Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Đông Khê, các đơn vị đồng hành cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Chương trình với sự tham gia của 500 học sinh xã Đông Khê.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn múa chầu tại Sân vận động xã Đông Khê, với sự tham gia của 500 học sinh Trường THPT Thạch An và Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Đông Khê, cùng 50 nghệ nhân, người cao tuổi thuộc các đội văn nghệ bảo tồn dân ca Nam Quang và Đức Xuân. Chương trình kéo dài hơn một giờ đồng hồ, trong đó phần đồng diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, chia thành 4 chương: “Đường về bản em - Nàng ới”, “Nhớ công ơn cha mẹ và thầy cô”, “Múa chầu Then Tày” và “Câu Then hội xuân”.

Các nghệ nhân trình diễn nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Dưới sự truyền dạy của Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Văn Thiệu, nghệ nhân Hà Thị Phòng, cùng ý tưởng kịch bản và sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Phạm Thị Quyên và biên đạo Lương Minh Thư, những động tác múa chầu truyền thống được tái hiện trong sự hòa quyện giữa các thế hệ. Nổi bật trong màn đồng diễn là hình ảnh 500 học sinh trong trang phục áo chàm, cùng khăn quấn đầu, quạt và quả bông đỏ do chính các em tự tay chuẩn bị trong nhiều tháng. Tiếng đàn tính, chùm xóc nhạc hòa cùng những động tác múa nhịp nhàng tạo nên không khí sôi nổi, đậm sắc màu văn hóa Tày. Màn đồng diễn khép lại bằng vòng tròn giao lưu rộng mở, cùng lời mời bằng tiếng Tày: “Mời pỉ noọng mà liểu Đông Khê...”, gửi gắm tình cảm thân thiện, mến khách tới du khách gần xa.

Hoạt động đồng diễn không chỉ tạo điểm nhấn cho chuỗi sự kiện mà còn là kết quả của quá trình đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ. Chương trình gắn với dự án khoa học kỹ thuật “Gen Z bảo tồn ngôn ngữ Tày và lan tỏa bản sắc văn hóa Tày trong thời đại số tại xã Đông Khê”, góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ tiếng nói, phong tục và các loại hình diễn xướng dân gian trong học sinh.

Các hoạt động sôi nổi được tổ chức tại ngôi nhà sàn cổ 9 gian, thôn Nà Pá.

Tiếp nối chương trình, tại thôn Nà Pá, các hoạt động sôi nổi được diễn ra trong không gian văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư. Ngôi nhà sàn cổ 9 gian có tuổi đời hơn 100 năm, trở thành điểm nhấn với không gian trưng bày trang phục truyền thống, đạo cụ diễn xướng dân tộc Tày và các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương.

Trong không gian nhà sàn, đại biểu, người dân và du khách cùng giao lưu văn nghệ, trải nghiệm những công đoạn chế biến món ăn truyền thống như tráng bánh phở, làm bánh cuốn, nướng khẩu lam, giã bánh dày, nặn bánh trôi. Những hoạt động gần gũi, đậm nét sinh hoạt thường ngày giúp du khách có thêm cơ hội tìm hiểu, cảm nhận văn hóa bản địa qua chính bàn tay và câu chuyện của người dân địa phương.

Người dân và du khách được trải nghiệm làm bánh trong gian bếp của gia đình.

Chuỗi hoạt động tại xã Đông Khê tạo sự kết nối giữa bảo tồn văn hóa với đời sống cộng đồng, giữa các thế hệ trong việc trao truyền giá trị truyền thống. Qua đó, góp phần phát huy di sản thực hành Then, múa chầu của người Tày, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quảng bá bản sắc văn hóa địa phương gắn với phát triển du lịch.