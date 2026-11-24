Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là kết tinh những giá trị tốt đẹp được các thế hệ người Việt Nam bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Từ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái đến những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, phong tục, tập quán và nghệ thuật dân gian, tất cả đã tạo nên bản sắc riêng, làm nên cốt cách và sức sống trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Trong dòng chảy ấy, âm nhạc luôn là phương tiện truyền tải cảm xúc và thông điệp văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ. Một ca khúc hay không chỉ đem đến cho người nghe những rung động nghệ thuật mà còn có thể khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với những giá trị truyền thống của tổ tiên. Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 chính là dịp để mọi người cùng hướng về những giá trị làm nên bản sắc dân tộc, nhìn nhận sâu sắc hơn vai trò của văn hóa trong đời sống và sự phát triển đất nước. Đây cũng là cơ hội để các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức rộng rãi, tạo môi trường giao lưu, sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, Nhạc sĩ Lê Bá Thường đã dành tâm huyết sáng tác và giới thiệu đến công chúng hai ca khúc “Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam” và “Tự hào Văn hóa Việt Nam”. Đây là hai tác phẩm cùng hướng đến một chủ đề lớn nhưng được thể hiện qua những sắc thái cảm xúc riêng biệt, tạo nên sự kết nối giữa niềm vui ngày hội và chiều sâu tự hào về văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, việc hai ca khúc được nhiều cơ quan, đơn vị như: Bộ Tư lệnh TPHCM; UBND các phường, xã: Bình Tây, Tân Thới Hiệp, Gia Định, Bình Thạnh, Thạnh Mỹ Tây, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Gò Dầu (Tây Ninh), Di Linh (Lâm Đồng)… đề nghị biểu diễn đã cho thấy sự quan tâm và hưởng ứng đối với những sáng tác mang chủ đề tôn vinh văn hóa dân tộc. Đây cũng là cơ hội để các tác phẩm vượt ra khỏi khuôn khổ một sản phẩm âm nhạc đơn thuần, trở thành một phần trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng ngày lễ có ý nghĩa.

Ca khúc “Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam”

Ca khúc “Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam” (do nhóm Sol Việt thể hiện) mang tiết tấu rộn ràng, tươi sáng, bài hát gắn kết ngày hội 24/11 với cội nguồn văn hiến và tinh thần trách nhiệm cộng đồng qua những câu hát hào sảng: “Bản sắc văn hóa bốn ngàn năm vươn xa, triệu trái tim chung niềm hoan ca” hay lời kêu gọi đầy nội lực “Chung lòng chung sức, gìn giữ văn hóa Việt Nam”. Ca khúc hướng người nghe đến một ngày hội chung, nơi mỗi người dân có thể cùng chia sẻ tình yêu đối với quê hương, đất nước, cùng nhìn lại những giá trị truyền thống đã làm nên bản sắc Việt Nam. Đó là niềm tự hào về lịch sử, về con người, về những di sản quý báu và những nét đẹp văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Thông qua giai điệu và ca từ, nhạc sĩ Lê Bá Thường góp thêm một sắc màu nghệ thuật cho các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Tác phẩm có ý nghĩa khích lệ tinh thần đoàn kết, cổ vũ mọi người cùng quan tâm đến đời sống văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Nếu ca khúc “Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam” mang sắc thái vui tươi, náo nức của ngày hội, thì nhạc phẩm “Tự hào Văn hóa Việt Nam” (do nhóm Trio Band và ca sĩ Huỳnh Lợi thể hiện) lại hướng đến việc khơi dậy niềm tự hào về chiều sâu lịch sử, bản sắc và sức sống của nền văn hóa dân tộc. Giàu chất tự sự kết hợp âm hưởng hào hùng, tác phẩm mở ra tầm nhìn hội nhập và khát vọng vươn tầm qua những hình ảnh cô đọng, giàu sức sống như: “Hồn thiêng sông núi sáng ngời Việt Nam, tinh hoa văn hóa lưu truyền ngàn năm” và “Tinh hoa dân tộc kết nối nhịp cầu”.

Ca khúc “Tự hào Văn hóa Việt Nam”

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, văn hóa Việt Nam vẫn không ngừng được gìn giữ, kế thừa và phát triển. Những giá trị truyền thống được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, giúp dân tộc vượt qua khó khăn, thử thách và vững vàng trong quá trình hội nhập, phát triển. Tự hào về văn hóa Việt Nam là tự hào về truyền thống gia đình, về đạo lý uống nước nhớ nguồn, về tinh thần yêu nước, lòng nhân ái vị tha. Ngoài ra, còn là niềm tự hào về kho tàng di sản phong phú, về những loại hình nghệ thuật truyền thống, những phong tục đặc sắc và sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, thông điệp tự hào văn hóa không chỉ dừng lại ở cảm xúc ngợi ca mà còn đặt ra trách nhiệm hành động. Mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần ý thức hơn trong việc bảo tồn di sản, trân trọng truyền thống, xây dựng lối sống văn minh và tiếp tục sáng tạo những giá trị văn hóa mới phù hợp với yêu cầu của thời đại.