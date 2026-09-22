ĐNNRTV - Thắp sáng mùa trăng nơi biên cương

Đại diện Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, lãnh đạo xã Thiện Hưng và nhà tài trợ cùng trao học bổng và quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới. Ảnh: Khánh Đan

Tham dự chương trình có 65 học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó có 53 em do xã Thiện Hưng giới thiệu và 12 em là con nuôi Đồn Biên phòng Bù Đốp.

Ban tổ chức đã trao tặng 65 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, nhằm hỗ trợ, động viên các em tiếp tục vượt qua khó khăn, vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai tươi sáng.

“Trăng yêu thương - Trung thu 2026” trở thành ngày hội vui tươi, rộn ràng cho trẻ em vùng biên giới xã Thiện Hưng. Ảnh: Khánh Đan

Cùng với học bổng, mỗi em còn được nhận một phần quà gồm: bánh trung thu, sữa và lồng đèn. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của các đơn vị đồng hành, góp phần mang đến cho trẻ em vùng biên một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và đủ đầy hơn.

UBND xã Thiện Hưng trao thư tri ân đến Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ảnh: Khánh Đan

Ban tổ chức trao thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành, tài trợ đã chung tay mang một mùa Trung thu ấm áp đến với trẻ em vùng biên. Ảnh: Khánh Đan

Tổng kinh phí thực hiện chương trình “Trăng yêu thương - Trung thu 2026” là 95,5 triệu đồng, do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai vận động từ các đơn vị đồng hành như: Công ty cổ phần Tập đoàn Gia Bảo - Hạt điều Bà Tư; Ngân hàng VPBank chi nhánh Bình Phước; Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa Tâm Đức; Cửa hàng Hiền Nguyễn - Bình Phước, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất; các bác sĩ Bệnh viện Âu Cơ; Văn phòng đại diện Thiên Bách Thảo cùng một số mạnh thường quân.

Ban tổ chức, các đơn vị đồng hành và nhà hảo tâm cùng chung vui với các em học sinh trong ngày hội “Trăng yêu thương - Trung thu 2026” ở xã Thiện Hưng. Ảnh: Khánh Đan

“Trăng yêu thương - Trung thu 2026” không chỉ là hoạt động thể hiện trách nhiệm an sinh xã hội của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, hướng về tuyến đầu Tổ quốc.