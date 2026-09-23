Lắng nghe tiếng nói từ cơ sở

Diễn đàn Tháng lắng nghe dân nói tại thôn Nâm Rơ Mai

Nhân dân gửi gắm tâm tư đến chính quyền

Ngày 15/9, chị Yuk Se K’Yên tranh thủ sắp xếp việc nhà và có mặt tại hội trường thôn Nâm Rơ Mai từ sớm. Chị cũng là một trong những người đầu tiên đứng lên phát biểu tại diễn đàn Tháng lắng nghe dân nói. Những điều chị chia sẻ rất gần với cuộc sống. Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn khiến người dân không khỏi lo lắng về công tác quản lý, nhất là an ninh trật tự.

Theo chị K’Yên, tình trạng học sinh tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu và những vấn đề có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. “Người dân trong thôn rất vui khi thường xuyên được gặp gỡ, trực tiếp trao đổi ý kiến với chính quyền địa phương”, chị K’Yên chia sẻ.

Không chỉ phản ánh những điều còn băn khoăn, người dân cũng có dịp nghe chính quyền thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những công việc đang được triển khai và những vấn đề địa phương còn khó khăn. Tại diễn đàn ở Nâm Rơ Mai, ông Trương Văn Sáng - Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 thông tin về những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông cũng trao đổi về những vướng mắc cần tháo gỡ, trong đó có vấn đề giao thông tại thôn.

Chị K’Yên chia sẻ ý kiến tại chương trình.

Nâm Rơ Mai hiện là thôn rộng nhất của xã Đam Rông 2, bao gồm cả 2 Tiểu khu 176 và 179. Dân cư sống thành từng cụm phân tán dọc quốc lộ 27. Chính vì thế một số công trình đầu tư công trên địa bàn chuẩn bị được triển khai, kỳ vọng tạo thuận lợi hơn cho sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tuy nhiên, để các công trình phát huy hiệu quả, theo ông Sáng, rất cần sự chung tay, đồng lòng của người dân.

Ông Sáng nhấn mạnh, điều cần lắng nghe là những góp ý thẳng thắn của người dân về công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của cán bộ. Khi có niềm tin, người dân sẽ mạnh dạn trao đổi, cùng chính quyền tháo gỡ khó khăn.

Từ lắng nghe đến đồng hành

Tháng lắng nghe dân nói được Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công an xã Đam Rông 2 triển khai trong tháng 8 và tháng 9/2026 tại 8/8 thôn cùng các Tiểu khu 176, 179 và Tây Sơn.

Theo bà Nguyễn Thị Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đam Rông 2, qua thực tế triển khai tại các thôn, cụm dân cư, đặc biệt là các tiểu khu, diễn đàn đã góp phần đưa tiếng nói của người dân đến gần hơn với các cấp chính quyền. Tại đây, người dân trực tiếp góp ý về việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời phản ánh những vấn đề liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và chính sách an sinh.

Ý kiến người dân được ghi nhận, giải đáp tại chỗ; những vấn đề cần xử lý tiếp được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã theo dõi, giám sát kết quả giải quyết. Các đề xuất, sáng kiến của người dân cũng là nguồn thông tin để địa phương điều chỉnh cách làm phù hợp thực tế.

Người dân thôn Nâm Rơ Mai lắng nghe tình hình phát triển kinh tế, xã hội

Tại diễn đàn, lực lượng công an xã cũng trực tiếp trao đổi với người dân về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thiếu tá Trần Văn Hà - Phó Trưởng Công an xã Đam Rông 2 cho biết, lực lượng công an sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát. Đồng thời, khuyến cáo người dân khi phát hiện vấn đề phát sinh có thể liên hệ kịp thời với lực lượng tại chỗ hoặc bộ phận một cửa của Công an xã. Mỗi người dân là một kênh thông tin giúp lực lượng chức năng nắm bắt tình hình, phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.

Khi ý kiến từ cơ sở được tiếp nhận, phản hồi và theo dõi đến cùng, diễn đàn không dừng ở việc lắng nghe mà trở thành cầu nối giúp chính quyền gần dân, sát dân hơn. Qua đó, người dân có thêm cơ hội tham gia xây dựng chính quyền địa phương.