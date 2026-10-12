Trao giải cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Lai Châu

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu các xã.

Dự lễ tổng kết và trao giải có các đồng chí: Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Các đồng chí: Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giải A ở thể loại ký cho tác giả Đinh Hồng Dương (Công an tỉnh) với tác phẩm “Chuyện kể dưới tán Đỗ Quyên ngàn năm”.

Sau hơn 3 tháng triển khai, từ lễ phát động 2/6 đến hết thời hạn nhận tác phẩm 15/9/2026, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đội ngũ văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Ban Tổ chức Cuộc thi đã tiếp nhận 229 tác phẩm của 144 tác giả đến từ 21 tỉnh, thành phố trong cả nước, độ tuổi từ 13 đến 86 tuổi. Trong đó, có 108 tác phẩm của 72 tác giả đến từ 19 xã, phường trong tỉnh và 121 tác phẩm của tác giả ngoài tỉnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ tổng kết và trao giải cuộc thi.

Trên cơ sở kết quả chấm đối với 180 tác phẩm đủ điều kiện, gồm 78 truyện ngắn và 102 tác phẩm ký, Ban Giám khảo đã thống nhất lựa chọn 26 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 13 tác phẩm truyện ngắn và 13 tác phẩm ký, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

Các đồng chí: Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải A cho tác giả Đặng Thị Thúy (Thành phố Hải Phòng) ở thể loại truyện ngắn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bí thư phường Đoàn Kết trao giải B thể loại ký cho các tác giả.

Lãnh đạo Sở Công thương và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải C cho các tác giả.

Qua mỗi tác phẩm, Lai Châu hiện lên từ nhiều góc nhìn khác nhau. Đó là những đổi thay trong đời sống bản làng; nỗ lực gìn giữ nghề truyền thống, bảo tồn bản sắc văn hóa; những câu chuyện về lao động sản xuất, phát triển sinh kế, bảo vệ chủ quyền biên giới; vẻ đẹp của những con người bình dị nơi vùng cao, vùng biên và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương.

Đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi.

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhấn mạnh: những tác phẩm có chất lượng không chỉ dừng ở giải thưởng, mà phải tiếp tục đến với bạn đọc, công chúng, lan tỏa sâu rộng trong đời sống, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu trong giai đoạn mới.

Tác giả Đinh Hồng Dương (Công an tỉnh) chia sẻ cảm xúc tại lễ tổng kết và trao giải.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục lựa chọn, giới thiệu và lan tỏa các tác phẩm có chất lượng đến với đông đảo công chúng. Nghiên cứu lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu, khai thác các câu chuyện, hình ảnh, địa danh và giá trị văn hóa đặc sắc được phản ánh trong tác phẩm để xây dựng nội dung giới thiệu điểm đến, sản phẩm truyền thông du lịch; khuyến khích chuyển thể, sân khấu hóa, góp phần tạo thêm những cách tiếp cận hấp dẫn, khơi gợi mong muốn tìm hiểu, trải nghiệm Lai Châu của du khách. Đối với các cấp ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển văn hóa, nhất là văn học, nghệ thuật.

Các đồng chí: Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các tác giả đoạt giải ở thể loại ký.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bí thư phường Đoàn Kết trao giải C thể loại truyện ngắn cho các tác giả.

Lãnh đạo Báo và PTTH Lai Châu và Sở Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn trao giải C thể loại truyện ngắn cho tác giả .

Tại lễ tổng kết và trao giải, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi đã trao giải cho các tác giả xuất sắc đạt giải.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành chúc mừng các tác giả đoạt giải ở các thể loại.