Ngày 24/11 chính thức trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam, đánh dấu thêm một dấu mốc trong hành trình tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Hưởng ứng sự kiện đặc biệt này, nhiều nghệ sĩ, người đẹp và các gương mặt hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đã tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa Việt đến công chúng.

Á hậu Giang Thái nhiệt tình hưởng ứng Ngày Văn Hóa Việt Nam.

Trong số đó có Giang Thái, Á hậu 4 cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023. Người đẹp bày tỏ niềm vui và sự tự hào khi được góp sức trong một sự kiện mang ý nghĩa văn hóa, cộng đồng trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Với cô, đây không chỉ là cơ hội để thể hiện khả năng dẫn dắt sân khấu mà còn là dịp trực tiếp góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách.

"Mỗi vùng miền, mỗi dân tộc đều mang một bản sắc riêng nhưng khi cùng hội tụ lại, tất cả tạo nên một bức tranh văn hóa Việt Nam phong phú và giàu cảm xúc", Á hậu 4 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 chia sẻ.

Với tính chất công việc, Giang Thái đã có thời gian nghiên cứu kịch bản, tìm hiểu lịch sử, phong tục cũng như những nét văn hóa đặc trưng được giới thiệu trong chương trình nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Quá trình chuẩn bị cũng giúp người đẹp có thêm góc nhìn về sự đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Theo Giang Thái, mỗi dân tộc đều có tiếng nói, phong tục và di sản riêng, nhưng tất cả cùng góp phần tạo nên bản sắc chung. Vì vậy, việc bảo tồn văn hóa cần bắt đầu từ sự tôn trọng những khác biệt và ý thức gìn giữ từng giá trị truyền thống.

"Chúng ta không nhất thiết phải lựa chọn gìn giữ một giá trị văn hóa nào hơn những giá trị khác, bởi mỗi nét văn hóa đều góp phần làm nên diện mạo chung của dân tộc", cô bày tỏ.

Á hậu Giang Thái bày tỏ, mỗi dân tộc đều có tiếng nói, phong tục và di sản riêng, nhưng tất cả cùng góp phần tạo nên bản sắc chung.

Bên cạnh đó, Á hậu Giang Thái cũng dành sự quan tâm đến vai trò của thế hệ trẻ trong việc tiếp nối các giá trị văn hóa. Cô cho rằng người trẻ hiện nay có nhiều lợi thế về tri thức, khả năng sáng tạo và cơ hội tiếp cận với thế giới. Tuy nhiên, hội nhập cần đi cùng sự hiểu biết về nguồn cội, bởi những giá trị truyền thống chính là nền tảng để mỗi người tự tin giới thiệu hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế.

"Hội nhập không có nghĩa là đánh mất bản sắc. Ngược lại, khi hiểu và tự hào về cội nguồn của mình, chúng ta sẽ càng có thêm sự tự tin để bước ra thế giới", Giang Thái chia sẻ.

Theo Á hậu kiêm MC Giang Thái, tại TP HCM, nơi có sự giao thoa của nhiều cộng đồng và nền văn hóa, người trẻ càng có nhiều cơ hội trở thành cầu nối đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại. Việc gìn giữ bản sắc không nhất thiết phải bắt đầu từ những hoạt động lớn lao mà có thể xuất phát từ những điều giản dị như tìm hiểu phong tục, trân trọng di sản hay chia sẻ những nét đẹp văn hóa trong cuộc sống thường ngày.

Với Giang Thái, việc Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức là dịp để mỗi người nhìn lại, thêm trân trọng những giá trị đã được các thế hệ vun đắp. Cô hy vọng không chỉ nghệ sĩ mà đông đảo người trẻ sẽ tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, qua đó góp phần duy trì sức sống của di sản dân tộc trong xã hội hiện đại.