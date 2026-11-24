Sáng 24.11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 - 24.11.2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Tham dự Lễ kỷ niệm có gần 700 đại biểu gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các vị Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, trí thức, chức sắc tôn giáo; các học viện - trường nghệ thuật, nhà hát, bảo tàng, hãng phim; các tổ chức kinh tế; các đoàn viên, thanh niên, sinh viên tiêu biểu; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, bộ, ngành, địa phương.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 và Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trình bày diễn văn Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Văn hóa phải xây nên dáng hình của dân tộc

Đại diện các nhà nghiên cứu văn hóa phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, 80 năm trước, đúng vào ngày này, giữa lúc đất nước đang đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách khắc nghiệt, vận mệnh dân tộc như ngàn cân treo sợi tóc, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định triệu tập Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, chỉ riêng quyết định này thôi đã nói lên sự quan tâm đặc biệt của Đảng, của Bác Hồ về tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa đối với đại nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Dù chỉ diễn ra rất khẩn trương trong một ngày, nhưng tầm vóc và ý nghĩa của Hội nghị vượt qua khuôn khổ không gian, thời gian, trở thành một mốc son, một sự kiện trọng đại trong lịch sử văn hóa cách mạng Việt Nam; trở thành biểu tượng tinh thần đại đoàn kết của trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ văn hóa, giới công thương và toàn dân Việt Nam trong công cuộc kiến thiết nền văn hóa dân tộc trong những ngày đầu giành độc lập.

GS.TS Phùng Hữu Phú đại diện các nhà nghiên cứu văn hóa phát biểu tại buổi lễ

Dấu ấn sâu đậm nhất, giá trị trường tồn của Hội nghị là những lời chỉ dạy sâu sắc ở tầm cương lĩnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, sứ mệnh thiêng liêng, cao cả của văn hóa trong việc khơi dậy, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc, những phẩm chất cao quý của con người Việt Nam; về vai trò gắn kết và dẫn dắt của văn hóa đối với công cuộc kháng chiến, kiến quốc.

Lời đúc kết của Người: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” chính là tuyên ngôn bất hủ, thể hiện tầm nhìn vượt thời đại của Hồ Chí Minh về văn hóa, mãi là ánh sáng soi rọi con đường xây dựng, phát triển nền văn hóa cách mạng Việt Nam.

"Chúng ta vui mừng, tự hào nhận thấy, trong gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự sáng tạo phi thường của quân dân ta, tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất cùng tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh đã hóa thân vào đời sống, là nền tảng, sức mạnh tạo nên những kỳ tích Việt Nam", GS.TS Phùng Hữu Phú bày tỏ.

Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, chính văn hóa là sức mạnh thần kỳ của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đưa đến những chiến thắng vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước; chính văn hóa là động lực, là sức mạnh đổi mới, tạo nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước vượt qua đói nghèo trở thành một quốc gia đang phát triển, có tiềm lực, vị thế ngày càng lớn mạnh, rất đáng tự hào.

Đó cũng là quá trình định hình một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện; quá trình phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hóa yêu nước, gắn bó với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, nhiều người đã trở thành anh hùng, liệt sĩ mà tên tuổi và cống hiến còn sống mãi.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm

GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng, 80 năm qua, trên nền tảng tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Đảng ta không ngừng kế thừa, vận dụng, phát triển sáng tạo những nguyên lý mác-xít về văn hóa, đặc biệt là tư tưởng văn hóa thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh để hoàn thiện đường lối phát triển văn hóa Việt Nam, phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta và xu thế của thời đại.

Mới đây, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đảng ban hành và đang lãnh đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết đặt văn hóa ở vị thế nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững; gắn kết, thấm sâu vào mọi lĩnh vực, trở thành sức mạnh mềm quốc gia.

"Để văn hóa có thể hoàn thành sứ mệnh cao cả; để Nghị quyết 80 đi nhanh vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần nhận thức sâu sắc những chuyển dịch lớn của văn hóa; cần hiểu rõ và giải quyết đúng những khoảng trống trong phát triển văn hóa hiện nay; cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển; chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp hài hòa bảo tồn và sáng tạo. Văn hóa phải tạo ra những tri thức mới, những tài sản trí tuệ, trở thành động lực tăng trưởng mới.

Bao trùm, văn hóa phải xây nên dáng hình của dân tộc, định hình hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam thời kỳ mới: yêu nước, nhân ái, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo, kỷ cương, khát vọng", GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.

Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, một chân trời sáng tạo văn hóa rộng mở; những yêu cầu mới đang đặt ra trước chúng ta. Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất không chỉ để chúng ta tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và thế hệ các nhà văn hóa tiền bối, mà là dịp để chúng ta, trước hết là những người làm công tác văn hóa, tự nhắc mình về trách nhiệm phải làm, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắn nhủ: trên mỗi cương vị, cần phải mang trong tim ngọn lửa yêu nước, lòng tự trọng nghề nghiệp, ý thức kỷ luật và sự sáng tạo không mệt mỏi để mỗi tác phẩm, mỗi việc làm là một “đại sứ” của giá trị, cốt cách Việt Nam.

Còn văn hóa muôn đời Việt Nam sắt son

Bày tỏ vinh dự, xúc động và tự hào khi thay mặt thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, ca sĩ Phương Mỹ Chi chia sẻ, thế hệ trẻ hôm nay may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, trưởng thành khi đất nước đang đổi mới, hội nhập và ngày càng phát triển.

Với sự phát triển của công nghệ, chỉ bằng một chiếc điện thoại, người trẻ có thể tiếp cận kho tàng tri thức và văn hóa rộng lớn trên khắp thế giới. Tuy nhiên, giữa muôn vàn âm thanh, sắc màu ấy, càng trưởng thành, thế hệ trẻ càng nhận ra hành trang quý giá nhất để tự tin bước ra thế giới chính là những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng mình từ thuở ấu thơ.

Đó là tiếng Việt thân thương, lời ru, những câu chuyện ông bà kể, những trang sử hào hùng, làn điệu dân ca và phong tục quê hương. Những điều bình dị ấy nuôi dưỡng các thế hệ trưởng thành, dạy mỗi người biết sống nghĩa tình, yêu thương con người, trân trọng cội nguồn và tự hào là người Việt Nam.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Với riêng Phương Mỹ Chi, những câu hò, điệu lý quê hương chính là chiếc nôi nâng đỡ tiếng hát đầu đời, đưa cô đến với tình yêu thương của khán giả. Đến nay, kho tàng văn hóa dân tộc vẫn là mạch nguồn cảm hứng để nữ ca sĩ tìm tòi, sáng tạo, kể những câu chuyện Việt Nam bằng âm nhạc của thế hệ mình.

“Càng đi trên con đường nghệ thuật, con càng thấm thía: Văn hóa chính là hồn cốt, là bản sắc, là niềm tự hào của mỗi dân tộc. Cho dù đi đến đâu, mỗi người Việt Nam chúng ta đều luôn ghi nhớ: Hồn Việt đưa ta lớn lên!”, ca sĩ Phương Mỹ Chi bày tỏ.

Nhắc lại dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, ca sĩ Phương Mỹ Chi bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu và các thế hệ đi trước đã đấu tranh, hy sinh để giành độc lập, đồng thời gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa quý báu cho hôm nay.

Theo nữ ca sĩ, qua những năm tháng chiến tranh và hòa bình, văn hóa đã nuôi dưỡng lòng yêu nước, gắn kết triệu trái tim, làm nên bản lĩnh Việt Nam. Thừa hưởng di sản ấy là niềm tự hào, tiếp nối và làm giàu thêm di sản ấy là trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Ngày nay, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, tuổi trẻ có thêm nhiều điều kiện để nuôi dưỡng ý tưởng, phát huy tri thức, tài năng, sức sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp sức gìn giữ, phát huy và chấn hưng văn hóa dân tộc.

Từ bảo tồn, số hóa di sản đến sáng tạo các sản phẩm nghệ thuật, nội dung số mang bản sắc Việt; từ khôi phục nghề truyền thống đến khởi nghiệp với du lịch cộng đồng, nhiều bạn trẻ đang đưa văn hóa vào đời sống bằng những cách làm mới, gắn bảo tồn với phát triển, lan tỏa giá trị tinh thần đồng thời tạo ra giá trị kinh tế.

Những sản phẩm, mô hình này góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế, thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, từng bước chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành sức mạnh nội sinh của đất nước.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tự hào được góp sức vào hành trình ấy, ca sĩ Phương Mỹ Chi cho biết, người trẻ luôn ý thức mỗi sản phẩm sáng tạo phải mang trong mình tình yêu dân tộc, sự trân trọng bản sắc và trách nhiệm với cộng đồng. Tuy nhiên, những việc thế hệ trẻ làm được vẫn còn nhỏ bé so với yêu cầu phát triển đất nước và sự nghiệp chấn hưng văn hóa dân tộc.

Để đất nước vươn lên hùng cường, không chỉ vững mạnh về kinh tế mà còn có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, thế hệ trẻ cần nỗ lực nhiều hơn nữa, thực hiện tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Mỗi thanh niên Việt Nam khi bước ra thế giới phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: Tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế”.

Từ nhận thức về trách nhiệm của thế hệ mình, ca sĩ Phương Mỹ Chi khẳng định tuổi trẻ nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc; tìm hiểu sâu sắc hơn lịch sử, truyền thống và những giá trị văn hóa cha ông trao truyền.

Mỗi người trẻ cần sống nhân ái, trung thực, trách nhiệm, nêu cao khát vọng cống hiến. Từ những việc làm hằng ngày, thế hệ trẻ sẽ góp sức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, lan tỏa điều tốt đẹp, sẻ chia với cộng đồng và chăm lo cho thế hệ măng non.

Cùng với đó, tuổi trẻ cần phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo; chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, làm chủ kỹ năng số để gìn giữ di sản và sáng tạo những sản phẩm văn hóa giàu tính nhân văn, đậm đà bản sắc Việt. Người trẻ cũng cần ứng xử văn minh trên không gian mạng, lan tỏa những thông tin tích cực và câu chuyện đẹp.

Thông qua việc đóng góp ý tưởng, sáng kiến và quảng bá những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam, thế hệ trẻ mong muốn góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Khẳng định quyết tâm tiếp nối các thế hệ đi trước, ca sĩ Phương Mỹ Chi nhấn mạnh, 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt niềm tin vào sức mạnh soi đường của văn hóa. Hôm nay, thế hệ trẻ nguyện tiếp nối niềm tin ấy bằng trách nhiệm và hành động của chính mình, để những giá trị văn hóa cha ông trao truyền mãi được tiếp nối; để dù đi đến đâu, mỗi người trẻ Việt Nam vẫn luôn tự hào về cội nguồn dân tộc, tự tin mang theo hồn Việt trên hành trình đi tới tương lai.

“Bởi vì: Còn văn hóa trong tim là dân tộc còn, còn văn hóa muôn đời Việt Nam sắt son”, nữ ca sĩ bày tỏ.