Vận động viên cụm xã Hữu Lũng và phường Kỳ Lừa thi đấu môn đẩy gậy

Chương trình diễn ra với các nội dung thi đấu gồm: kéo co, đẩy gậy và tung còn. Đây là những môn thể thao, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh và sự khéo léo.

Tham gia hoạt động, các vận động viên đến từ các cụm xã, phường đã cùng nhau tranh tài trong không khí sôi nổi, hào hứng, đoàn kết và vui tươi. Các phần thi không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân mà còn là dịp để các địa phương giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng.

Vận động viên tham gia môn tung còn

Vận động viên tham gia môn tung còn

Thông qua hoạt động, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; gìn giữ và lan tỏa các trò chơi dân gian, đưa di sản văn hóa truyền thống ngày càng gắn bó với đời sống cộng đồng. Đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong quần chúng Nhân dân, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa đặc sắc của quê hương xứ Lạng đến đông đảo người dân và du khách, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc dân tộc.

Đông đảo người dân theo dõi các môn thi đấu

Người dân theo dõi các môn thi đấu

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban Tổ chức tiến hành tổng kết và trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên, đội thi có thành tích xuất sắc ở từng nội dung.