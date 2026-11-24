Bà con kiều bào phấn khởi tham gia Lễ hội Quốc tế Sithan 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong 3 ngày từ 22-24/11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan đã phối hợp tổ chức các sự kiện “Ngày Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam” và “Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam” trong khuôn khổ Lễ hội Quốc tế Sithan 2026 tại trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan. Năm nay, lễ hội thu hút các đoàn nghệ thuật đến từ sáu nước: Thái Lan, Việt Nam, Lào, Sri Lanka, Singapore và Indonesia.

Lần đầu tiên được tổ chức nhằm tôn vinh dấu mốc trọng đại 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976 – 2026), Lễ hội Quốc tế Sithan 2026 được thiết kế công phu, quy mô hoành tráng. Đặc biệt, chủ đề nghệ thuật “Prateep Naga: Worshiping Cửu Long” (Tôn vinh Naga, hòa dòng Cửu Long) được xây dựng từ ý tưởng của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam về tôn vinh dòng chảy văn hóa kết nối hai dân tộc Việt Nam – Thái Lan, thông qua hình ảnh sông Cửu Long của Việt Nam hợp nhất, hòa chung dòng chảy với sông Me Kong chảy qua Thái Lan.

Sáng kiến nhận được sự ủng hộ cao và hợp tác tích cực của trường Đại học Khon Kaen trong công tác tổ chức triển khai đồng loạt các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam với quy mô lớn tại lễ hội.

Lễ hội Quốc tế Sithan 2026 lần đầu tiên được tổ chức nhằm tôn vinh dấu mốc trọng đại 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh vinh dự và trách nhiệm của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam trong việc phối hợp tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tại lễ hội nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan. Trong 50 năm qua, hai nước đã thúc đẩy tình hữu nghị thành quan hệ đối tác, nâng hiểu biết thành lòng tin.

Sức mạnh thật sự của quan hệ song phương không chỉ nằm ở các dấu mốc ngoại giao hay thành tựu kinh tế, mà còn trong tình cảm giữa nhân dân hai nước, những giá trị văn hóa chung và sự gắn kết giữa các cộng đồng.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh và Phó Giáo sư, Bác sĩ Panthongviriyakul - Hiệu trưởng trường Đại học Khon Kaen. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khuôn khổ lễ hội, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và kiều bào tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam. Chương trình gồm võ Vovinam, múa lân sư rồng, dân ca quan họ và các ca khúc cách mạng do ca sĩ Sao Mai Phương Hiếu cùng tam ca Pressinger thể hiện, phối hợp với Hệ thống Giáo dục IVS.

Bên cạnh đó là không gian giao lưu ẩm thực truyền thống và màn diễu hành áo dài. Góp mặt trong đoàn diễu hành có hơn 200 chị em duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam, trong đó có nhiều thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng của Thái Lan. Các tiết mục thể hiện văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết và lòng yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam đã và đang lan tỏa, khẳng định những giá trị chung tốt đẹp mang tầm khu vực và hướng ra thế giới.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh (giữa) và phu nhân (trái) cùng quan khách tham gia Lễ hội Quốc tế Sithan 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lễ hội Sithan 2026 khép lại vào hôm nay, ngày 24/11, đúng đêm rằm Loy Krathong của Thái Lan và cũng là Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày lễ được Quốc hội Việt Nam quy định từ năm nay. Ước tính lễ hội năm nay đón khoảng 500.000 lượt khách nội địa Thái Lan và quốc tế, tăng khoảng 15% so với năm 2025.

Các số liệu ban đầu đã góp phần khẳng định ý nghĩa xu hướng hội nhập văn hóa quốc tế và giao lưu nghệ thuật truyền thống trong khu vực. Trong hành trình đó, với tư cách là đoàn quốc tế lớn nhất tham gia Lễ hội Quốc tế Sithan 2026, Việt Nam đã bước đầu khẳng định dấu ấn văn hóa và chinh phục tình cảm yêu mến của đông đảo công chúng Thái Lan và bạn bè quốc tế.

Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và khu vực. Những hoạt động phong phú tại Lễ hội Sithan 2026 đã để lại ấn tượng sâu sắc, khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trong bức tranh văn hóa đa dạng của khu vực Đông Nam Á./.