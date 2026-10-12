Vẻ đẹp Hà Nội và những nẻo đường đất nước qua ảnh báo chí

Tại không gian trưng bày, những người làm nhiếp ảnh cùng nhau quan sát, trao đổi về chuyện nghề.

Những ngày này, khu vực hồ Hoàn Kiếm đón dòng người đi dạo, tham quan trong tiết trời thuận lợi. Giữa nhịp sống sôi động của phố phường, những bức ảnh được trưng bày tại không gian văn hóa bên đường Lê Thái Tổ trở thành điểm dừng chân thu hút sự chú ý. Người xem có thể thong thả quan sát từng khuôn hình, từ những khoảnh khắc đời thường gần gũi đến những câu chuyện giàu ý nghĩa về con người và các vùng đất trên khắp cả nước.

Khai mạc vào ngày 10/10 vừa qua, triển lãm ảnh báo chí “Hà Nội và những nẻo đường đất nước” do Câu lạc bộ Ảnh báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức. 72 tác phẩm được lựa chọn trưng bày triển lãm là con số ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026).

Lễ trao giải và khai mạc triển lãm diễn ra vào ngày 10/10. (Ảnh: Ban tổ chức)

Không gian trưng bày được tổ chức dọc lối đi với các khung ảnh đặt nối tiếp dưới tán cây xanh, tạo điều kiện để người xem di chuyển giữa các tác phẩm và chủ động khám phá, thưởng thức các tác phẩm ảnh đặc sắc, đa dạng.

Có bức ảnh gây ấn tượng bởi khoảnh khắc giàu tính thời sự, có tác phẩm lại níu chân người xem bằng vẻ đẹp bình dị của cuộc sống, từ vùng cao đến thành thị, từ đồng ruộng, nhà máy đến các không gian văn hóa, du lịch và sinh hoạt cộng đồng. Những công trình mới, hoạt động lao động, sản xuất cùng những lễ hội truyền thống rực rỡ sắc màu hay cảnh đẹp miền di sản... hiện lên trong từng khuôn hình, góp phần phác họa diện mạo đa dạng của Thủ đô Hà Nội và cả đất nước trong quá trình xây dựng và phát triển.

Không gian thưởng lãm nghệ thuật giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Nhật Thăng nhấn mạnh, cuộc thi và triển lãm là dịp để những người làm báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nhìn lại các khoảnh khắc được ghi lại trong quá trình tác nghiệp, đồng thời giới thiệu đến công chúng những tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật. Đây cũng là cơ hội để các tác giả chia sẻ thành quả sáng tạo, trao đổi kinh nghiệm và tiếp tục tìm kiếm những cách thể hiện hiệu quả bằng hình ảnh.

Theo nhà báo Hà Hồng, nguyên Trưởng Ban Khoa giáo Báo Nhân Dân, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi và triển lãm, chương trình đã thu hút 175 tác giả với tổng cộng 1.336 tác phẩm dự thi, gồm 1.228 ảnh đơn và 108 bộ ảnh.

Bộ ảnh được trao giải Nhất. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ban tổ chức đã trao 11 giải thưởng, trong đó có 1 giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Đình Quý với tác phẩm ảnh phóng sự “Đi tìm đồng đội”; cùng 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 61 tác phẩm tiêu biểu trưng bày triển lãm.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Huy Tuân, tác giả bộ ảnh tiêu biểu “Robot Made in Vietnam sẽ trở thành lực lượng sản xuất mũi nhọn trong tương lai”, chia sẻ rằng mỗi khoảnh khắc được ghi lại đều gắn với trách nhiệm trước hiện thực và sự trân trọng đối với những gì đang diễn ra trong cuộc sống. Với anh, mỗi bức ảnh không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn gửi gắm niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và mong muốn những giá trị tốt đẹp ấy được lan tỏa đến đông đảo công chúng.

Triển lãm góp thêm một địa chỉ văn hóa-nghệ thuật phục vụ người dân và du khách đến với Hà Nội dịp này.

Đặt trong không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, triển lãm còn có ý nghĩa đưa tác phẩm ảnh báo chí đến gần hơn với mọi người. Người xem không cần một lịch trình tham quan riêng hay kiến thức chuyên sâu về nhiếp ảnh vẫn có thể tiếp cận các tác phẩm ngay trong hành trình dạo bước quanh hồ. Những bức ảnh vì vậy trở thành điểm gặp gỡ giữa người sáng tác và người thưởng lãm, giữa câu chuyện ở các vùng miền với đời sống văn hóa của Hà Nội.

Trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, 72 tác phẩm góp thêm một góc nhìn về Hà Nội và đất nước qua những khoảnh khắc được ghi lại bằng sự quan sát, nhạy cảm và trách nhiệm của người làm báo. Không chỉ lưu giữ những gì đã diễn ra, ảnh báo chí còn giúp người xem nhận ra những đổi thay trong cuộc sống hôm nay, từ đó thêm trân trọng vẻ đẹp bình dị của con người, văn hóa và các vùng đất Việt Nam.

Câu lạc bộ Ảnh báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam được thành lập ngày 25/1/1999. Hiện nay, câu lạc bộ có 12 chi nhánh trực thuộc tại các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… với gần 400 hội viên là phóng viên, biên tập viên ảnh và những người yêu thích lĩnh vực ảnh báo chí.