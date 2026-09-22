Từ đêm 24-9, vùng mưa lớn sẽ dịch chuyển lên phía Bắc Trung bộ, giảm ở Nam bộ

Chuyên gia khí tượng cảnh báo tình hình thời tiết xấu từ đêm 22-9 đến 25-9. Clip: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp

Theo thông tin cập nhật chiều tối 22-9 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ tối nay đến 2 ngày tới, mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực ở Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ.

Cụ thể, từ nay đến khoảng ngày 24-9, trọng tâm mưa lớn tập trung ở khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, với lượng mưa phổ biến 60-130mm/24 giờ, cục bộ có nơi trên 250mm/24 giờ.

Khu vực từ Quảng Trị, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 30-80mm/24 giờ, cục bộ có nơi trên 150mm/24 giờ.

Hồ thủy điện Hương Điền (TP Huế) điều tiết nước qua tràn và turbine với lưu lượng tăng dần để ứng phó mưa. Ảnh minh họa: VĂN THẮNG

Từ đêm 24 đến ngày 25-9, vùng mưa có xu hướng dịch dần lên phía Bắc, tâm điểm mới là khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ, từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng. Khu vực này sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Sau ngày 24-9, mưa ở khu vực phía Nam sẽ giảm cường độ. Lượng mưa ở Nam bộ phổ biến giảm còn 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.