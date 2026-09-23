Dự báo thời tiết ngày 23/9: Miền Nam và loạt tỉnh miền Trung mưa to đến rất to

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 23/9/2026

Ngày 23/9, từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam Bộ mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 250mm.

Các tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời tiết ổn định hơn, mưa rào và dông có thể xảy ra ở một vài nơi, ngày nắng.

Từ đêm 23/9 đến ngày 24/9, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to, lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Ngày 23/9, mưa lớn vẫn bao trùm miền Nam và loạt tỉnh miền Trung. (Ảnh minh hoạ)

Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, khu vực Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ mưa rất to trên 120mm.

Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, từ tối 22/9 đến ngày 23/9, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Ngoài ra, đêm 24/9 và ngày 25/9, từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40-70m, có nơi mưa rất to trên 100mm. Phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Ngoài ra, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai sẽ dao động ở mức báo động (BĐ)2 và trên mức BĐ2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc TP Đồng Nai.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 23/9/2026

TP Hà Nội đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, TP Huế mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29-32°C, phía Nam 27-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 29-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Ngày 22/9, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 20h có nơi trên 110mm như các trạm Bình Long (TP Đồng Nai) 117,8mm; Cửa Cạn (An Giang) 154,2mm; Phú Hưng (Cà Mau) 169,8mm…