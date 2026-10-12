Độc lạ Hà An Huy: Thành 'Chiến tướng' vẫn bị nhà trường gọi về... thi học kỳ

Tại Chung kết chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026, ca sĩ Hà An Huy xuất sắc trở thành "Chiến tướng của năm", nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Không nằm ngoài sự kiện, trang chính thức của Trường Đại học Thăng Long - ngôi trường Hà An Huy theo học - cũng đăng bài viết chúc mừng thành tích của sinh viên nhà trường theo cách thức không thể "độc lạ" hơn.

Lời chúc mừng hài hước trên trang Threads của Trường Đại học Thăng Long.

Thực chất, đây không phải lần đầu tiên hành trình của Hà An Huy tại ATVNCG 2026 nhận được sự ủng hộ từ phía nhà trường. Quay lại thời điểm những hình ảnh chính thức đầu tiên được công bố, fanpage của trường cũng đăng những bức ảnh của Hà An Huy tại trường, cùng lời chúc nam nghệ sĩ sẽ có một chặng đường thành công rực rỡ.

Bài viết chúc mừng dành cho Hà An Huy thời điểm công bố dàn Anh Tài tham gia chương trình ATVNCG 2026.

Hà An Huy cũng từng có nhiều khoảnh khắc tri ân ngôi trường mình theo học. Thời điểm đạt ngôi vị Quán quân cuộc thi Vietnam Idol 2023, anh đã có dịp trở lại trường để bày tỏ sự biết ơn đối với các thầy cô tại Khoa Âm nhạc ứng dụng. Gần đây nhất, Hà An Huy xuất hiện tại Đêm nhạc hội chào tân sinh viên K39 của Trường Đại học Thăng Long và có nhiều tương tác đáng yêu khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Hà An Huy về thăm trường một tuần sau khi giành danh hiệu Quán quân Vietnam Idol 2023. Ảnh: @thanglonguniversity

Hà An Huy hát lại phân đoạn của mình trong bài hát Tiếng Ru Cội Nguồn tại Đêm nhạc chào tân sinh viên ở Trường Đại học Thăng Long. Nguồn: @nhanhacdayyy

Trong một chia sẻ trước đây, Hà An Huy tiết lộ đã bảo lưu quá trình học tại trường để chuyển vào TP.HCM, phát triển sự nghiệp cá nhân. Thông tin nam ca sĩ bảo lưu kết quả học tập cũng được xác nhận khi anh tham gia chương trình "Xin Việc" do An Trương làm người dẫn chương trình (host). Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được tình cảm gắn bó mà Hà An Huy dành cho ngôi trường của mình.

Hà An Huy nói về ngành học của mình khi tham gia chương trình "Xin Việc".