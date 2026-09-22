Nối nhịp bờ vui

Đại biểu tham dự lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn tại ấp Kênh Ngang, xã Tân Lộc.

2 cây cầu được khánh thành gồm: cầu Kênh Mới tại ấp Kênh Ngang, xã Tân Lộc, dài 18 m, rộng 2,5 m, tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng và cầu Hàng Còng tại ấp Mỹ Tân, Xã Tạ An Khương, dài 18 m, rộng 2 m, kinh phí 80 triệu đồng.

Các công trình do Ni sư Thích Nữ Diệu Chánh, Trụ trì chùa Kim Sơn (phường Hoà Thành), kết nối với Đại đức Thích Trí Huệ, Chánh Thư ký Ban Từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Đại đức Thích Minh Đồng, chùa Thanh Minh, vận động các nhà hảo tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

Ông Lâm Văn Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Tân Lộc (thứ ba từ trái sang), cùng các đại biểu phấn khởi đi trên cầu giao thông nông thôn tại ấp Kênh Ngang vừa được khánh thành.

Lãnh đạo Xã Tạ An Khương cùng đơn vị tài trợ chụp ảnh lưu niệm tại cầu giao thông nông thôn ấp Mỹ Tân sau lễ khánh thành.

Các cây cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hoá; các em học sinh đến trường an toàn, thuận tiện hơn.

Dịp này, đơn vị tài trợ trao 20 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại mỗi địa phương; quà gồm gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt.

Sau lễ khánh thành, các đơn vị tổ chức khởi công 2 cây cầu giao thông nông thôn, gồm: cầu Kim Sơn 1 tại ấp Kinh Miễu, xã Tân Lộc và cầu Kim Sơn 2 tại ấp Mỹ Tân, Xã Tạ An Khương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cầu giao thông nông thôn Kim Sơn 1 tại ấp Kinh Miễu, xã Tân Lộc.

Bà Châu Hồng Nhung, Phó Chủ tịch UBND Xã Tạ An Khương (bìa trái), trao Bảng Tấm lòng vàng, tri ân các đơn vị tài trợ.