Hơn 20 năm gắn bó với nghề may, thêu trang phục truyền thống của người Mông, bà Trịnh Thị Khén, HVND thôn Khuổi Làm, xã Đoàn Kết luôn tâm huyết gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc. Bằng kinh nghiệm và đôi tay khéo léo, bà Khén tạo nên những bộ trang phục có đường thêu tinh tế, hoa văn đặc trưng. Không chỉ nhận may theo đơn đặt hàng của người dân trong và ngoài xã, bà còn tích cực truyền dạy nghề cho con cháu và hướng dẫn miễn phí cho người dân có nhu cầu.

Hội viên nông dân xã Hoàng Văn Thụ tham gia tập luyện hát then, đàn tính

Bà Khén chia sẻ: Tôi gắn bó với nghề may, thêu trang phục truyền thống với mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Mỗi bộ trang phục đều mang những hoa văn, họa tiết đặc trưng, thể hiện bản sắc riêng của người Mông. Tôi mong muốn truyền lại những kỹ thuật đã tích lũy nhiều năm cho con cháu và những người yêu thích nghề để nét đẹp ấy tiếp tục được gìn giữ qua các thế hệ.

Nếu bà Khén góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa qua những đường kim, mũi chỉ thì ông Mã Văn Thuyền, thôn Hải Yến, xã Công Sơn lại dành tâm huyết bảo tồn những làn điệu dân ca truyền thống. Ngoài việc duy trì công việc đồng áng, sản xuất nông nghiệp, ông tranh thủ thời gian tham gia sinh hoạt, giao lưu và truyền dạy hát sli.

Ông Thuyền cho biết: Với tôi, hát sli không chỉ là lời ca trong những dịp giao lưu, gặp gỡ mà còn chứa đựng tình cảm, phong tục và những nét đẹp trong đời sống của đồng bào dân tộc. Tôi thường tranh thủ tham gia sinh hoạt, giao lưu và hướng dẫn những người yêu thích hát sli, nhất là thế hệ trẻ, để ngày càng có nhiều người biết hát và cùng gìn giữ làn điệu dân ca truyền thống của dân tộc mình.

Bà Khén, ông Thuyền là hai trong số nhiều HVND trên địa bàn tỉnh đang tích cực góp sức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bằng những việc làm thiết thực như: duy trì nghề thủ công truyền thống, trao truyền các làn điệu dân ca, gìn giữ phong tục, tập quán tốt đẹp, họ đã góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc, làm phong phú đời sống tinh thần trong cộng đồng.

“Với trên 108.500 hội viên, các cấp HND trong tỉnh xác định bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở đó, hội chú trọng tuyên truyền, vận động, lồng ghép nội dung bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các phong trào thi đua và hoạt động hội. Qua đó, khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi hội viên trong gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống”.

Ông Triệu Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh

Ông Triệu Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Với trên 108.500 hội viên, các cấp HND trong tỉnh xác định bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở đó, hội chú trọng tuyên truyền, vận động, lồng ghép nội dung bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các phong trào thi đua và hoạt động hội. Qua đó, khơi dậy ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò chủ thể của mỗi hội viên trong gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc từ mỗi gia đình, cộng đồng.

Bên cạnh phát huy vai trò của từng hội viên, các cấp HND còn chú trọng tập hợp những người am hiểu, có kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa dân gian để duy trì, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 800 câu lạc bộ văn nghệ, thu hút đông đảo HVND tham gia; nhiều hội viên trở thành hạt nhân văn hóa ở cơ sở, góp phần thực hành, trao truyền và lan tỏa các giá trị truyền thống đến thế hệ trẻ.

Từ việc gìn giữ nghề truyền thống, trao truyền các làn điệu dân ca đến duy trì những mô hình văn hóa tại cơ sở, nhiều HVND đang góp phần lưu giữ những giá trị làm nên bản sắc của mỗi dân tộc. Với sự đồng hành của các cấp HND, những giá trị ấy tiếp tục được phát huy trong đời sống cộng đồng, không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.