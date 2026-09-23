Đồng bộ giải pháp, hoàn thành chỉ tiêu BHXH năm 2026

BHXH tỉnh đẩy mạnh ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Nhận diện thách thức

Tính đến hết tháng 8/2026, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 93,5%, vẫn còn thiếu 2,4%, tương đương 33.305 người để hoàn thành chỉ tiêu 95,9% được giao.

Áp lực phát triển đối tượng tham gia dự báo sẽ tiếp tục tăng cao từ ngày 1/11/2026, khi hơn 62.000 người dân tộc thiểu số tại 16 xã hết thời hạn hưởng chính sách hỗ trợ đóng BHYT theo Nghị quyết 68/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Sự thay đổi này dự kiến khiến số lượng người thiếu hụt BHYT tăng lên khoảng 149.826 người, tương ứng 4,42% tỷ lệ bao phủ. Bên cạnh đó, mảng BHXH tự nguyện cũng ghi nhận đa số các xã chưa hoàn thành chỉ tiêu.

BHXH tỉnh phát động ra quân vận động người dân tham gia BHXH

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương xem việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Để tháo gỡ bài toán kinh phí cho các đối tượng yếu thế, UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp cùng BHXH tỉnh khẩn trương tham mưu, đề xuất HĐND tỉnh xem xét ban hành chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT từ ngân sách địa phương cho người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng sau ngày 1/11/2026.

Ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Song song với nguồn ngân sách nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội được đề nghị đẩy mạnh vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại cơ sở, UBND các xã, phường, đặc khu có nhiệm vụ đôn đốc 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong năm học mới; rà soát các hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Duy trì và nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT tại các địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Vận động tiểu thương tham gia BHXH, BHYT

Giám đốc BHXH tỉnh Đặng Hồng Tuấn cho biết, thời gian qua, số người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHYT tiếp tục tăng. Các chế độ an sinh được chi trả đầy đủ, kịp thời; trong đó, tỷ lệ chi trả lương hưu và trợ cấp hằng tháng qua tài khoản ngân hàng đạt kết quả tích cực.

Quyết tâm bứt phá trong những tháng cuối năm

Lãnh đạo BHXH tỉnh đã biểu dương các đơn vị đạt thành tích xuất sắc: Đức Linh, Quảng Khê, Phú Quý (dẫn đầu về phát triển BHYT); Thuận An, Liên Hương, Phú Quý (hoàn thành chỉ tiêu BHXH tự nguyện); Phú Quý và Kiến Đức (đạt 100% tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt).

Tuyên truyền viên BHXH cơ sở đến nhà vận động người dân tham gia BHXH, BHYT

Theo ông Đặng Hồng Tuấn, để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của cả năm 2026, BHXH tỉnh đã đề ra chiến lược hành động trọng tâm cho những tháng cuối năm với các nhóm giải pháp then chốt. Tập trung rà soát và thu nợ, khai thác hiệu quả dữ liệu từ hộ kinh doanh và doanh nghiệp thuộc diện tham gia bắt buộc. Phân loại chi tiết các đơn vị chậm đóng: liên tục đôn đốc các khoản nợ dưới 3 tháng không để phát sinh thêm; bố trí lãnh đạo và viên chức đồng hành cùng doanh nghiệp nợ từ 3 tháng trở lên; lập hồ sơ xử lý triệt để các trường hợp nợ kéo dài trên 12 tháng.

Đổi mới công tác tuyên truyền, phát động chiến dịch truyền thông cao điểm theo nhóm nhỏ, vận động trực tiếp tại từng địa bàn dân cư. Đẩy mạnh hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID và thực hiện giao dịch điện tử. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để kiểm tra, ngăn chặn các hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT. Thúc đẩy chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu, nâng tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến; tăng cường kỷ cương công vụ, rà soát phân công lao động, nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy.

Tuyên truyền vận động trực tiếp hộ kinh doanh tham gia BHXH

Với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc của toàn ngành BHXH, Lâm Đồng đang từng bước tháo gỡ khó khăn, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm, góp phần bảo đảm quyền lợi và an sinh cho người dân.