An Giang: Lan tỏa thông điệp “sống xanh” ở xã Vĩnh Bình

Đồng chí Võ Thanh Xuân (người mặc áo trắng), Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm xanh

Xây dựng nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường

Văn hóa được hình thành từ nhận thức và kết tinh qua hành vi. Nhận thức rõ điều đó, Cấp ủy Đảng, Chính quyền xã Vĩnh Bình xác định việc nâng cao nhận thức cộng đồng là khâu đột phá. Đồng chí Võ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bình, nhấn mạnh: Phong trào thi đua “Vì một Việt Nam xanh - sạch – đẹp” trên địa bàn xã Vĩnh Bình nhằm tạo chuyển biến rõ nét, bền vững về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong bảo vệ môi trường; xây dựng cảnh quan cơ quan, đơn vị, khu dân cư và hộ gia đình sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”.

Mục tiêu cốt lõi của Vĩnh Bình không chỉ là dọn dẹp rác thải hay trồng thêm cây xanh, mà là xây dựng một không gian văn hóa sinh thái, trong đó, tính bền vững được đặt lên hàng đầu, biến trách nhiệm bảo vệ môi trường thành nhu cầu văn hóa tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, chính quyền và quần chúng Nhân dân.

Một nét đặc sắc trong văn hóa lãnh đạo tại Vĩnh Bình là vai trò “nêu gương”. Đảng ủy xã quán triệt: Sự chuyển biến của quần chúng bắt đầu từ sự làm gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đăng ký ít nhất 01 việc làm cụ thể, phù hợp để góp phần xanh hóa cơ quan hoặc nơi cư trú. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp đi đầu trong các phong trào, từ việc giữ gìn vệ sinh phòng làm việc đến việc chăm sóc cây xanh tại hộ gia đình. Biến hành vi thành thói quen để đưa việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tiết kiệm tài nguyên, giảm rác thải nhựa thành hoạt động thường xuyên, tự giác hằng ngày.

Phong trào không đứng độc lập mà được lồng ghép chặt chẽ vào bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2026 - 2030 với việc gắn với Nông thôn mới nâng cao & Nông thôn mới kiểu mẫu lấy tiêu chí môi trường làm thước đo chất lượng sống; gắn với Chuyển đổi số & Thực hành tiết kiệm, giảm giấy tờ, tối ưu hóa nguồn lực, chống lãng phí tài sản công; đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy ước, hương ước của các ấp, xem đây là tiêu chí xét tặng gia đình văn hóa, ấp văn hóa.

Đồng chí Võ Thanh Xuân cũng cho biết, sự thay đổi về diện mạo không gian sống phải bắt đầu từ những “hạt nhân” quản lý, do đó, xã Vĩnh Bình đã triển khai đồng bộ việc xanh hóa không gian công sở, biến mỗi cơ quan thành một điểm sáng văn hóa. Các chi bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã duy trì nghiêm túc các quy chuẩn không gian làm việc. Duy trì ít nhất 01 nội dung hoặc mô hình “xanh hóa” phù hợp. Bố trí mảng xanh, bồn hoa, cây cảnh tại hành lang và phòng làm việc; tạo không gian thoáng đãng, tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Chuyển đổi số gắn liền với Chuyển đổi xanh với việc tăng cường văn bản, hồ sơ điện tử, hạn chế tối đa in ấn không cần thiết. Trong các hội nghị, họp hành, xã quán triệt không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, thay thế bằng bình nước thủy tinh và vật dụng thân thiện với môi trường. Thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt ngay tại nguồn. Quản lý và sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, tắt các thiết bị khi rời khỏi phòng; lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, xanh hóa cơ quan, đơn vị và khu dân cư vào sinh hoạt chi bộ định kỳ khi phù hợp; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp.

Các chi, đảng bộ trực thuộc định kỳ kiểm tra việc thực hiện tại các chi bộ, cơ quan, đơn vị, ấp, trong đó tập trung vào kết quả thực tế, như: vệ sinh môi trường, giảm điểm rác thải, duy trì cây xanh, tuyến đường, kênh rạch và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương để từ đó kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, Chi bộ ấp Đồng Tranh đã chủ động triển khai nhiều việc làm thiết thực, đưa chỉ thị, nghị quyết vào thực tiễn đời sống Nhân dân. Những mô hình cụ thể, sự phân công rõ ràng cho từng đoàn thể đã và đang tạo nên diện mạo mới sáng - xanh - sạch - đẹp cho làng quê nơi đây. Đồng chí Chương Văn Sáng, Bí thư chi bộ ấp Đồng Tranh, cho biết: Để phong trào thực sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả bền vững, Chi bộ đã thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức đoàn thể dựa trên thế mạnh của từng đơn vị. Ban Công tác Mặt trận ấp được giao phụ trách đăng ký thực hiện 01 tuyến đường "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" tại khu vực Tổ 99. Tuyến đường không chỉ được thắp sáng bằng hệ thống đèn năng lượng tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự, mà còn luôn rợp bóng cây xanh nhờ sự chung tay dọn dẹp thường xuyên của các hộ dân trong tổ.

Song song đó, Chi hội Nông dân ấp Đồng Tranh tích cực hưởng ứng bằng việc vận động hội viên và Nhân dân thực hiện tuyến đường mẫu với hàng rào cây xanh được cắt tỉa thẳng tắp, đẹp mắt; lắp đặt cột cờ thống nhất, trang nghiêm, thể hiện lòng yêu nước và nét đẹp văn hóa trong các dịp lễ, Tết; xây dựng và phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường sinh thái.

Không dừng lại ở các tuyến đường dân cư, Chi bộ còn "xanh hóa" trụ sở ấp Đồng Tranh. Trụ sở ấp nay khoác lên mình diện mạo mới với rực rỡ sắc hoa và cây cảnh, trở thành điểm nhấn văn hóa, tạo môi trường làm việc tươi mát, gần gũi cho cán bộ và Nhân dân khi đến liên hệ công tác.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chi bộ cùng tinh thần gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, các mô hình nhanh chóng nhận được sự đồng thuận cao từ bà con Nhân dân. Người dân không chỉ đóng góp ngày công, kinh phí mà còn tự giác chăm sóc cây xanh trước cửa nhà, không xả rác bẻ cành bừa bãi. Đồng chí Bí thư chi bộ ấp Đồng Tranh, tâm sự.

Những kết quả đạt được tại ấp Đồng Tranh là minh chứng rõ nét cho vai trò lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Chi bộ và sự năng nổ của các đoàn thể, ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao rõ rệt, góp phần tích cực cùng địa phương hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Lan tỏa thông điệp "sống xanh"

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc đã xây dựng những mô hình sáng tạo, mang tính đặc thù cao, được khởi xướng từ đợt ra quân hưởng ứng phong trào ngày 06/6/2026. Chi bộ Văn phòng Đảng ủy với mô hình Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh xanh - sạch - đẹp, tích hợp việc học tập Bác về tình yêu thiên nhiên với trang trí mảng xanh công sở, giữ gìn môi trường làm việc trang nghiêm, khoa học. Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội với mô hình Cơ quan xanh - sạch - đẹp, giảm rác thải nhựa, tiên phong nói không với sản phẩm nhựa một lần, đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa ứng xử với môi trường.

Người dân trồng cây xanh - xanh đường làng, ngõ xóm góp phần xây dựng nông thôn mới

Chi bộ Ban Xây dựng Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên một việc làm xanh hóa, mỗi cá nhân tự tay chăm sóc một góc xanh, đảm bảo không gian làm việc luôn gọn gàng, văn minh. Chi bộ Phòng Kinh tế với tuyến đường, kênh rạch sáng - xanh - sạch - đẹp; phối hợp với các ấp hướng dẫn kỹ thuật trồng cây, bảo vệ dòng chảy, xử lý rác thải nông nghiệp. Chi bộ ấp Bời Lời A với mô hình Nhà xanh - sạch - đẹp, chọn thí điểm 20 hộ gia đình thực hiện chuẩn mẫu, sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng toàn ấp,...

Không chỉ có vậy, mỗi ấp lựa chọn ít nhất 01 tuyến đường hoặc khu dân cư để xây dựng mô hình tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các Tổ Nhân dân tự quản phân công cụ thể từng hộ dân chịu trách nhiệm mảng xanh trước nhà. Việc trồng cây xanh, hoa ven đường được lựa chọn kỹ lưỡng về chủng loại, phù hợp với thổ nhưỡng, không che khuất tầm nhìn giao thông hay ảnh hưởng công trình hạ tầng. Tổ chức các đợt ra quân khơi thông mương rãnh, dòng chảy; kiên quyết ngăn chặn hành vi xả rác, nước thải sinh hoạt hoặc vứt xác động vật xuống kênh, rạch.

Không chỉ dừng lại ở việc trồng hoa, tạo mảng xanh mát mắt ở các tuyến dân cư, các trường học, Trạm Y tế và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã cũng tạo cảnh quan xanh môi trường làm việc, học tập, khám chữa bệnh xanh, sạch, an toàn, như: “Trường học xanh”, “Lớp học xanh”, “Góc xanh thân thiện”, “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” giúp mang lại cảm giác thư thái, an tâm cho Nhân dân khi đến khám, chữa bệnh và sử dụng dịch vụ.

Đồng chí Võ Thanh Xuân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã, cho biết, hạt nhân của xã hội là gia đình, để nếp sống ứng xử văn hóa với môi trường tại Vĩnh Bình được thẩm thấu vào từng nếp nhà thì hộ gia đình cán bộ, đảng viên phải làm nòng cốt tiên phong thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, trồng hoa và cây xanh trong vườn nhà và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân không đổ, đốt rác sai quy định; từng bước từ bỏ túi ni lông khó phân hủy, chuyển sang sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Trong sản xuất nông nghiệp, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng nơi quy định; hạn chế phát sinh chất thải ra đồng ruộng, kênh, rạch; khuyến khích áp dụng biện pháp sản xuất an toàn, tiết kiệm nước, giảm vật tư đầu vào có nguy cơ gây ô nhiễm cho cảnh quan môi trường.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã duy trì “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, công trình, phần việc thanh niên gắn với bảo vệ môi trường; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã duy trì các mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Đường hoa phụ nữ”, giảm rác thải nhựa trong gia đình; Hội Nông dân xã vận động hội viên sản xuất nông nghiệp an toàn, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ kênh, rạch và đồng ruộng; Hội Cựu chiến binh xã xây dựng, duy trì tuyến đường, khu dân cư tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp,…

Đồng chí Phan Hữu Phước, Phó bí thư xã đoàn Vĩnh Bình, cho biết, Đoàn Thanh niên xã đã tích cực triển khai phong trào “Vì một Việt Nam xanh – sạch – đẹp” trong cộng đồng thông qua các hoạt động, như: ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, dọn dẹp các tuyến đường nông thôn; trồng và chăm sóc cây xanh; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon, không xả rác bừa bãi nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Có thể thấy rằng, phong trào thi đua “Vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” đã góp phần khoác lên mình xã Vĩnh Bình màu áo mới: màu xanh của cây lá, màu sáng của đường quê, màu sạch của kênh rạch và màu đẹp của tình người, của nếp sống văn minh làm đổi thay diện mạo của một vùng quê. Đó là minh chứng sinh động cho thấy: Khi ý Đảng hợp lòng Dân, khi giá trị văn hóa truyền thống hòa quyện cùng tư duy phát triển hiện đại sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống, sức khỏe Nhân dân và diện mạo nông thôn xã Vĩnh Bình.