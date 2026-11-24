Đồng bộ từng khâu, sẵn sàng cho đêm nghệ thuật quy mô lớn

“Muôn sắc Việt Nam” không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, mà còn là dịp hội tụ, giới thiệu những giá trị văn hóa Việt Nam trong dòng chảy phát triển của đời sống hôm nay. Với thông điệp “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, chương trình hướng tới tôn vinh bản sắc dân tộc, sức sống của di sản và sự kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ. Những nội dung được xây dựng xuyên suốt chương trình đặt ra yêu cầu về sự thống nhất giữa nghệ thuật biểu diễn, hình ảnh sân khấu và công nghệ trình chiếu.

Tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trước giờ khai hội, không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương. Trên sân khấu, các nhóm biểu diễn tập luyện, rà soát động tác, đội hình trong những lần tập cuối. Các bộ phận kỹ thuật tiếp tục hoàn thiện bề mặt sân khấu, khung nẹp, hệ thống màn hình LED, thiết bị trình chiếu và những chi tiết phục vụ biểu diễn. Khu vực khán đài, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi và trang trí cũng dần hoàn tất.

Các thành viên ê-kíp tập luyện, rà soát đội hình và động tác trên sân khấu. Ảnh: Mai Khôi

Đằng sau quy mô sân khấu là sự phối hợp của nhiều bộ phận, từ đạo diễn hình ảnh, quay phim, tiền kỳ, hậu kỳ đến phát thanh và trường quay. Theo ông Ngô Quý Dương, Trưởng phòng Thể hiện, Đài Truyền hình Hà Nội, cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, ngay sau các cuộc họp chỉ đạo của Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Liêm và Ban Giám đốc, nhiệm vụ đã được triển khai đến các bộ phận liên quan. Phòng Thể hiện đã huy động nhân lực, xây dựng phương án tổng thể, phối hợp với khối biên tập và các đơn vị để thống nhất kịch bản, vị trí thiết bị, phương án vận hành.

“Phòng đã lên sơ đồ máy tổng thể và vị trí lắp đặt camera với gần 20 camera, kết nối hệ thống để phát sóng trên các nền tảng chuẩn 4K”, ông Ngô Quý Dương cho biết.

Với số lượng camera lớn, việc bố trí vị trí máy cần bảo đảm bao quát không gian sân khấu, đáp ứng yêu cầu chuyển cảnh, ghi nhận các điểm nhấn biểu diễn và tạo sự liền mạch trong quá trình truyền hình trực tiếp. Mỗi vị trí máy đều phải được tính toán để vừa phục vụ nội dung nghệ thuật, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của chương trình. Đội ngũ sản xuất cũng phối hợp với đơn vị liên quan để thống nhất phương án lắp đặt, kết nối và vận hành.

Thời gian là áp lực không nhỏ đối với ê-kíp. Theo kế hoạch, khoảng 15h, các khâu kỹ thuật phải ổn định, sẵn sàng cho chương trình. Trong khi đó, hoạt động phát sóng trực tiếp dự kiến bắt đầu từ 16h50 trên các nền tảng và kênh sóng của Đài. Bởi vậy, những công đoạn kiểm tra, rà soát và xử lý phát sinh đều phải được thực hiện trước thời điểm lên sóng.

Các diễn viên tập luyện, hoàn thiện đội hình biểu diễn trước giờ tổng duyệt. Ảnh: Mai Khôi

Đối với một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, sự chuẩn bị không dừng lại ở việc lắp đặt thiết bị hay hoàn thành sân khấu. Đó còn là quá trình phối hợp giữa các bộ phận, bảo đảm mỗi khâu vận hành đúng kế hoạch, mỗi tín hiệu được truyền đi ổn định và mọi tình huống đều có phương án xử lý. Khi chương trình bắt đầu, những công việc phía sau phải được thực hiện gần như đồng thời, nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác và đồng bộ.

Bảo đảm chất lượng âm thanh, hình ảnh từ sân khấu đến khán giả

Nếu sân khấu là nơi các giá trị nghệ thuật được thể hiện, thì hệ thống âm thanh, hình ảnh chính là cầu nối để những giá trị ấy đến với khán giả. Tại Mỹ Đình, với không gian rộng, khoảng cách giữa sân khấu và vị trí điều khiển kỹ thuật lớn, cùng lượng khán giả đông, công tác bảo đảm âm thanh đòi hỏi nhiều tính toán hơn so với những chương trình có quy mô nhỏ.

Ê-kíp kỹ thuật kiểm tra, bố trí hệ thống máy quay, sẵn sàng phục vụ công tác ghi hình chương trình. Ảnh: Mai Khôi

Anh Phạm Lê Minh, Phó phòng Thể hiện Đài Truyền hình Hà Nội cho biết sau khi nhận nhiệm vụ từ Ban Tổng Giám đốc, bộ phận đã tiến hành khảo sát hiện trường, xây dựng phương án kỹ thuật, thiết kế chi tiết và lựa chọn thiết bị nhằm bảo đảm chất lượng âm thanh tốt nhất trên các nền tảng phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Điểm đáng chú ý trong phương án lần này là ngoài hệ thống âm thanh sẵn có của sân khấu, Đài lắp đặt thêm một hệ thống bàn trộn âm thanh riêng. Việc bổ sung hệ thống cho phép kỹ thuật viên chủ động hiệu chỉnh tín hiệu từ nguồn sân khấu, điều chỉnh các thông số để phù hợp với yêu cầu phát sóng, giúp âm thanh khi đến với người xem qua các nền tảng có chất lượng tốt nhất.

“Khác biệt và khó khăn hơn là do không gian rộng, khoảng cách từ sân khấu đến vị trí điều khiển âm thanh xa, cùng với lượng khán giả rất đông. Do đó, kỹ thuật phải tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo đủ công suất, âm sắc và âm lượng phục vụ tốt nhất cho lượng khán giả lớn”, anh Phạm Lê Minh chia sẻ.

Kỹ thuật viên kiểm tra, vận hành hệ thống thiết bị ghi hình tại khu vực khán đài. Ảnh: Mai Khôi

Không chỉ phục vụ người xem trực tiếp tại sân vận động, âm thanh của chương trình còn phải đáp ứng yêu cầu tiếp nhận qua truyền hình, phát thanh và các thiết bị điện tử. Điều này đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật phải tính toán kỹ từ khâu đấu nối, lựa chọn thiết bị, xử lý tín hiệu đến phương án vận hành. Với đặc thù phát sóng trực tiếp, chất lượng âm thanh không chỉ phụ thuộc vào thiết bị mà còn là sự phối hợp giữa các bộ phận trong suốt quá trình chương trình diễn ra.

Đến thời điểm phóng viên ghi nhận, các hạng mục âm thanh đã hoàn tất 100%, sẵn sàng phục vụ đêm nghệ thuật. Các nhóm kỹ thuật tiếp tục rà soát những chi tiết cuối cùng, trong khi công tác bố trí khán giả, trang trí và hoàn thiện sân khấu cũng được triển khai gần xong.

Khi ánh đèn sân khấu bật sáng, khán giả sẽ nhìn thấy những tiết mục được dàn dựng, những hình ảnh chuyển động trên màn hình và nghe âm thanh hòa quyện trong không gian biểu diễn. Nhưng để tạo nên trải nghiệm ấy là hàng giờ chuẩn bị, những phương án kỹ thuật được tính toán và sự phối hợp của nhiều người ở phía sau. Họ không xuất hiện trong ánh đèn, song từng phần việc đều góp vào sự hoàn chỉnh của chương trình – nơi nghệ thuật, công nghệ và con người cùng tạo nên nhịp điệu của một đêm hội văn hóa.