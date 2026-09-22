Nối nhịp bờ vui
Ngày 22/9, Ban Từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chùa Kim Sơn cùng các đơn vị tài trợ phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khánh thành và khởi công cầu giao thông nông thôn tại xã Tân Lộc và Xã Tạ An Khương.
2 cây cầu được khánh thành gồm: cầu Kênh Mới tại ấp Kênh Ngang, xã Tân Lộc, dài 18 m, rộng 2,5 m, tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng và cầu Hàng Còng tại ấp Mỹ Tân, Xã Tạ An Khương, dài 18 m, rộng 2 m, kinh phí 80 triệu đồng.
Các công trình do Ni sư Thích Nữ Diệu Chánh, Trụ trì chùa Kim Sơn (phường Hoà Thành), kết nối với Đại đức Thích Trí Huệ, Chánh Thư ký Ban Từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Đại đức Thích Minh Đồng, chùa Thanh Minh, vận động các nhà hảo tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.
Các cây cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hoá; các em học sinh đến trường an toàn, thuận tiện hơn.
Sau lễ khánh thành, các đơn vị tổ chức khởi công 2 cây cầu giao thông nông thôn, gồm: cầu Kim Sơn 1 tại ấp Kinh Miễu, xã Tân Lộc và cầu Kim Sơn 2 tại ấp Mỹ Tân, Xã Tạ An Khương.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/noi-nhip-bo-vui-a132607.html