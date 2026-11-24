Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ sáng ngày 24.11 tại Ninh Bình giảm còn khoảng 17 độ, trời chuyển rét và gây mưa. Tuy nhiên, mưa rét cũng không ngăn nổi dòng người về với Cố đô Hoa Lư lịch sử

Ghi nhận của phóng viên Văn hoá tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, ngay từ sáng sớm Ngày Văn hoá Việt Nam đã xuất hiện nhiều đoàn xe và dòng người đổ về với di tích

Đoàn khách quốc tế đang chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên kể những câu chuyện lịch sử, văn hoá tại Cố đô Hoa Lư

Khu tham quan nền móng cung điện Kinh đô Hoa Lư xưa thu hút khá đông sự quan tâm của các bậc phụ huynh và em nhỏ

Lượng khách trong nước và quốc tế rất nhiều, đặc biệt là khách đoàn ngày càng đông khi vào thời gian từ 10h trở đi

Đền vua Đinh Tiên Hoàng và đền Vua Lê Đại Hành là nơi tập trung đông nhất du khách khi đến với Cố đô Hoa Lư

Du khách "đội mưa" tham quan, chiêm ngưỡng Long sàng - Bảo vật quốc gia trước đền vua Lê Đại Hành

Nhân ngày Văn hoá Việt Nam, Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư đã mở cửa miễn phí cho toàn bộ nhân dân và du khách trong 2 ngày 23, 24.11

Anh Thanh Tuấn (du khách Thanh Hoá) chia sẻ: Nhân ngày Văn hoá Việt Nam, gia đình tôi đã quyết định trở về với vùng đất Ninh Bình, trong đó có tham quan Cố đô Hoa Lư nhằm cho các con được lắng nghe những câu chuyện văn hoá, lịch sử của cha ông, được chạm vào di sản để từ đó góp phần bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước