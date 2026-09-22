Ngày 22/9, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tổ chức cất bốc, quy tập 6 mộ tập thể tại khu vực điểm cao 685, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. Qua xác minh, các mộ tập thể được xác định có 69 hài cốt liệt sĩ.

Trực tiếp chỉ đạo công tác cất bốc, quy tập có Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang. Tham gia chỉ đạo, động viên lực lượng làm nhiệm vụ có Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và ông Lê Mạnh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy.

Tuyên Quang quy tập 69 hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685

Xác định vị trí mộ từ thông tin của cựu chiến binh

Các vị trí mộ tập thể được xác định trên cơ sở thông tin, sơ đồ và lời kể của các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên.

Từ những nguồn thông tin này, lực lượng tìm kiếm, quy tập đã tiến hành khảo sát, xác định vị trí và tổ chức cất bốc theo quy định.

Việc tìm kiếm tại khu vực điểm cao 685 tiếp tục được triển khai với yêu cầu bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, tôn trọng và giữ gìn tối đa các di vật, dấu tích liên quan.

Sau khi cất bốc, quy tập, hài cốt các liệt sĩ được đưa về nhà quàn của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để quản lý, chăm sóc, đồng thời phục vụ công tác giám định và xác minh thông tin.

Đây là những bước quan trọng nhằm từng bước làm rõ danh tính, đơn vị và các thông tin liên quan đến các liệt sĩ trước khi tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Kết quả quy tập 69 hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685 góp phần thực hiện mục tiêu của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn từng diễn ra chiến tranh luôn đặt ra yêu cầu cao về thông tin, lực lượng, phương tiện và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, những thông tin do cựu chiến binh, nhân chứng cung cấp có ý nghĩa quan trọng trong việc khoanh vùng, xác định vị trí và tổ chức tìm kiếm.

Đối với Tuyên Quang, việc tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các khu vực từng là chiến trường không chỉ thể hiện trách nhiệm của lực lượng vũ trang, mà còn đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, đồng đội các liệt sĩ.