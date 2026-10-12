Kể chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ điện ảnh trong MV 'Nói đi'

Với sáng tác của nhạc sĩ Phong Việt, Quỳnh Thi lựa chọn cách thể hiện tiết chế, tập trung vào những rung động gần gũi trong đời sống tình cảm. Ca khúc không đơn thuần là lời trách móc người đã rời đi, mà còn là tiếng lòng của người mong nhận được một lời giải thích để có thể hiểu điều gì đã xảy ra và bước tiếp. Đôi khi, điều con người cần không phải một lời hứa để níu giữ tình yêu, mà là sự thành thật để khép lại những điều còn dang dở.

Nữ ca sĩ Quỳnh Thi tiếp tục lựa chọn những câu chuyện giàu cảm xúc và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh trong MV "Nói đi". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Điểm đáng chú ý của “Nói đi” là cách ê-kíp đặt âm nhạc trong một câu chuyện có diễn biến, thay vì chỉ tập trung vào những khuôn hình ca sĩ trình diễn. Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Stephen Nguyễn, MV được xây dựng theo cấu trúc phim ngắn, sử dụng hình ảnh, nhịp dựng và những chi tiết gợi mở để dẫn dắt cảm xúc. Câu chuyện không vội giải thích mọi khúc mắc bằng lời thoại, mà để người xem đồng hành cùng nhân vật qua những khoảnh khắc chờ đợi, hoài nghi và tự tìm câu trả lời.

Quỳnh Thi dành nhiều tâm huyết cho quá trình hoàn thiện MV “Nói đi”, từ âm nhạc đến cách thể hiện câu chuyện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một tình tiết bất ngờ ở cuối MV mở ra góc nhìn khác về những diễn biến trước đó, nhắc người xem rằng những gì nhìn thấy chưa chắc đã là toàn bộ sự thật. Nhân vật nam được xây dựng theo hướng giấu mặt, vừa phục vụ dụng ý nghệ thuật, vừa tạo nên sự tò mò.

Để hoàn thiện “Nói đi”, Quỳnh Thi cùng ê-kíp dành nhiều thời gian thử nghiệm và điều chỉnh. Ca khúc được phát triển qua ba hướng phối khí gồm Ballad, R&B điện tử và Disco House trước khi lựa chọn phương án phù hợp với tinh thần tác phẩm. MV cũng trải qua 12 lần thu âm và chỉnh sửa để đi đến sản phẩm hoàn chỉnh.

Quỳnh Thi (tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh) từng được ghi nhận là thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ về thông điệp của MV, Quỳnh Thi cho biết: “Qua "Nói đi", tôi mong khán giả sẽ biết trân trọng hơn những người đang ở bên cạnh mình, bởi không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để nói những điều mình muốn nói”.

Thông điệp ấy mở rộng câu chuyện từ một mối tình dang dở đến cách con người ứng xử trong các mối quan hệ. Một lời xin lỗi, cảm ơn hay giải thích được nói ra đúng lúc có thể không thay đổi kết cục, nhưng giúp những người trong cuộc hiểu nhau hơn, thay vì phải tự tìm lời đáp giữa những khoảng trống của ký ức.

Nữ ca sĩ Quỳnh Thi từng lọt Top 4 cuộc thi Sao Mai năm 2019, giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc năm 2021. Năm 2024, tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội, cô là thí sinh hát về hay nhất qua bài “Một khúc sông Hồng” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.