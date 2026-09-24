'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' dùng AI thay mặt Trịnh Sảng, kết quả ra sao?

Những năm qua, Trung Quốc đã làm cả trăm bộ phim "thanh xuân học đường", rất nhiều phim ăn khách và trở thành bệ phóng cho nhiều diễn viên trẻ. Nhưng Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên vẫn được xem là cái tên kinh điển của dòng phim này. Ra mắt từ năm 2015, đến nay phim có gần 30 tỷ lượt xem trực tuyến, phát sóng lại khoảng 40 lần ở các kênh truyền hình địa phương.

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên là phim "thanh xuân học đường" kinh điển.

Ngay cả những người “dị ứng” với thể loại này, chưa từng xem Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên hẳn cũng đã nghe đến cái tên Bối Vy Vy hay Tiêu Nại, và biết bao chàng trai cô gái từng mơ ước mình sẽ có chuyện tình đẹp như trong phim. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên cũng có công biến Trịnh Sảng, Dương Dương thành ngôi sao hàng đầu chỉ sau một phim, là “bạch nguyệt quang” trong lòng khán giả khắp châu Á.

Trịnh Sảng từng gây bao thương nhớ.

Vậy mà khi bê bối của Trịnh Sảng nổ ra, các tác phẩm có cô tham gia đều bị gỡ khỏi mọi nền tảng. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên cũng vậy dù phim vẫn tăng lượt xem đều đặn, vẫn nhiều người muốn xem lại phim. Thế nên mới đây nhà sản xuất Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đã quyết định dùng AI để thay mặt Trịnh Sảng rồi mang phim ra phát hành lại.

Diễn viên AI thay thế Trịnh Sảng trong lần phát sóng mới nhất.

Phim do AI thực hiện đang bùng nổ tại Trung Quốc, diễn viên AI ngày càng xinh đẹp và diễn xuất sinh động. Nhưng nữ chính AI của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên lại khiến khán giả thở dài vì không xinh như Trịnh Sảng, biểu cảm cũng gượng gạo đơ cứng hơn nhiều. Rất nhiều cư dân mạng tiếc nuối vì nhà sản xuất đã tốn công, tốn tiền dùng AI lại không thể tạo ra một diễn viên ảo mặt thật xinh, diễn thật khéo. Chứ nữ chính nhạt nhòa thế này càng làm mọi người nhớ Trịnh Sảng hơn mà thôi.