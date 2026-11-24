PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Hoàng đế Lý Công Uẩn có vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước, được thể hiện ở tư duy kiến tạo quốc gia với tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới mạnh mẽ. Nhìn từ thực tiễn hiện nay, quá trình dời đô và kiến tạo kinh đô Thăng Long là một câu chuyện lịch sử rất đáng suy ngẫm về tư duy quy hoạch và phát triển bền vững.

Điều trân trọng là trong tư duy kiến tạo của ông, mọi quyết sách đều hướng tới lợi ích của đất nước và Nhân dân. Mục tiêu của việc tổ chức bộ máy và xây dựng chính sách không chỉ để củng cố quyền lực nhà nước, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất và đóng góp vào sự hưng thịnh của quốc gia. Qua quá trình nghiên cứu, xây dựng hồ sơ về Lý Công Uẩn, chúng tôi nhận thấy tư tưởng ấy còn được thể hiện qua những chi tiết gần gũi với đời sống. Khi nghiên cứu về khu vực lăng mộ của ông ở Từ Sơn, càng thấy rõ trong việc tổ chức không gian xung quanh nơi an nghỉ của nhà vua cũng gắn với nhu cầu thiết thực của người dân, trong đó có việc bảo đảm điều kiện lấy nước phục vụ tưới tiêu đồng ruộng. Những chi tiết ấy gợi lên một cách nhìn rất nhân văn, từ những quyết sách lớn lao của quốc gia đến việc tổ chức không gian sống của cộng đồng đều hướng tới người dân, vì cuộc sống của Nhân dân. Chính sự gần gũi, thiết thực và có tính toán ấy khiến tư tưởng kiến tạo của ông không trở thành những nguyên tắc xa vời, khiên cưỡng mà từng bước thấm sâu vào đời sống xã hội. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi làm nên tầm vóc của một vị quân vương có tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược.

Bên cạnh di sản tư tưởng, chính trị, những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với cuộc đời, sự nghiệp và quá trình kiến tạo đất nước của ông cũng còn nguyên giá trị. Chúng ta cần có tư duy chuyển hóa các nguồn lực di sản này thành động lực phát triển, tạo ra những giá trị mới trên nền tảng bảo tồn và phát huy bản sắc truyền thống. Đó là hệ thống lăng mộ, chùa chiền, đền đài, những không gian văn hóa lịch sử ở Kinh Bắc, cố đô Hoa Lư hay Hoàng thành Thăng Long. Tôi cho rằng, di sản có ý nghĩa sâu bền nhất mà Lý Công Uẩn để lại chính là tư duy kiến tạo quốc gia với tầm nhìn vượt thời đại, tư duy mở, tinh thần đổi mới và trên hết là quan điểm lấy dân làm gốc.

Những dấu ấn về thể chế, quy hoạch và tổ chức đất nước dưới triều Lý đã cho thấy một tư tưởng trị quốc tiến bộ, mọi quyết sách phải hướng đến sự ổn định của quốc gia và cuộc sống của Nhân dân. Qua thời gian, những giá trị ấy vẫn giữ nguyên ý nghĩa thời sự, gợi mở những bài học sâu sắc cho công cuộc xây dựng, quản trị và phát triển đất nước hôm nay.