Nhiều tuyến đường trung tâm Phú Quốc ngập nặng

Clip đường phố Phú Quốc thành sông sau mưa lớn.

Ngày 22/9, trên địa bàn đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) xuất hiện mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Cho đến tối cùng ngày, lượng nước đổ về các tuyến phố khu vực trung tâm Dương Đông, khiến hệ thống thoát nước quá tải gây ngập cục bộ, có nơi ngập sâu như đường Nguyễn Trung Trực, Mạc Cửu, Trần Hưng Đạo...

Nhiều tuyến phố ngập sâu làm việc đi lại của người dân gặp khó khăn, một số xe máy chết máy khi qua khu vực ngập. Hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân hai bên đường cũng bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng phải tạm phong toả các điểm ngập sâu.

Chính quyền đặc khu Phú Quốc đã huy động công an, dân quân tự vệ, lực lượng đô thị và thanh niên xung kích triển khai các biện pháp ứng phó. Lực lượng chức năng kiểm tra lòng đường, vỉa hè; nạo vét, thu gom rác thải và chướng ngại vật tại các miệng cống, nắp hố ga nhằm khơi thông dòng chảy, giúp nước thoát nhanh.

Tại những điểm ngập sâu, cán bộ, chiến sĩ được bố trí túc trực để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình an toàn; hỗ trợ người dân và các phương tiện chết máy di chuyển qua khu vực ngập.

Chính quyền địa phương cũng đặt biển cảnh báo tại những khu vực nước chảy xiết, có hố sâu để người dân chủ động phòng tránh.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường ở trung tâm Phú Quốc ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại. Ảnh: H. Dung

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, chính quyền đặc khu Phú Quốc khuyến cáo người dân và du khách thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng; giảm tốc độ, chú ý quan sát và không cố di chuyển qua những điểm ngập sâu, nước chảy xiết.

Người dân tại các khu vực thấp, trũng được khuyến cáo chủ động kê cao tài sản, đồ dùng sinh hoạt để hạn chế thiệt hại do ngập nước.