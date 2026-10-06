Hồng Đào nói gì khi xuất hiện cạnh diễn viên Hollywood?

Mới đây, Hồng Đào thu hút sự chú ý khi chia sẻ lại hình ảnh Lên Hương được đặt cạnh một bộ phim có sự góp mặt của tài tử Brad Pitt. Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến nữ nghệ sĩ thích thú và có cách phản ứng đầy dí dỏm.

Trên trang cá nhân, Hồng Đào viết: “OMG! Sống đủ lâu để có hình bên cạnh Brad Pitt! Ảnh đẹp, mình nhường hết”. Câu nói cho thấy sự bất ngờ xen lẫn tự hào của nữ nghệ sĩ khi bộ phim mình tham gia xuất hiện trong cùng bảng xếp hạng với một tác phẩm quốc tế đình đám.

Hồng Đào chia sẻ hình ảnh phim Lên Hương xuất hiện cạnh phim của Brad Pitt.

Trong hình ảnh được chia sẻ, Lên Hương nằm trong nhóm những bộ phim có doanh thu đáng chú ý, cạnh tác phẩm mới của Brad Pitt. Sự xuất hiện chung khung hình của hai bộ phim tạo nên một khoảnh khắc thú vị, đặc biệt khi Hồng Đào vốn đang có hành trình hoạt động nghệ thuật ngày càng rộng mở.

Đáng nói, nữ nghệ sĩ không hề đặt mình hay Lên Hương lên bàn cân với ngôi sao Hollywood. Thay vào đó, cô lựa chọn cách nói hài hước, tự nhận mình “sống đủ lâu” để có một ngày được nhìn thấy tên bộ phim mình tham gia đứng cạnh tác phẩm của Brad Pitt.

Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy Hồng Đào vẫn giữ được tinh thần trẻ trung và sự hào hứng với nghề ở tuổi 64. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ liên tục thử sức với những dự án mới, từ điện ảnh Việt Nam đến các tác phẩm quốc tế.

Nghệ sĩ Hồng Đào.

Với Lên Hương, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, một nhân vật có cá tính đặc biệt. Bộ phim do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn, xoay quanh những câu chuyện đời thường nhưng được khai thác theo hướng hài hước, bất ngờ.

Vai bà Mũi tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa của Hồng Đào. Sau những hình tượng giàu cảm xúc trong Mai, Chị Dâu hay Mang Mẹ Đi Bỏ, nữ nghệ sĩ lại mang đến một màu sắc khác trên màn ảnh.

Không chỉ được khán giả trong nước chú ý, Lên Hương còn đang tiếp tục hành trình đến với khán giả quốc tế khi dự kiến khởi chiếu tại Mỹ từ ngày 9/10/2026, với tên tiếng Anh Lên Hương: Luck For Sale.

Trước đó, Hồng Đào cũng từng gây chú ý khi xuất hiện trong series Beef của Netflix và mới đây góp mặt trong phim Hàn Quốc Tazza 4: The Song of Beelzebub hiện đã thu về hơn 1 triệu khán giả sau thời gian vừa ra mắt. Những dự án này cho thấy nữ nghệ sĩ không ngừng mở rộng giới hạn của bản thân sau nhiều thập kỷ làm nghề.

Có lẽ vì vậy, khoảnh khắc Lên Hương đứng cạnh phim của Brad Pitt càng trở nên đặc biệt với Hồng Đào. Không cần những lời quá lớn lao, chỉ một câu “mình nhường hết” cũng đủ thể hiện niềm vui và sự tự hào của nữ nghệ sĩ trước hành trình mà mình đang có.