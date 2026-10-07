Nơi nuôi dưỡng cảm xúc tuổi mộng mơ

Giữa nhịp sống hối hả, những cây bút trẻ vẫn tìm cho mình khoảng lặng riêng để gửi gắm tâm tư. Với Nguyễn Bảo Yến, học sinh lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Lào Cai, trang “Văn học trẻ” là nơi nuôi dưỡng những rung cảm đầu đời, gửi gắm cảm xúc tuổi mộng mơ và chắp cánh cho ước mơ cầm bút.

Tác giả trẻ Nguyễn Bảo Yến.

Mang trong mình tình yêu tha thiết với văn chương từ những năm học THCS, bước vào lớp 10, Bảo Yến bắt đầu cộng tác với Tạp chí Văn nghệ Lào Cai. Những sáng tác của em thường xoay quanh lứa tuổi mới lớn, với những rung động đầu đời trong trẻo và góc nhìn tinh tế về cuộc sống xung quanh.

Từ những trang viết hồn nhiên, Bảo Yến dần trưởng thành trên hành trình cầm bút. Năm 2025, em đoạt giải Ba cuộc thi sáng tác văn học online dành cho thanh thiếu niên với chủ đề “Lào Cai vươn tới tương lai”, qua tác phẩm “Trên những bước chân lặng lẽ của Sa Pa”.

Bảo Yến đoạt giải Ba cuộc thi sáng tác văn học online dành cho thanh thiếu niên năm 2025 với tác phẩm “Trên những bước chân lặng lẽ của Sa Pa”.

Qua ngòi bút của Bảo Yến, mỗi khung cảnh, mỗi câu chuyện nhỏ đều mang hơi thở cuộc sống, chứa chan tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào của thế hệ trẻ.

"Được cầm trên tay ấn phẩm của Tạp chí Văn nghệ Lào Cai có in bài viết của mình là một niềm hạnh phúc đối với em. Sân chơi này là khoảng trời riêng để em được thỏa sức bày tỏ, nuôi dưỡng cảm xúc tuổi học trò và tiếp thêm cho em động lực để theo đuổi đam mê văn chương", Bảo Yến chia sẻ

Cũng như Bảo Yến, Trần Thị Quỳnh Hoa đến với văn chương từ những năm tháng học THPT. Cô gái trẻ đến từ xã Tân Lĩnh từng theo học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái, nay là sinh viên năm thứ ba, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Những bài viết đầu tay như “Mùi Tết”, “Thực tại và ước mơ”, “Nhớ”, “Vào hạ”… được đăng tải đã đánh dấu bước khởi đầu trên hành trình sáng tác của Quỳnh Hoa. Từ đó, em trở thành cộng tác viên quen thuộc của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Những tác phẩm được đăng trên Tạp chí Văn nghệ Lào Cai của Quỳnh Hoa.

Những trang viết của Quỳnh Hoa thường gửi gắm cảm xúc tuổi mới lớn, kỷ niệm tuổi thơ bình dị, tình người ấm áp và tình cảm gia đình gắn bó nơi quê nhà. Dẫu đã rời ngôi trường phổ thông để đến với giảng đường đại học, nuôi dưỡng ước mơ trở thành người gieo hạt tri thức, ngọn lửa đam mê văn chương trong em vẫn chưa bao giờ vơi cạn.

Tác giả trẻ Trần Thị Quỳnh Hoa.

Quỳnh Hoa tâm sự: “Hồi cấp ba, lúc nhận được nhuận bút và thấy bài của mình in trên tạp chí, em rất vui. Khoảng thời gian gửi bài và cộng tác với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đã giúp em rèn luyện thói quen quan sát cuộc sống xung quanh, biết trân trọng từng kỷ niệm tuổi thơ. Hiện tại, em vẫn giữ thói quen ghi lại những cảm xúc của mình và gửi cộng tác với Hội, đó cũng là cách giúp em tìm được niềm vui trong cuộc sống và học tập”.

Không chỉ với Bảo Yến hay Quỳnh Hoa, các chuyên trang “Văn học trẻ”, “Trang học đường” đã trở thành địa chỉ tin cậy, là “vườn ươm” giúp những cây bút trẻ vượt qua e ngại ban đầu để tự tin bước vào thế giới văn chương. Những trang viết đầu đời dẫu còn mộc mạc nhưng chứa đựng sự chân thành và những cảm xúc trong trẻo của tuổi mộng mơ.

Chuyên trang “Trang học đường” thường xuyên đăng tải tác phẩm của các tác giả trẻ.

Từ những trang viết ấy, niềm đam mê đọc và viết được nuôi dưỡng, lan tỏa trong môi trường học đường, giúp các em biết trân quý cái đẹp, thấu cảm với cuộc đời và hoàn thiện nhân cách.

Hành trình của Bảo Yến, Quỳnh Hoa và những cây bút trẻ cho thấy sức sống của văn chương học đường. Các chuyên trang tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, thắp lửa đam mê và đưa tiếng lòng của tuổi trẻ bay xa, đóng góp những gam màu tươi mới, giàu sức sống cho văn nghệ tỉnh nhà.

Đây cũng là "chiếc nôi" phát hiện, bồi dưỡng những cây bút trẻ, góp phần tạo nguồn tác giả, hội viên kế cận cho Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, tiếp nối mạch nguồn văn học địa phương.