Cưới lần 3 ở tuổi 46, nam NSƯT VTV nói một câu khiến cô dâu kém 7 tuổi xúc động: 'Vai anh muốn diễn lâu nhất là làm chồng em'

Tối 23/9, NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh tổ chức hôn lễ tại Hà Nội sau thời gian đồng hành bên nhau. Ngày vui của cặp đôi có khoảng 400 khách mời, trong đó có gia đình, bạn bè cùng nhiều gương mặt quen thuộc của làng sân khấu, truyền hình phía Bắc.

Trong ngày trọng đại, Ngọc Quỳnh diện vest trắng phối quần đen, còn Thùy Anh xuất hiện trong váy cưới ren trắng kết hợp khăn voan dài. Không gian hôn lễ được trang trí với nhiều hoa tươi, sử dụng những gam màu nhẹ nhàng như xanh, hồng và tím. Trước đó, cặp đôi dành khoảng ba tháng chuẩn bị cho ngày cưới và thực hiện nhiều bộ ảnh kỷ niệm.

Một trong những bộ ảnh được Ngọc Quỳnh và Thùy Anh thực hiện ngay tại Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi cả hai cùng công tác. Không chỉ là địa điểm gắn bó với sự nghiệp, đây cũng là nơi chứng kiến hành trình từ những người đồng nghiệp đến khi trở thành bạn đời của hai diễn viên.

Ngọc Quỳnh nói về “vai diễn muốn đóng lâu nhất”

Khoảnh khắc nhận được nhiều sự chú ý trong hôn lễ là khi Ngọc Quỳnh dành những lời tình cảm cho người bạn đời. Sau những trải nghiệm trong cuộc sống, nam NSƯT bày tỏ mong muốn cùng Thùy Anh vun đắp một mái ấm bình yên và tiếp tục đồng hành trong chặng đường phía trước.

Là một diễn viên đã hóa thân thành nhiều nhân vật trên sân khấu và màn ảnh, Ngọc Quỳnh mượn chính nghề nghiệp để nói về cuộc hôn nhân của mình. Anh chia sẻ rằng bản thân đã được “sống nhiều cuộc đời qua những vai diễn”, nhưng vai anh muốn gắn bó lâu nhất chính là làm chồng của Thùy Anh. Lời bày tỏ của chú rể khiến cô dâu xúc động và nhận được sự hưởng ứng của những khách mời có mặt trong khán phòng.

Thùy Anh cũng có những chia sẻ dành cho chồng trong ngày trọng đại. Nữ diễn viên xúc động khi nói về hành trình của hai người và bày tỏ mong muốn vợ chồng sẽ tiếp tục có thêm nhiều năm hạnh phúc bên nhau. Những lời nhắn nhủ của cô dâu, chú rể trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của buổi lễ.

Hôn lễ còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Trung Hiếu, NSND Công Lý, diễn viên Minh Tiệp, Doãn Quốc Đam, Mạnh Hưng... Đặc biệt, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - đảm nhận vai trò chủ hôn trong ngày vui của hai đồng nghiệp.

Cô dâu kém 7 tuổi cũng là diễn viên

Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Hoa hồng trên ngực trái, Hồ sơ cá sấu, Mặt nạ gương, Biệt dược đen, Hoa sữa về trong gió... Trong đó, vai Thái của Hoa hồng trên ngực trái từng giúp nam diễn viên nhận được nhiều sự chú ý. Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2024.

Thùy Anh sinh năm 1987, kém Ngọc Quỳnh 7 tuổi. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và từng tham gia một số phim truyền hình bên cạnh hoạt động sân khấu.

Cặp đôi công khai chuyện tình cảm vào năm 2024. Trước khi đến với nhau, cả Ngọc Quỳnh và Thùy Anh đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con riêng. Hiện hai người cùng xây dựng cuộc sống gia đình tại Hà Nội, đồng hành trong công việc cũng như chăm sóc các con.

Đây là lần thứ ba Ngọc Quỳnh kết hôn. Sau những thăng trầm trong đời sống riêng, nam diễn viên lựa chọn bước vào cuộc hôn nhân mới ở tuổi 46. Trong khi đó, Thùy Anh cũng tìm thấy hạnh phúc mới bên người đồng nghiệp hơn mình 7 tuổi.