Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức diễn đàn truyền thông với chủ đề "Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển văn hóa Việt Nam - Những người giữ hồn di sản".

Sự kiện thu hút gần 150 đại biểu là lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các bộ, ban, ngành, cùng nhiều nghệ nhân ưu tú, nhà nghiên cứu văn hóa và đông đảo sinh viên tại Thủ đô.

Diễn đàn truyền thông với chủ đề: "Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển văn hóa Việt Nam - Những người giữ hồn di sản" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức

Phiên tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả gồm Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch – nghệ sĩ gắn bó với việc gìn giữ, phục dựng và truyền dạy nghệ thuật hát Xẩm; Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Hài – Phó Chủ nhiệm Quan họ Tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh; và ThS. Bùi Thị Kim Phương – Trung tâm Phát triển Công nghiệp Văn hóa và Nghệ thuật đương đại. Thảo luận của các diễn giả đã mang đến góc nhìn đa chiều về thực tiễn bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát Xẩm, hát Quan họ; đồng thời gợi mở giải pháp đưa phụ nữ, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành chủ thể sáng tạo trong ngành công nghiệp văn hóa.

Phiên tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả gồm Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch – nghệ sĩ gắn bó với việc gìn giữ, phục dựng và truyền dạy nghệ thuật hát Xẩm; Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Hài – Phó Chủ nhiệm Quan họ Tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh; và ThS. Bùi Thị Kim Phương – Trung tâm Phát triển Công nghiệp Văn hóa và Nghệ thuật đương đại.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cho biết: "Từ trước đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vẫn xác định việc trao truyền di sản văn hóa là một phần trách nhiệm của Hội. Đơn cử như với di sản áo dài, chúng tôi tổ chức các Tuần lễ Áo dài để qua đó mọi người tự hào về trang phục truyền thống. Gần đây, ngoài các câu lạc bộ hát Then, hát Xoan hay dân vũ ở cộng đồng, Hội cũng nỗ lực gắn kết nội dung này với hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Mục tiêu là gắn kết phát triển kinh tế với văn hóa, đưa giá trị văn hóa vào du lịch cộng đồng và doanh nghiệp khởi nghiệp của hội viên."

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phát biểu tại chương trình

Không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ giá trị tinh thần, việc gắn kết văn hóa với sinh kế đang mở ra hướng đi bền vững. Khi văn hóa thấm sâu vào đời sống và trở thành sản phẩm kinh tế, vị thế của người phụ nữ lẫn bản sắc quốc gia đều được nâng tầm.

PGS.TS. Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP Hà Nội chia sẻ: "Thông qua văn hóa, qua những làn điệu dân ca hay sản phẩm thủ công như gốm sứ, chiếc nón Chuông, bạn bè quốc tế sẽ hiểu về đất nước Việt Nam, đánh giá được tài nghệ và tâm hồn người Việt. Còn về mặt vật chất, tất cả những sản phẩm văn hóa đó hoàn toàn có thể xuất khẩu, giúp làm giàu cho đất nước và làm giàu cho chính những người phụ nữ – giúp họ vừa đẹp hơn, vừa tự chủ hơn về kinh tế. Trên nền tảng kinh tế vững vàng đó, chúng ta mới có đủ nguồn lực để bảo tồn và phát triển di sản bền vững."

Diễn đàn là thông điệp mạnh mẽ khẳng định: phụ nữ không chỉ là người lưu giữ mạch nguồn di sản, mà còn là lực lượng tiên phong kiến tạo giá trị mới, góp phần đưa văn hóa Việt Nam vươn xa.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch trình diễn nghệ thuật hát Xẩm trong chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động trải nghiệm nghệ thuật bóng tối "Leng keng" Hà Nội với chủ đề "THƯỞNG – Một cuộc thưởng ngoạn Hà Nội qua những thanh âm" mang đến cho công chúng một cách tiếp cận mới mẻ với di sản văn hóa thông qua hành trình đa giác quan.