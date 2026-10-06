'Đánh cược' với thời tiết, 'Hoa hậu Việt Nam 2026' chọn sân khấu ngoài trời

Chung khảo toàn quốc cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2026" sẽ diễn ra tối 10-10-2026 tại Quảng trường biển, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng với sự tham gia tranh tài của 53 thí sinh. Dự kiến, sau đêm chung khảo, 25 thí sinh xuất sắc sẽ được lựa chọn vào vòng chung kết cũng được tổ chức tại thành phố Cảng vào tối 7-11-2026.

Chấp nhận rủi ro để có sân khấu xứng tầm

Top 3 "Hoa hậu Việt Nam 2024" cùng các thí sinh trước đêm chung khảo toàn quốc "Hoa hậu Việt Nam 2026"

Lần đầu tiên Hải Phòng đăng cai "Hoa hậu Việt Nam" và Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại Đồ Sơn được lựa chọn làm nơi diễn ra vòng chung khảo toàn quốc của mùa giải năm nay diễn ra vào tối 10-10-2026. Theo Ban tổ chức, đây là mối duyên đã được nhắc tới nhiều lần giữa cuộc thi và thành phố Cảng nhưng đến năm nay mới có dịp trở thành hiện thực.

Đây không phải lần đầu sân chơi sắc đẹp lâu đời và uy tín này lựa chọn không gian ngoài trời cho các đêm thi quan trọng.Trước đó, đêm chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2024" diễn ra vào tháng 6-2025 tại sân khấu ngoài trời được dựng trên mặt sông Hương, TP Huế song trước giờ G đã phải tạm hoãn vì lũ trái mùa đến sớm. Bởi vậy, thông tin trên nhận được sự quan tâm không nhỏ từ dư luận.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức "Hoa hậu Việt Nam 2026"

Chia sẻ về điều này, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức "Hoa hậu Việt Nam 2026" cho biết, trong lịch sử 36 năm của cuộc thi, đêm chung kết năm "Hoa hậu Việt Nam 2024" là một trường hợp đặc biệt khi phải tạm dừng vào ngày 21-6-2025 do trận lũ trái mùa đến sớm, ngoài dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn và địa phương. Một tuần sau đó, đêm thi được tổ chức lại.

Sự cố ấy cho thấy tổ chức một cuộc thi ngoài trời luôn phải đối diện với rất nhiều yếu tố không thể chủ động hoàn toàn. Không chỉ là chuyện thời tiết, một chương trình được truyền hình, livestream trực tiếp còn kéo theo những yêu cầu rất cao về sân khấu, kỹ thuật, khả năng vận hành và đặc biệt là sự ổn định trong phần trình diễn của thí sinh.

“Sự cố tổ chức ngoài trời phải lệ thuộc vào thiên nhiên rất nhiều, hết sức căng thẳng, không chỉ yếu tố rủi ro lớn mà còn rủi ro về năng lực, khả năng biểu diễn của thí sinh và lan tỏa hình ảnh đẹp nhất đến công chúng vì phát trên các nền tảng truyền hình trực tiếp." - nhà báoPhùng Công Sưởng nhận định.

Năm ngoái khi phải công bố tạm hoãn đêm chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2024" diễn ra trên sông Hương, nhiều thí sinh đã rơi nước mắt. Tuy nhiên, sau thử thách đó, Ban tổ chức và các thí sinh đã cùng đồng lòng để tổ chức lại một đêm chung kết thành công, còn tốt hơn và giàu cảm xúc hơn. Năm nay, chúng tôi mong muốn các điều tốt đẹp nhất diễn ra!

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Trưởng Ban tổ chức "Hoa hậu Việt Nam 2026"

Nhưng cũng chính từ kinh nghiệm đó, Ban tổ chức vẫn quyết định tiếp tục chọn sân khấu ngoài trời cho mùa giải năm nay. Bởi theo nhà báo Phùng Công Sưởng, việc tổ chức ngoài trời trước hết xuất phát từ yêu cầu về quy mô của cuộc thi và khả năng biểu diễn của thí sinh.

Như sân khấu đêm chung kết diễn ra vào năm 2025 với khán đài có sức chứa lên tới hơn 7.000 người cho thấy yêu cầu cần thiết về không gian đủ lớn cho một cuộc thi cấp quốc gia. Tuy nhiên đến nay ở Việt Nam chưa có hội trường trong nhà nào đáp ứng được quy mô tương tự. Vì thế, Ban tổ chức chấp nhận những rủi ro nhất định để tiếp tục lựa chọn sân khấu ngoài trời cho đêm chung khảo và chung kết năm nay, qua đó bảo đảm không gian cho chương trình và tạo điều kiện để thí sinh phát huy khả năng trình diễn

“Nếu cứ để trong hội trường kín thì không thể hiện được quy mô cuộc thi, năng lực, khả năng biểu diễn của các thí sinh." - nhà báo Phùng Công Sưởng lý giải, đồng thời cho biết việc lựa chọn không gian ngoài trời để tổ chức đêm chung khảo toàn quốc vào tối 10-10 và sau đó là đêm chung kết dự kiến diễn ra vào tối 7-11-2026 đơn vị này cân nhắc trên cơ sở thời tiết.

Theo đó, sau thời điểm tháng 9 thì khu vực Hải Phòng bước vào mùa thu, thường không xuất hiện những cơn bão lớn. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng với một chương trình ngoài trời, không thể có sự bảo đảm tuyệt đối về thời tiết. Sau bài học năm ngoái, điều Ban tổ chức có thể làm là lên các phương án tính toán kỹ hơn, theo dõi sát sao dự báo thời tiết để giảm thiểu rủi ro và hy vọng thiên nhiên sẽ ủng hộ.

Đương kim "Hoa hậu Việt Nam" Hà Trúc Linh

Theo kế hoạch, sân khấu đêm chung khảo toàn quốc năm nay lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen với các đường cong và màn hình LED tạo hình những cánh sen đang nở. Sân khấu đêm thi cũng sẽ được thiết kế mở, tận dụng không gian biển, mặt nước và đường chân trời của Đồi Rồng làm phông nền. Cùng với đó, các tuyến catwalk được bố trí theo nhiều hướng, phù hợp với từng phần trình diễn đồng diễn, áo dài, áo tắm và dạ hội. Trước đêm thi, 53 thí sinh đã được tập luyện cùng đạo diễn catwalk, biên đạo và các chuyên gia. Riêng phần áo dài có bảy phương án trình diễn khác nhau, nhằm tạo sự đa dạng cho các màn xuất hiện của thí sinh.

“Cống hiến” là chìa khóa giải mã cuối cùng

Sau vòng chung khảo toàn quốc, cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2026" sẽ khép lại với đêm chung kết quan trọng dự kiến được tổ chức vào tối 7-11-2026 cũng tại sân khấu ngoài trời ở Hải Phòng

Tại "Hoa hậu Việt Nam 2026", 4 tiêu chí đặt ra gồm: "Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến" được xác định là những giá trị cốt lõi xuyên suốt cuộc thi. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, đây không phải những tiêu chí mới được đặt ra riêng cho mùa giải này mà là định hướng đã được cuộc thi duy trì trong quá trình phát triển. Trong 4 yếu tố ấy, “Cống hiến” được ông nhấn mạnh như một câu trả lời cho việc những lợi thế về nhan sắc, văn hóa và trí tuệ sẽ được sử dụng như thế nào. Nói nôm na, một cô gái có nhan sắc, có tri thức, có nền tảng văn hóa, nhưng những điều đó cuối cùng được dùng để làm gì, mang lại giá trị cho ai là câu hỏi mà cuộc thi muốn đặt ra. Với ông, câu trả lời nằm ở khả năng biến những giá trị cá nhân thành những điều có ích cho cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Điều này càng đáng được chú ý trong môi trường số, khi hình ảnh người nổi tiếng và người đẹp có sức ảnh hưởng ngày càng lớn với giới trẻ. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, đôi khi việc "thần tượng" trên môi trường số có thể xuất hiện những biểu hiện lệch lạc. Bởi vậy, cuộc thi mong muốn những thí sinh bước ra từ "Hoa hậu Việt Nam" không chỉ đẹp ở hình thức mà còn có cách sống, cách ứng xử và phát ngôn đủ để trở thành những hình ảnh tích cực mà người trẻ có thể học hỏi.

Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi, người đẹp Phạm Thùy Dương

Đặc biệt, cống hiến trước hết phải được thể hiện bằng những việc cụ thể trong đời sống chứ không phải một khái niệm quá lớn lao. Ngay từ vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã nhận thấy ở nhiều thí sinh những phẩm chất này. Có người từng tham gia các lớp học thiện nguyện, có người đến những vùng sâu, vùng xa để trang bị kiến thức cho trẻ em. Những hoạt động ấy trở thành một trong những căn cứ để có thêm góc nhìn về thí sinh, bên cạnh nhan sắc, học vấn hay khả năng trình diễn. Khi bước vào nhà chung, tinh thần ấy tiếp tục được đặt trong những trải nghiệm cụ thể hơn.

Ở nội dung hoạt động nhân ái, các thí sinh đã được trao cơ hội để chủ động hơn thay vì chỉ tham gia vào một chương trình đã được chuẩn bị sẵn. Theo ông Bùi Minh Thành, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi năm nay, các nhóm thí sinh được chia bằng hình thức bốc thăm, sau đó tự bầu trưởng nhóm, cùng nhau đưa ra ý tưởng và thảo luận cách triển khai. Các nhóm còn trình bày chéo để cùng đánh giá, từ đó lựa chọn giải pháp đáp ứng tốt nhất các yêu cầu, trong đó yếu tố nhân ái được đặt lên hàng đầu. Quá trình ấy giúp Ban tổ chức quan sát thí sinh trong một hoàn cảnh khác với sân khấu, nhận ra ai có khả năng tổ chức, ai biết lắng nghe, ai có thể dẫn dắt nhóm, ai biết biến một ý tưởng thành việc làm cụ thể đều có thể được nhìn thấy rõ hơn. Ông Bùi Minh Thành cho biết, các hoạt động đã ước tính giúp đỡ khoảng 1.500 trẻ em vùng cao.

Cơ hội chia đều

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Trưởng Ban Cố vấn cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2026"

Sau nhiều mùa giải gắn bó với "Hoa hậu Việt Nam", nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong trở lại với vai trò Trưởng Ban Cố vấn. Ông từng chứng kiến những cuộc họp Ban Giám khảo kéo dài nhiều giờ, thậm chí có cuộc họp dài tới 15 tiếng đồng hồ bởi việc lựa chọn cuối cùng luôn rất khó khăn.

Chia sẻ khi đứng chân ở vai trò mới, nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, ông ấn tượng với sự thay đổi của các thí sinh trong quá trình tập luyện bởi có những cô gái ban đầu còn bỡ ngỡ, gượng gạo, nhưng sau gần 2 tháng tập luyện, khi đứng trước sân khấu trong trang phục đơn giản, để mặt mộc, vẻ đẹp đã trở nên tự nhiên hơn. Theo ông, điều khiến Ban Giám khảo khó xử lần này có thể không phải là tìm ra những người nổi bật, mà là phải chia tay với một số thí sinh vốn đều có những ưu điểm nhất định.

Cũng theo nhà báo Lê Xuân Sơn, không nên nhìn "Hoa hậu Việt Nam" như một cuộc thi chỉ tìm kiếm vẻ đẹp truyền thống. Nhìn lại các mùa giải trước, bên cạnh những Hoa hậu mang vẻ đẹp nền nã vẫn có những gương mặt sắc sảo, hiện đại. Theo ông, cuộc thi do Báo Tiền Phong tổ chức luôn có tinh thần cởi mở với những điều mới.

“Vẻ đẹp truyền thống hay hiện đại đều có cơ hội trở thành Hoa hậu Việt Nam cả."

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Trưởng Ban Cố vấn "Hoa hậu Việt Nam 2026"

Việc mở rộng góc nhìn về vẻ đẹp cũng thể hiện trong thành phần Ban Giám khảo sân chơi năm nay khi Đại tá, NSƯT đạo diễn Đặng Thái Huyền được mời tham gia Hội đồng giám khảo. Chia sẻ về điều này, bởi theo ông Phùng Công Sưởng cho biết, trong lịch sử các mùa thi trước, Ban tổ chức từng nhiều lần mời các diễn viên, NSND, NSƯT tham gia "cầm cân nảy mực". Năm nay, mỗi thành viên tiếp tục được lựa chọn dựa trên quy chế và yêu cầu mà cuộc thi đặt ra. Trong đó, đơn vị này nhận thấy nữ đạo diễn phim "Mưa đỏ" có nhiều phẩm chất phù hợp với vai trò này, từ sự am hiểu về vẻ đẹp nội tâm, chiều sâu văn hóa, lịch sử đến khả năng nhìn nhận vẻ đẹp bên ngoài, thần thái và năng lực diễn xuất của thí sinh.

“Biết đâu đạo diễn Đặng Thái Huyền sẽ tìm ra những nhân tố tích cực trong nhóm thí sinh. Đó cũng là mong muốn của Ban tổ chức là phát hiện, bồi đắp năng lực và tạo sân chơi để các bạn thể hiện khả năng của mình. Ở lĩnh vực nào, nếu có tâm huyết và mong muốn cống hiến thì đều đáng trân trọng. Năm nay, dưới góc nhìn của đạo diễn, MC, diễn viên…biết đâu cuộc thi lại phát hiện thêm một vài gương mặt có thể đóng góp cho điện ảnh nước nhà.” - nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Hoa hậu Ngọc Hân

Sau 16 năm kể từ khi đăng quang, Hoa hậu Đặng Ngọc Hân cũng trở lại cuộc thi trong một vai trò khác. Từ cô sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp trở thành "Hoa hậu Việt Nam", rồi nhà thiết kế, Thạc sĩ và giảng viên Đại học, Ngọc Hân lần này tham gia chuẩn bị trang phục áo dài cho các thí sinh. Người đẹp cho biết đã dành nhiều tâm huyết cho ý tưởng “Dọc miền di sản”, lấy cảm hứng từ ba miền đất nước, trong đó có cả những vùng cao. Cùng khoa Thiết kế thời trang của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, cô cũng phát triển những thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen, từ hình ảnh hoa sen cổ hàng nghìn năm trước đến cách thể hiện đương đại.

Chất lượng thí sinh đồng đều, học vấn đa dạng

53 thí sinh năm nay được Ban Tổ chức đánh giá có mặt bằng nhan sắc khá đồng đều, đa dạng về nét đẹp, hình thể và phong cách. Nhiều người có lợi thế về chiều cao, tỷ lệ hình thể và đã có sự tiến bộ rõ rệt về catwalk, biểu cảm, giao tiếp, tạo dáng và khả năng làm chủ ống kính sau thời gian tập luyện. Về học vấn, nhiều thí sinh đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các trường Đại học trong và ngoài nước, thuộc nhiều lĩnh vực như kinh tế, truyền thông, khoa học, môi trường, ngoại ngữ. Một số tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, học song song nhiều chuyên ngành hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.