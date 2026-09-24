[GALLERY] Thiên An ngày càng thăng hạng nhan sắc

Thiên An sinh năm 1998 tại Bình Dương, được biết đến là hot girl, người mẫu và gương mặt diễn viên trẻ của showbiz Việt. Cô từng gây chú ý khi góp mặt trong nhiều MV âm nhạc nổi tiếng như Bạc phận, Sóng gió, Sao em vô tình, Tỏ tình... Nhờ ngoại hình nổi bật, Thiên An nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Ảnh: FB Thiên An

Thời điểm mới bước vào showbiz, Thiên An được nhận xét sở hữu vẻ đẹp chuẩn “nàng thơ”. Những đường nét có phần lai Tây, đôi mắt trong veo cùng làn da trắng sáng giúp cô nổi bật trước ống kính. Vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính từng trở thành một trong những điểm nhận diện của nữ diễn viên trẻ. Ảnh: FB Thiên An

Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn, Thiên An còn từng bước thử sức với nhiều hoạt động nghệ thuật khác nhau. Từ những vai diễn trong các sản phẩm âm nhạc đến các dự án hình ảnh, cô dần cho thấy khả năng biến hóa đa dạng và nhận được sự quan tâm từ công chúng. Ảnh: FB Thiên An

Hiện tại, Thiên An vẫn chăm chỉ hoạt động trong lĩnh vực giải trí đồng thời tự mình chăm sóc con gái. Hành trình làm mẹ khiến cuộc sống của cô có nhiều thay đổi, song nữ diễn viên vẫn duy trì công việc và dành thời gian chăm chút cho bản thân. Ảnh: FB Thiên An

Ở tuổi 27, nhan sắc Thiên An được nhận xét ngày càng thăng hạng. Nếu trước đây cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ thì hiện tại, người đẹp mang đến cảm giác trưởng thành hơn với thần thái thanh lịch, mặn mà và có chiều sâu. Ảnh: FB Thiên An

Thiên An sở hữu những đường nét tự nhiên cuốn hút như đôi mắt sâu, sống mũi cao và bờ môi đầy đặn. Sau khi sinh bé Sol, diện mạo của cô được nhận xét có sự thay đổi rõ nét về thần thái, từ hình ảnh nàng thơ ngọt ngào sang vẻ đẹp trưởng thành, nữ tính của một người phụ nữ đã trải qua nhiều dấu mốc trong cuộc sống. Ảnh: FB Thiên An

Những khoảnh khắc cô diện trang phục ôm sát hay bikini từng nhận về nhiều lượt yêu thích trên mạng xã hội, cho thấy sức hút của bà mẹ một con ở thời điểm hiện tại. Ảnh: FB Thiên An

Gu thời trang của Thiên An cũng ngày càng đa dạng và có sự biến hóa. Khi xuất hiện tại các sự kiện hoặc thực hiện bộ ảnh thời trang, cô thường ưu tiên những thiết kế quyến rũ, sang trọng, đôi khi pha chút cá tính để tôn lên vóc dáng và thần thái. Ảnh: FB Thiên An

Trái ngược hình ảnh quyến rũ trước ống kính, khi ngoài đời Thiên An thường lựa chọn những trang phục nhẹ nhàng, kín đáo và thanh lịch. Ảnh: FB Thiên An

Từ cô gái mang vẻ đẹp trong veo trong những MV ca nhạc ngày nào, Thiên An hiện tại đã có sự thay đổi đáng chú ý về thần thái và phong cách. Nét đẹp mặn mà sau khi làm mẹ cùng gu thời trang ngày càng biến hóa giúp nữ diễn viên tiếp tục nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: FB Thiên An

Thiên An hoá thân thành cô nàng quyến rũ trong đầm dạ hội màu đen. Clip: FB Thiên An