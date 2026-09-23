Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại 13 khu vực ở tỉnh Khánh Hòa ngày 23/09/2026

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Khánh Hòa đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy. Tình trạng sạt trượt đất đá đe dọa trực tiếp đến các sườn dốc taluy và hệ thống khe suối nhỏ trên địa bàn.

Các địa bàn tại Khánh Hòa có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao

Hiện tượng sạt lở, sụt lún đất và lũ quét được cảnh báo xuất hiện tập trung tại các khu vực sau của tỉnh Khánh Hòa:

Anh Dũng

Bác Ái và Bác Ái Đông

Bắc Khánh Vĩnh và Trung Khánh Vĩnh

Công Hải

Hòa Trí

Mỹ Sơn

Ninh Sơn

Tu Bông

Vạn Hưng, Vạn Ninh và Vạn Thắng

Tác động thiên tai và khuyến cáo an toàn

Lũ quét trên các sông suối nhỏ có thể lên nhanh bất ngờ, kết hợp hiện tượng sạt lở đất trên sườn dốc gây tắc nghẽn giao thông, uy hiếp các khu dân cư ven chân núi và các công trình dân sinh lân cận.

Người dân sinh sống tại các khu vực cảnh báo trên cần chủ động thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn:

Thường xuyên quan sát các dấu hiệu nứt đất, sụt trượt taluy, nước suối chuyển màu đục ngầu hoặc dâng nhanh đột ngột.

Khẩn trương sơ tán người già, trẻ nhỏ và tài sản khỏi vùng trũng thấp ven suối hoặc dưới chân sườn dốc mất ổn định.

Tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, khe suối khi có dòng nước chảy xiết; hạn chế đi lại qua các cung đường đèo dốc có nguy cơ sạt trượt.