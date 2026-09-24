Nghệ sĩ đóng vai Tế Công qua đời ở tuổi 93

Theo Sina, Du Bổn Xương qua đời sau một thời gian điều trị bệnh. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả nhắc lại hình ảnh Tế Công gắn với tuổi thơ và bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của nam nghệ sĩ.

Du Bổn Xương sinh năm 1933 tại Giang Tô, Trung Quốc. Ông tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải năm 1956, sau đó bắt đầu sự nghiệp với nhiều vai phụ, thậm chí có những nhân vật không có lời thoại. Phải mất gần 30 năm, tên tuổi ông mới được đông đảo công chúng biết đến.

Du Bổn Xương nổi tiếng qua vai Tế Công. Ảnh: Sina

Bước ngoặt trong sự nghiệp đến vào năm 1984, khi Du Bổn Xương gây chú ý với tiết mục kịch câm “Tắm”. Màn trình diễn giúp ông có cơ hội đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình “Tế Công”.

Năm 1985, “Tế Công” lên sóng và đưa Du Bổn Xương trở thành ngôi sao nổi tiếng tại Trung Quốc. Hình ảnh vị hòa thượng có vẻ ngoài khác thường, tính cách phóng khoáng, hài hước nhưng giàu lòng trắc ẩn trở thành dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của ông.

Nhân vật Tế Công vốn dựa trên hình tượng một thiền sư sống vào thời Nam Tống, sau được dân gian xây dựng thành vị hòa thượng có phép thuật, thường giúp đỡ người nghèo và trừ gian diệt ác. Cách thể hiện gần gũi, dí dỏm của Du Bổn Xương giúp nhân vật trở nên quen thuộc với đông đảo khán giả. Vai diễn cũng mang về cho ông giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải Kim Ưng Truyền hình lần thứ 4.

Năm 1995, ông tiếp tục hóa thân thành Tế Công trong “Tế Công du ký”. Ngoài loạt phim này, Du Bổn Xương còn tham gia “Bảo liên đăng” (2005), “Kiếm vũ”, “Họa bì 2”, “Bạch hồ” và nhiều tác phẩm khác. Bộ phim cuối cùng ông góp mặt là “Phồn hoa” của đạo diễn Vương Gia Vệ, phát hành năm 2023.

Dù tuổi cao, Du Bổn Xương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Khi tham gia “Phồn hoa”, ông đã ngoài 80 tuổi và vẫn dành nhiều thời gian chuẩn bị cho từng cảnh quay.

Những năm cuối đời, nam nghệ sĩ sống cùng vợ tại một viện dưỡng lão. Ông từng bác bỏ tin đồn các con bỏ mặc cha mẹ, khẳng định đây là lựa chọn của hai vợ chồng. Các con vẫn thường xuyên tới thăm và ủng hộ quyết định của cha mẹ.

Sự ra đi của Du Bổn Xương khép lại hành trình hơn 70 năm gắn bó với nghệ thuật. Với nhiều khán giả Trung Quốc, hình ảnh Tế Công qua diễn xuất của ông vẫn là một phần ký ức khó phai của màn ảnh nhỏ.