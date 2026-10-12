Sa Pa hút khách trong tiết trời se lạnh cuối thu

Sa Pa trong những ngày cuối thu.

Tại khu vực hồ Mắt Ngọc, du khách thong thả dạo bước, chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành. Giữa dòng người qua lại, những vị khách quốc tế hào hứng ghi lại hình ảnh Sa Pa trong những ngày cuối thu.

Hồ Mắt Ngọc trong tiết trời se lạnh.

Chị Kira, du khách đến từ Đức, có ngày đầu tiên ở Sa Pa đầy ấn tượng. Trong hành trình một mình khám phá Việt Nam, từ Hà Nội lên Sa Pa, chị tình cờ gặp hai người bạn đến từ những quốc gia khác nhau. Cuộc gặp gỡ đưa ba người trở thành bạn đồng hành, cùng khám phá phố núi và chia sẻ những trải nghiệm.

Chị Kira và chị Maija chụp ảnh lưu niệm cùng những người bạn mới quen.

“Tôi rất thích khung cảnh và thời tiết ở Sa Pa. Ban ngày trời có nắng, khá ấm áp, nhưng khi chiều xuống, sương mù bắt đầu xuất hiện, không khí trở nên se lạnh. Tôi thích cảm giác dạo bước trên những con phố trong thời tiết này. Đặc biệt, tôi đã gặp những người bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Chúng tôi cùng chụp cho nhau những bức ảnh đẹp và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ”, chị Kira chia sẻ.

Cũng dành thiện cảm cho phố núi, chị Maija, du khách Australia, cho biết: “Tôi thích những con đường ở đây vì có thể thong thả đi bộ, ngắm cảnh và tận hưởng không khí trong lành. Đồ ăn cũng rất hấp dẫn. Tôi thực sự thích tiết trời như thế này”.

Cuối năm là thời điểm Sa Pa thu hút đông du khách nước ngoài.

Những tháng cuối năm là thời điểm Sa Pa thu hút đông đảo du khách quốc tế. Trên các tuyến phố trung tâm, không khó để bắt gặp hình ảnh du khách dạo chơi, khám phá ẩm thực và tìm hiểu văn hóa bản địa.

Thời điểm này, nhiệt độ ban ngày tại Sa Pa dao động khoảng 15 - 20 độ C; sáng sớm, chiều muộn và ban đêm có lúc xuống dưới 10 độ C. Nắng dịu, sương mù và gió lạnh tạo điều kiện để du khách trải nghiệm các hoạt động như săn mây, ngắm cảnh, chụp ảnh bên những hàng cây đang chuyển sắc.

Du khách lưu giữ những khuôn hình đẹp của Sa Pa cuối thu.

Tiết trời se lạnh cũng hấp dẫn du khách trong nước, nhất là những gia đình đến từ vùng khí hậu nóng quanh năm.

Chị Nguyễn Thị Diệu Hương, du khách đến từ Cần Thơ, chia sẻ: “Tôi thích thời tiết lạnh nên chọn đến Sa Pa vào dịp này. Không gian rộng rãi, khí hậu mát mẻ, các con tôi cũng được vui chơi thoải mái”.

Đến Sa Pa những ngày cuối thu, du khách không chỉ được tận hưởng khí hậu trong lành, mát mẻ mà còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa ngay tại khu vực trung tâm.

Du khách tận hưởng tiết trời dễ chịu ở Sa Pa những ngày cuối thu.

Nắm bắt nhu cầu của du khách, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động chỉnh trang không gian, tạo cảnh quan và tổ chức thêm các hoạt động mang đậm bản sắc địa phương. Bên cạnh thưởng thức ẩm thực, chụp ảnh, du khách còn có thể tìm hiểu nghề thủ công truyền thống và đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Tại cơ sở ẩm thực Tim’s Sa Pa Kitchen, một khung cửi được đặt cạnh khu vực nhà hàng. Người dân tộc thiểu số trực tiếp dệt vải, giới thiệu các công đoạn và hướng dẫn du khách trải nghiệm. Không gian nhỏ nhưng gần gũi, mang đến thêm một điểm nhấn văn hóa trong hành trình khám phá Sa Pa.

Chị Ma Thị Sen, chủ cơ sở, cho biết: “Trong thời gian chờ món ăn, khách hàng có thể trải nghiệm dệt vải, tìm hiểu các công đoạn để tạo nên trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc. Chúng tôi mong muốn thông qua hoạt động này có thể giới thiệu văn hóa bản địa, giúp du khách hiểu hơn về con người và vùng đất Sa Pa”.

Du khách trải nghiệm dệt vải, tìm hiểu văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực trung tâm Sa Pa.

Những hoạt động như vậy góp phần làm phong phú trải nghiệm du lịch, đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với du khách.

Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2026, Sa Pa ước đón hơn 3,7 triệu lượt khách, đạt 79,2% kế hoạch năm. Địa phương tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh lợi thế về khí hậu và cảnh quan thiên nhiên, Sa Pa tiếp tục làm mới trải nghiệm du lịch bằng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trong đó có sản phẩm du lịch về đêm.

Từ ngày 09 đến 11/10/2026, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai đã tổ chức chuỗi sản phẩm du lịch về đêm “Sa Pa để yêu - Sapa to Love” năm 2026 tại Nhà Du lịch Sa Pa, số 2 đường Phan Si Păng, phường Sa Pa.

Chương trình có 03 không gian chủ đạo: “Sa Pa - thổ cẩm và hoa”, “Chợ tình Sa Pa” và “Lễ hội tuyết Sa Pa”, kết hợp hoa, tuyết, ánh sáng, thổ cẩm và văn hóa truyền thống, mang đến những trải nghiệm mới lạ giữa lòng phố núi.

Đêm ở Sa Pa, nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ C.

Du khách còn có cơ hội tìm hiểu nghề làm thổ cẩm qua hoạt động trình diễn se lanh, dệt vải, thêu, vẽ sáp ong tại không gian Bảo tàng Sa Pa; tham quan gian hàng OCOP, sản phẩm thủ công, thưởng trà, tìm hiểu dược liệu và trải nghiệm ngâm chân bằng lá thuốc của người Dao đỏ.

Các sản phẩm du lịch về đêm góp phần làm phong phú hoạt động phục vụ du khách, quảng bá bản sắc Sa Pa, đồng thời hướng tới thúc đẩy kinh tế đêm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao chất lượng trải nghiệm. Trong tiết trời se lạnh cuối thu, những con phố bảng lảng sương, sắc lá chuyển mùa và các không gian văn hóa tạo nên sức hút riêng cho phố núi trong những tháng cuối năm.