Lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) là dịp để nhìn lại và khơi dậy sức mạnh nội sinh của văn hóa dân tộc.

Tuy nhiên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh: “Sau ngày 24/11, việc quan trọng nhất là không để tinh thần của Ngày Văn hóa Việt Nam khép lại cùng những sân khấu được tháo dỡ”. Theo ông, tinh thần ấy cần được duy trì bằng những việc gần gũi: mỗi người thực hành cách ứng xử văn minh, gia đình và nhà trường bồi đắp tình yêu văn hóa cho trẻ em, địa phương tổ chức sinh hoạt văn hóa thường xuyên, phù hợp với nhu cầu cộng đồng.

Tình yêu văn hóa bắt đầu từ nếp sống

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, trân trọng văn hóa dân tộc trước hết được thể hiện qua những hành vi bình dị: nói và viết tiếng Việt trong sáng, lễ phép với người lớn tuổi, yêu thương trẻ em, giữ gìn lời ăn tiếng nói trong gia đình và tôn trọng kỷ cương nơi công cộng.

Trẻ em có cơ hội tìm hiểu và thêm yêu văn hóa dân tộc khi trực tiếp tham gia các hoạt động nghệ thuật truyền thống.

Việc xếp hàng văn minh, không xả rác khi đi lễ hội hay tham quan di tích, không làm tổn hại di sản đều là những cách thể hiện ý thức gìn giữ văn hóa. Những giá trị được tôn vinh cần hiện diện trong chính hành động của mỗi người khi tham gia đời sống cộng đồng.

Trên không gian mạng, yêu cầu ấy thể hiện ở sự tử tế trong bình luận, trách nhiệm khi chia sẻ thông tin và thái độ không cổ vũ bạo lực ngôn từ, xúc phạm người khác. Văn hóa ứng xử vì vậy cần được thực hành nhất quán cả trong giao tiếp trực tiếp lẫn trên môi trường số.

“Văn hóa không chỉ nằm ở bảo tàng, sân khấu hay lễ hội. Văn hóa còn hiện lên trong cách chúng ta đối xử với nhau mỗi ngày”, ông Sơn nói.

Ông cũng cho rằng tình yêu văn hóa Việt Nam cần được nuôi dưỡng bằng sự chủ động tìm hiểu. Đọc sách của tác giả Việt Nam, tìm hiểu lịch sử, thưởng thức nghệ thuật dân tộc, trân trọng sản phẩm của nghệ nhân và gìn giữ những phong tục tốt đẹp là những việc mỗi người có thể lựa chọn thực hiện.

Quá trình ấy cần đi cùng sự tôn trọng tính đa dạng của các vùng miền, các dân tộc. Bảo tồn không có nghĩa là đóng khung quá khứ, mà phải làm cho những giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện sinh động trong cuộc sống hiện đại.

Với trẻ em, gia đình là nơi bắt đầu quá trình hình thành nhận thức và cách ứng xử. “Muốn trẻ em yêu văn hóa Việt Nam, trước hết người lớn phải làm cho các em được sống trong một môi trường có văn hóa”, ông Sơn nhấn mạnh.

Bài học có thể bắt đầu từ cách ông bà, cha mẹ trò chuyện, cách cả nhà dùng bữa, ứng xử với hàng xóm, giữ lời hứa và chia sẻ trách nhiệm. Những điều trẻ quan sát hằng ngày góp phần hình thành nhận thức và cách ứng xử của các em.

Một câu chuyện cổ tích trước giờ ngủ, chuyến về quê thăm ông bà, lần cùng cha mẹ đến đình làng, bảo tàng hay nghe một làn điệu dân ca có thể để lại dấu ấn sâu sắc. Qua những trải nghiệm gần gũi, trẻ có cơ hội nhận biết văn hóa như một phần của cuộc sống.

Tiếp nối nền tảng gia đình, nhà trường cần đưa giáo dục văn hóa ra khỏi phạm vi học thuộc kiến thức. PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề xuất tổ chức các tiết học tại di tích, bảo tàng; mời nghệ nhân đến lớp; cho học sinh trải nghiệm trò chơi dân gian, nghề thủ công và âm nhạc truyền thống.

Các em có thể thực hiện dự án tìm hiểu di sản địa phương, kể lại câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ số của thế hệ mình. Cùng với kiến thức, cần chú trọng giáo dục sự trung thực, lòng nhân ái, ý thức công dân và trách nhiệm trên mạng xã hội.

“Không nên bắt trẻ em yêu văn hóa bằng mệnh lệnh; hãy tạo cơ hội để các em khám phá, tự hào và cảm thấy mình có một phần trách nhiệm tiếp nối”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Đánh giá bằng thay đổi trong đời sống người dân

Việc bồi đắp văn hóa trong gia đình, nhà trường cần gắn với môi trường sinh hoạt cộng đồng. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, sau ngày 24/11, mỗi địa phương cần duy trì lịch sinh hoạt văn hóa thường xuyên, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người dân.

Giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam cần được tiếp nối bằng những sinh hoạt văn hóa thường xuyên trong cộng đồng.

Nhà văn hóa cần hoạt động thực chất; thư viện và không gian đọc cần mở cửa thuận tiện; nghệ thuật cộng đồng cần được tổ chức định kỳ. Các câu lạc bộ văn nghệ, sáng tạo cần được hỗ trợ, trong khi di sản địa phương cần được phát huy trong sinh hoạt cộng đồng.

Những hoạt động này đòi hỏi sự phối hợp giữa chính quyền, trường học, doanh nghiệp, nghệ sĩ và người dân. Mục tiêu là để văn hóa hiện diện đều đặn ở khu dân cư, trường học, nơi làm việc, gắn với những không gian mà người dân sử dụng hằng ngày.

“Không nhất thiết chương trình nào cũng hoành tráng; điều cần thiết là gần dân, có chất lượng và duy trì được lâu dài”, ông Sơn nêu quan điểm.

Yêu cầu duy trì hoạt động thường xuyên cũng đặt ra cách nhìn khác về hiệu quả. Ông cho rằng: “Về đánh giá, không nên chỉ đếm số sự kiện, số băng rôn, lượng người dự lễ hay kinh phí đã chi”.

Thay vào đó, cần xem xét những chỉ dấu sát với cuộc sống: có bao nhiêu người được tiếp cận hoạt động văn hóa thường xuyên; công nhân, trẻ em, người cao tuổi và người dân vùng khó khăn tham gia ở mức độ nào; bao nhiêu người quay trở lại thư viện, bảo tàng và các thiết chế văn hóa.

Mức độ hài lòng của cộng đồng, sự hình thành những nhóm sáng tạo, câu lạc bộ tự quản và chất lượng môi trường ứng xử hằng ngày cũng cần được quan tâm. Đây là những yếu tố giúp nhận diện hoạt động văn hóa có tạo được sự gắn bó và đáp ứng nhu cầu của người dân hay không.

Đặc biệt, ông Sơn đề nghị địa phương cần trực tiếp hỏi người dân về nhu cầu và cảm nhận của họ đối với những thay đổi trong đời sống tinh thần. Tiếng nói của người thụ hưởng cần trở thành căn cứ trong quá trình đánh giá chính sách.

“Thước đo cuối cùng của chính sách văn hóa không phải là sự rực rỡ của một ngày hội, mà là sự phong phú, nhân văn và hạnh phúc hơn trong 365 ngày của mỗi người dân”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định.