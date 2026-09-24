Hoa khôi Nguyễn Thanh Hảo chăm chỉ luyện tập cho vai diễn đầu tay trong phim 'Chị chị em em 3'

Hoa khôi Nguyễn Thanh Hảo và giảng viên – diễn viên Kathy Uyên. (Nguồn: NSX)

Sau đó, người đẹp đăng ký thêm một lớp học chung với các học viên khác nhằm tiếp tục trau dồi kiến thức và kỹ năng.

“Phần diễn xuất là phần quan trọng nhất”, cô nói. Cô cho biết những chia sẻ thực tế của cô Kathy và diễn viên Giang Thanh giúp mình có thêm kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện khả năng diễn xuất.

Việc chuẩn bị được Thanh Hảo chú trọng bởi đây là lần đầu cô tham gia một dự án điện ảnh. Theo người đẹp, vai diễn xuất hiện ở phần mở màn nhưng khá khó, đòi hỏi người diễn phải có nhiều trải nghiệm mới có thể thể hiện được những cảm xúc bên trong nhân vật.

Trước khi nhận lời, Thanh Hảo từng đắn đo và trao đổi với bố mẹ. Cô cho biết đã suy nghĩ nhiều bởi đây vừa là vai diễn đầu tay, vừa là một vai có yêu cầu cao. “Vai diễn đầu tay của em khá khó, thật sự là rất khó”, cô chia sẻ tại sự kiện.

Hoa khôi Thanh Hảo và dàn cast tài sắc phim “Chị chị em em 3”. (Nguồn: NSX)

Một áp lực khác đến từ bạn diễn Quốc Anh. Nguyễn Thanh Hảo cho biết cô lo nếu mình diễn không đạt sẽ ảnh hưởng đến người đóng cùng. Tuy nhiên, Quốc Anh hỗ trợ cô nhiều trong quá trình làm việc, giúp người đẹp có thêm tự tin khi thực hiện những cảnh diễn chung.

Thanh Hảo hiện chưa tiết lộ nhân vật trong phim. Cô muốn khán giả ra rạp để tự khám phá vai diễn thay vì biết trước thông tin.

Ngoài việc học diễn xuất, Hoa khôi Thanh Hảo đăng ký thêm một lớp catwalk của Võ Hoàng Yến để tự tin hơn khi xuất hiện trên thảm đỏ và trong các buổi quay, chụp.

Thanh Hảo sinh năm 1999, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, tốt nghiệp Đại học Ngân hàng. Cô từng giành Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2022 và vào Top 29 Miss Universe Vietnam 2024.

Trước khi thử sức với điện ảnh, Thanh Hảo hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp. Cô nói diễn xuất đến với mình khá bất ngờ, sau khi nhiều người xung quanh nhận xét gương mặt phù hợp với diễn viên. Khi được đạo diễn Will Vũ lựa chọn cho Chị chị em em 3, cô quyết định thử sức. “Em không thể nào từ chối được điều đó và em đã nuôi nấng việc mình sẽ vào một vai diễn”, Thanh Hảo nói.

Hoa khôi Nguyễn Thanh Hảo tại buổi gặp gỡ báo chí phim điện ảnh “Chị chị em em 3”. (Nguồn: NSX)

Người đẹp xem lần đầu đóng phim là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục chuẩn bị cho con đường diễn xuất. Cô cho biết không muốn giới hạn bản thân trong hình ảnh người mẫu hay người đẹp mà sẵn sàng thử sức ở những vai trò khác nếu có cơ hội.

“Em nghĩ rằng vai diễn đầu tay của Chị chị em em 3 này sẽ là một bước đệm thật hoàn hảo để em có thể tiếp tục vững vàng hơn và sẽ sẵn sàng hơn trong con đường diễn xuất của em sau này”, cô nói.