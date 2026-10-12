Đồng Tháp: Trao tặng tượng chân dung cho gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Minh Phú

Đến dự Lễ có các đồng chí: Anh hùng LLVT nhân dân Đại tá Huỳnh Văn Be, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bến Tre; đồng chí Võ Thành Hạo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp; Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 (Quân khu 9); lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương xã Mỹ Lợi.

Đại biểu và gia đình ôn lại quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Minh Phú.

Anh hùng LLVT nhân dân Thiếu tướng Trần Minh Phú (1930 - 2003), Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, sinh ra trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng thuộc xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (cũ); đồng chí đã sớm giác ngộ và tham gia cách mạng, khi mới 17 tuổi đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua nhiều chức vụ từ Chiến sĩ, Chính trị viên Trung đội, Trung đội trưởng, Đại đội phó, Đại đội trưởng, Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn trưởng, Trung đoàn phó, Trung đoàn trưởng, Tư lệnh phó Sư đoàn 8, Tư lệnh Sư đoàn 8, Phó Tư lệnh Mặt trận 979, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Mặt trận 979 đến Phó Tư lệnh Quân khu 9 - đồng chí luôn là một hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ tướng lĩnh trưởng thành từ khói lửa của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Niềm vui của gia đình và đồng đội khi được trao tượng chân dung Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Minh Phú.

Trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng, cuộc đời của đồng chí gắn liền với những chiến công oanh liệt trên chiến trường Nam Bộ, đặc biệt là địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long. Lịch sử chiến trường Khu 8 còn khắc ghi những nghệ thuật quân sự táo bạo, linh hoạt của đồng chí Trần Minh Phú qua các trận đánh then chốt như: Trận phục kích trên lộ Gò Công (3-1-1962); Hậu Mỹ Trận tiến công Chi khu Thiên Hộ (10-4-1964); chiến dịch giải phóng vùng Vĩnh Kim (cuối năm 1964).

Đỉnh cao là trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (mùa xuân 1975), trên cương vị Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 8, đồng chí đã chỉ huy đơn vị đảm nhiệm hướng tiến công Tây Nam (từ ngày 27 đến 30-4-1975), đã tiêu diệt và làm tan rã 3 tiểu đoàn địch, phá hủy 89 xe quân sự, bắn rơi 1 máy bay và thu giữ nhiều phương tiện chiến tranh, góp phần vào thắng lợi toàn vẹn của dân tộc.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Huỳnh Văn Be xúc động, tưởng nhớ đồng chí Trần Minh Phú.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng những con số tiêu diệt lực lượng địch, tư duy quân sự và năng lực chỉ huy của đồng chí còn thể hiện qua việc xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu là Trung đoàn Đồng Tháp 1 và Tiểu đoàn 261 - hai đơn vị danh tiếng hai lần vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Việc trao tặng tượng chân dung cho gia đình không chỉ là sự tôn vinh những cống hiến xuất sắc qua các thời kỳ cách mạng, mà còn thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, đã cống hiến cả cuộc đời, máu xương cho quê hương và sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.