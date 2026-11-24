Bồi tụ tinh hoa di sản Kinh Bắc

Hòa cùng dòng chảy lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc sở hữu một kho tàng vô giá về di tích, phong tục tập quán, truyền thuyết dân gian, các danh nhân, danh thần, võ tướng, làng nghề thủ công, trò chơi dân gian, lễ hội, dân ca, nghi lễ… Hệ thống di sản phong phú đã được UNESCO ghi danh không chỉ góp phần tôn vinh văn hóa dân tộc mà còn tạo nên “hệ sinh thái di sản” mang bản sắc riêng. Những giá trị văn hóa này không chỉ là niềm tự hào của người dân Bắc Ninh mà còn là niềm tự hào của Nhân dân Việt Nam. Tất cả đều có thể trở thành chất liệu để chuyển hóa thành những sản phẩm, dịch vụ độc đáo trong ngành công nghiệp văn hóa, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế, tạo nên thương hiệu, vị thế của văn hóa Bắc Ninh.

Khách quốc tế hào hứng với bức tranh Đông Hồ tự in dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Nguyễn Đăng Tâm.

Nói đến quảng bá văn hóa ở nước ngoài, mọi người thường nghĩ đến việc cử các đoàn nghệ thuật đi biểu diễn, các nghệ nhân trình diễn nghề. Ở Bắc Ninh, những năm qua có nhiều cách kể câu chuyện về di sản, về điểm đến du lịch thông qua thu hút đầu tư, đón tiếp các phái đoàn ngoại giao, khách quốc tế, đặc biệt là các chuyến công tác nước ngoài của các đồng chí lãnh đạo thành phố.

Lãnh đạo thành phố luôn xác định ngoại giao văn hóa là một trong những kênh tuyên truyền hiệu quả hình ảnh văn hóa, con người Bắc Ninh với thế giới. Bắc Ninh chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa với các địa phương kết nghĩa, có quan hệ hợp tác ở các nước. Thường xuyên giữ mối liên hệ, chủ động hỗ trợ cộng đồng kiều bào các Hội đồng hương Bắc Ninh- Kinh Bắc ở nước ngoài để giới thiệu,quảng bá về văn hóa Bắc Ninh với đại diện tiêu biểu là dân ca quan họ và tranh dân gian Đông Hồ.

Trong dịp tháp tùng lãnh đạo thành phố thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp năm 2025, tôi nhận thấy các bức tranh dân gian Đông Hồ được treo trang trọng trong phòng khách. Trao đổi với đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, Đại sứ Đinh Toàn Thắng gợi ý: Dòng tranh Đông Hồ vốn đã rất quý giá, mang đậm hồn quê, phong vị đời sống của người dân Bắc Ninh - Kinh Bắc. Tuy nhiên, bên cạnh phương pháp làm thủ công truyền thống bằng các nguyên liệu tự nhiên, làng nghề sẽ hấp dẫn khách quốc tế hơn nếu ứng dụng công nghệ 3D trên các bản khắc gỗ để du khách khi đến tham quan được trải nghiệm in bức tranh chân dung. Đồng thời tiếp cận các đề tài sáng tác mới, hiện đại, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ cũng như văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới mà vẫn giữ được bản sắc về chất liệu thể hiện.

Đa dạng hoạt động quảng bá văn hóa

Thành lập năm 2008, Trung tâm Văn hóa Việt Nam là cơ quan đại diện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp) thường xuyên tổ chức triển lãm, giới thiệu di sản và biểu diễn nghệ thuật. Hằng năm, trong chương trình công tác của lãnh đạo thành phố tại Pháp, các nghệ sĩ Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh, nghệ nhân tranh dân gian Đông Hồ… đều được mời tham gia biểu diễn.

Chiều sâu văn hóa không chỉ khẳng định sức sống lâu bền của những di sản được gìn giữ, lưu truyền qua các thế hệ mà còn tạo nền tảng phát triển các sản phẩm văn hóa đặc trưng, đưa di sản đến gần công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Go to BacNinh là dự án truyền thông du lịch chính thức của thành phố Bắc Ninh trên các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Bắc Ninh.Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỳ vọng với việc cung cấp vị trí điểm đến, các di tích lịch sử, làng nghề, ẩm thực nổi tiếng sẽ tiếp cận nhanh đối tượng người trẻ tuổi trong và ngoài nước.

Mỗi di sản mang một giá trị văn hóa riêng, một câu chuyện riêng cùng góp phần tạo nên bức tranh văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc đa dạng và phong phú. Các hoạt động giao lưu, kết nối, quảng bá văn hóa góp phần đưa tinh hoa văn hóa dân tộc đến với cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế.

Câu lạc bộ Quan họ của Hội đồng hương Bắc Ninh tại Cộng hòa Séc, Cộng hòa Ba Lan là những hạt nhân tích cực, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng người Việt ở châu Âu. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan khẳng định: Dịp Tết Nguyên đán hay các ngày lễ kỷ niệm do Đại sứ quán tổ chức luôn có sự góp mặt của các nghệ sĩ không chuyên đến từ Hội đồng hương Bắc Ninh. Những lời ca quan họ do chính các bạn trẻ thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên ở Ba Lan thể hiện để lại ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu. Khi những lời ca quan họ cất lên, nhiều khán giả lớn tuổi hào hứng hòa giọng cùng, tạo không khí rất gần gũi, ấm cúng.

Chiều sâu văn hóa không chỉ khẳng định sức sống lâu bền của những di sản được gìn giữ, lưu truyền qua các thế hệ mà còn tạo nền tảng phát triển các sản phẩm văn hóa đặc trưng, đưa di sản đến gần công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Go to BacNinh là dự án truyền thông du lịch chính thức của thành phố Bắc Ninh trên các nền tảng mạng xã hội: Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Bắc Ninh. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỳ vọng với việc cung cấp vị trí điểm đến, các di tích lịch sử, làng nghề, ẩm thực nổi tiếng sẽ tiếp cận nhanh đối tượng người trẻ tuổi trong và ngoài nước.

Văn hóa tạo sức mạnh để đi xa

Những thành tựu trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội là minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh vượt trội, giúp Bắc Ninh bứt phá nhanh, luôn giữ vững vị thế trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước. Trước yêu cầu phát triển mới, Bắc Ninh càng phải khẳng định năng lực, cụ thể hóa trong các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng xã hội theo hướng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Liền chị quan họ mời trầu du khách quốc tế tham quan làng cổ Thổ Hà (phường Vân Hà).

Nếu kinh tế tạo ra tiềm lực thì văn hóa lại tạo ra sức mạnh tinh thần để Bắc Ninh đi xa. Nghị quyết 77-NQ/TU ngày 25/6/2026 của Thành ủy Bắc Ninh xác định phát triển văn hóa đặt ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội; xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mỹ mang đậm bản sắc Kinh Bắc, có khát vọng cống hiến và năng lực hội nhập.

Bắc Ninh có nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ tài năng, họ chính là những người kể chuyện, những vị đại sứ đưa văn hóa Bắc Ninh vươn ra thế giới. Nghệ nhân Chu Bảo Quế thành lập Đoàn nghệ thuật dân gian UNESCO, nhiều lần giành Huy chương Vàng tại các liên hoan nghệ thuật quốc tế. MV “Bắc Bling” quảng bá văn hóa, du lịch và con người Bắc Ninh của ca sĩ Hòa Minzy đạt những mốc kỷ lục về lượt view trên nền tảng Youtube ở trong nước và các bảng xếp hạng quốc tế. Ca sĩ Minh Ngọc giành Cúp vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á 2025 tại Singapore… Chính các nghệ nhân, nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến công chúng thông qua các hoạt động nghệ thuật ở trong và ngoài nước.

Thành phố Bắc Ninh đang hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc, điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao tầm cỡ quốc gia, khu vực và thế giới. Tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, lan tỏa mạnh mẽ bản sắc văn hóa Kinh Bắc trở thành thương hiệu toàn cầu.