Ban tổ chức concert ở TPHCM xin lỗi vì ca sĩ ngã gãy xương sườn

Ngày 12/10, trên nền tảng Threads, ban tổ chức Sao concert đăng thông báo xin lỗi nghệ sĩ Khoai Vũ - thành viên nhóm AEONUS, đơn vị quản lý và khán giả sau sự cố xảy ra trong chương trình ngày 10/10 tại Khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM).

"Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc vì những thiếu sót đã ảnh hưởng đến trải nghiệm biểu diễn của Khoai Vũ và AEONUS", ban tổ chức cho biết.

Video ghi lại khoảnh khắc Khoai Vũ ngã nhào vì bàn nâng. Nguồn: Threads.

Cụ thể, Khoai Vũ gặp sự cố khi bàn nâng sân khấu hạ xuống lúc nam nghệ sĩ chưa rời khỏi vị trí, khiến anh bị ngã nhào. Khoai Vũ vẫn tiếp tục giao lưu với người hâm mộ và thực hiện công việc với nhãn hàng sau sự cố, nhưng sau đó phải nhập viện vì đau, khó thở. Sau concert, nam nghệ sĩ xác nhận bị gãy xương sườn.

Sự việc khiến nhiều khán giả lo ngại về quy trình vận hành thiết bị sân khấu, đặc biệt là hệ thống bàn nâng có thể gây nguy hiểm nếu hoạt động khi nghệ sĩ chưa di chuyển đến vị trí an toàn.

Trong thông báo ngày 12/10, ban tổ chức cho biết đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên Khoai Vũ, đồng thời trao đổi với nhóm AEONUS và đơn vị quản lý. Theo đơn vị tổ chức, các bên đã chia sẻ thông tin, lắng nghe và tháo gỡ những khúc mắc sau sự việc.

Ban tổ chức cũng thừa nhận cần rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị và vận hành sân khấu ở các chương trình tiếp theo.

Dù đã gửi lời xin lỗi, thông báo chưa nêu cụ thể nguyên nhân khiến bàn nâng gặp trục trặc, cũng như trách nhiệm của các bộ phận liên quan.

Ngoài sự cố của Khoai Vũ, Sao concert tại TPHCM còn nhận nhiều phản ánh về trải nghiệm của khán giả trong đêm nhạc.

Trên mạng xã hội Threads, một số khán giả cho rằng lịch trình chương trình quá dày, khiến phần biểu diễn của nghệ sĩ bị đẩy nhanh để bảo đảm thời lượng. Có khán giả phản ánh nghệ sĩ chưa kịp giao lưu hoặc chào khán giả đã bị tắt micro, màn hình LED vội chuyển sang tiết mục tiếp theo.

Trước ngày tổ chức, Sao concert đã gặp biến động lớn về danh sách nghệ sĩ.

Rapper Negav liên tục trình diễn mà không có nhiều thời gian trò chuyện với người hâm mộ.

Chất lượng âm thanh cũng bị khán giả than phiền. Theo một số người tham dự, tiếng nhạc nền quá lớn so với giọng hát, khiến họ khó nghe rõ phần trình diễn trực tiếp. Việc phát quảng cáo xen giữa các tiết mục cũng gây phản ứng vì làm gián đoạn không khí chương trình. Ở khu vực khán đài, nhiều người phản ánh tình trạng chỗ ngồi chật chội và sắp xếp chưa hợp lý.

Một khán giả cho biết đã mua vé CAT 13-L nhưng khi đến địa điểm biểu diễn lúc 18h lại được nhân viên hướng dẫn sang khu CAT 14 với lý do khu vực ban đầu đã hết chỗ. Người này phản ánh khu vực CAT 14 cũng rất đông, khán giả phải ngồi sát nhau, thậm chí có người ngồi tại lối di chuyển lên xuống.

Trước khi diễn ra, Sao concert đã gặp biến động lớn về danh sách nghệ sĩ. Ngày 6/10, SpaceSpeakers Label thông báo Soobin, Binz, Rhymastic, Cường Seven và các nghệ sĩ trực thuộc sẽ không tham gia chương trình vì một số điều kiện cần thiết theo thỏa thuận giữa các bên chưa được đáp ứng.

Thông tin khiến nhiều khán giả tiếc nuối và yêu cầu hoàn tiền do danh sách nghệ sĩ thay đổi sát ngày tổ chức.

Sau đó, ban tổ chức công bố chính sách tiếp nhận yêu cầu hoàn vé đối với các đơn hàng đủ điều kiện mua qua nền tảng bán vé.

Sao concert quy tụ hơn 50 nghệ sĩ và khoảng 20.000 khán giả. Chương trình có cấu trúc 3 sân khấu được tổ chức back-to-back, nối tiếp từ sáng đến khuya, với các tiết mục của nhiều nghệ sĩ như AEONUS, 52Hz, Negav, RHYDER, Dương Domic và Quang Hùng MasterD.