhưng nhìn chung giữ cuộc sống riêng tư tương đối kín đáo.

Jennifer Meyer luôn sánh đôi với Tobey khi còn đồng hành. Ảnh: Getty

Tháng 10/2016, cặp đôi thông báo chia tay sau gần 9 năm hôn nhân. Trong tuyên bố chung, họ cho biết quyết định được đưa ra sau nhiều suy nghĩ và cân nhắc, đồng thời khẳng định ưu tiên hàng đầu là cùng nuôi dạy các con bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và tình bạn lâu dài.

Sau này, Meyer từng bộc bạch rằng việc kiến tạo một mối quan hệ tốt đẹp hậu chia tay không phải lúc nào cũng thuận lợi. Cả hai đã phải học cách phối hợp trong việc nuôi dạy con cái cũng như hòa giải những bất đồng, đồng thời cố gắng tối đa để chuyện cá nhân của người lớn không tác động tiêu cực đến Ruby và Otis.

Trong cuộc trò chuyện trên The World's First Podcast năm 2022, Meyer từng gọi cuộc chia tay là một trong những trải nghiệm có ý nghĩa nhất cuộc đời. Cô ví Maguire như người anh em và khẳng định vẫn dành cho anh tình cảm sâu sắc. Nhà thiết kế cũng thừa nhận việc duy trì quan hệ tốt đẹp sau ly hôn đòi hỏi nỗ lực từ cả hai phía.

Meyer từng bộc bạch rằng việc kiến tạo một mối quan hệ tốt đẹp hậu chia tay không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast The Inside Edit năm 2025, Meyer cho biết diễn viên Gwyneth Paltrow đã giúp cô tìm đến chuyên gia trị liệu, qua đó cải thiện cách giao tiếp và phối hợp chăm sóc con với chồng cũ.

Meyer không ít lần dành những lời có cánh cho Maguire, khẳng định anh là người bạn thân nhất, người cha tuyệt vời cùng một người chồng cũ vô cùng đáng quý. Bản thân cô nhận định, sự hòa hợp hiện tại hoàn toàn không phải tự nhiên mà có, mà là thành quả từ sự chủ động bồi đắp của cả hai phía.

Sự gắn kết giữa hai người còn được thể hiện qua những tình huống đời thường. Trong đợt cháy rừng nghiêm trọng tại khu vực Los Angeles (Mỹ) đầu năm 2025, Meyer cùng vị hôn phu khi đó là Geoffrey Ogunlesi và hai con đã đến nhà Maguire trú tạm.

Theo lời kể của Meyer, Maguire chủ động đón gia đình khi biết họ cần sơ tán. Cô cũng cho biết chồng cũ và vị hôn phu có quan hệ tốt, góp phần giúp các thành viên duy trì sự gần gũi dù gia đình đã thay đổi.

Meyer bắt đầu bước vào mối quan hệ yêu đương với doanh nhân Geoff Ogunlesi - CEO công ty quản lý âm nhạc The Ogunlesi Group - từ mùa hè 2023. Họ chính thức đính hôn vào tháng 8/2024 và chào đón con gái chung vào năm 2026. Meyer chia sẻ rằng cô cùng Maguire, Ogunlesi và các con vẫn duy trì thói quen hội tụ trong các dịp lễ, sinh nhật cũng như những chuyến du lịch chung. Với cô, điều cốt lõi nhất là giữ cho Ruby và Otis không bị tước đi những khoảnh khắc ấm áp của gia đình chỉ vì cha mẹ không còn chung lối.

Tobey Maguire và Jennifer Meyer học cách làm bạn sau ly hôn vì lợi ích của 2 con. Ảnh: Instagram

Việc Maguire chủ trì hôn lễ của vợ cũ đã trở thành chi tiết đặc biệt. Sau gần 10 năm sống riêng, cả hai vẫn duy trì sự tôn trọng, tình cảm và nỗ lực xây dựng môi trường gia đình ổn định cho các con, ngay cả khi mỗi người đã bước sang một chương mới của cuộc đời.

Tobey Maguire (SN 1975) là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh nổi tiếng toàn cầu với vai Peter Parker/Người Nhện trong bộ ba phim Spider-Man của đạo diễn Sam Raimi, phát hành từ năm 2002 đến 2007.

Ngoài loạt phim siêu anh hùng, Maguire còn được đánh giá cao qua các tác phẩm như The Cider House Rules (1999), Seabiscuit (2003) và The Great Gatsby (2013). Với vai diễn trong Brothers (2009), anh nhận được đề cử Quả cầu vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch.