Hoa hậu Emoura Phạm vào Top 15 tài năng tại Miss Grand International

Emoura Phạm gây ấn tượng trong phần thi Tài năng

Sáng 24/9, phần thi Tài năng (Grand Talent) thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2026 đã được tổ chức tại Thái Lan. Trong vòng thi này, các thí sinh thể hiện năng khiếu cá nhân, tranh suất vào thẳng Top 20 chung cuộc.

Emoura Phạm và các thí sinh tại phần thi Tài năng.

Đại diện Việt Nam - hoa hậu Emoura Phạm mang đến màn trình diễn kết hợp hát và nhảy trên nền ca khúc “Espresso” của nữ ca sĩ Sabrina Carpenter.

Với thời lượng một phút, Emoura Phạm lựa chọn thể hiện một trong những bản hit quốc tế quen thuộc với khán giả trẻ. Người đẹp vừa hát vừa thực hiện những động tác vũ đạo mạnh mẽ, tạo không khí sôi động trên sân khấu.

Nàng hậu diện thiết kế jumpsuit đính kết lấp lánh của NTK Tony Phạm, tôn lên vóc dáng cùng đôi chân dài. Thiết kế nổi bật góp phần tạo hiệu ứng bắt mắt cho màn trình diễn, đồng thời phù hợp với tinh thần sôi động của ca khúc mà đại diện Việt Nam lựa chọn.

Giai điệu bắt tai cùng phong cách trình diễn tự tin, đại diện Việt Nam nhanh chóng khuấy động hội trường. Các thí sinh hưởng ứng theo từng nhịp điệu, tạo nên bầu không khí sôi động xuyên suốt phần thi của đại diện Việt Nam.

Sau vòng đầu tiên, Emoura Phạm xuất sắc được gọi tên vào Top 15 và bước vào vòng tiếp theo của phần thi, nơi các thí sinh có 2 phút để thể hiện bản thân.

Ở vòng hai, cô có thêm thời gian để trình diễn trọn vẹn phần hát và nhảy ca khúc “Espresso”. Tiết mục giúp người đẹp mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động và giàu năng lượng tại Miss Grand International 2026.

Hoa hậu Emoura Phạm “gây sốt” sau họp báo Miss Grand International

Trước đó vào tối 23/9, 80 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia lễ khai mạc và họp báo Miss Grand International 2026 tại Thái Lan. Các thí sinh lần lượt xuất hiện trong những thiết kế dạ hội, thực hiện màn hô tên và catwalk trên sân khấu.

Emoura Phạm gây ấn tượng mạnh từ những vòng thi đầu tiên tại Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm xuất hiện gần cuối chương trình trong thiết kế dạ hội màu cam rực rỡ của NTK Brian Võ. Người đẹp gây chú ý ngay từ màn hô tên với phong thái tự tin, giọng nói dõng dạc, đầy năng lượng.

Tuy nhiên, khi bắt đầu catwalk xuống bậc sân khấu đầu tiên, cô bất ngờ hụt chân và mất thăng bằng. Tình huống xảy ra trong tích tắc khiến chiếc vương miện trên đầu cô tuột xuống. Với phản xạ nhanh, người đẹp kịp thời đưa tay bắt lấy. Cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tiếp tục sải bước và tinh tế chỉnh lại vương miện.

Không để sự cố ảnh hưởng đến phần trình diễn, Emoura Phạm vẫn giữ thần thái, sự tự tin và hoàn thành màn catwalk tại điểm tạo dáng cuối sân khấu.

Từ những ngày đầu nhập cuộc, đại diện Việt Nam liên tục là gương mặt được truyền thông quốc tế quan tâm. Cô xuất hiện trong nhiều cuộc phỏng vấn, trò chuyện và giao lưu cùng các phóng viên, kênh truyền thông nước ngoài trong khuôn khổ cuộc thi.

Mỗi lần xuất hiện, Emoura Phạm đều thu hút sự chú ý bởi phong thái tự tin, nguồn năng lượng tích cực và cách tương tác tự nhiên.

Sau phần thi Tài năng, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia các phần thi Trình diễn áo tắm, Phỏng vấn kín và Trang phục Văn hóa Dân tộc. Đêm bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 7/10, trước khi chung kết được tổ chức vào 10/10.