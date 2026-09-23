Quảng Phú đưa dịch vụ y tế đến gần dân

Ngoài khám bệnh thông thường, người dân còn được hướng dẫn sử dụng cây thuốc nam để nâng cao hiệu quả chữa bệnh

Từ khám bệnh đến phòng bệnh

Mỗi khi thấy không khỏe, ông Phan Đình Sơn, ở thôn Phú Xuân lại đến Trạm Y tế xã Quảng Phú để khám, nhận thuốc và theo dõi. Gần 9 năm sống chung với bệnh tiểu đường, ông Sơn cảm nhận rõ sự thuận tiện khi có cơ sở y tế ngay tại địa phương. “Trước đây, mỗi lần đi nhận thuốc, tôi phải đi khoảng 40 km. Nay chỉ cần ra Trạm Y tế xã là có thuốc uống. Bác sĩ, dược sĩ tư vấn nhiệt tình, chu đáo nên chúng tôi khá hài lòng. Chỉ số đường huyết của tôi cũng giảm so với trước”, ông Sơn chia sẻ.

Theo ông Sơn, Trạm Y tế mới khang trang, sạch sẽ; đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp về một đầu mối đông hơn, việc tiếp đón, hướng dẫn người bệnh cũng thuận tiện. Điều ông mong muốn là trạm tiếp tục được đầu tư trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại để người dân giảm việc phải đi xa khi cần kiểm tra chuyên sâu.

Không riêng ông Sơn, 9 tháng năm 2026, Trạm Y tế xã đã tiếp nhận 5.784 lượt người đến khám, trong đó 5.302 lượt khám bảo hiểm y tế (BHYT); gần 2.000 lượt khám bằng y học cổ truyền. Trạm đang quản lý 1.600 người mắc tăng huyết áp và 203 người mắc đái tháo đường.

Ông Phan Đình Sơn thường xuyên lên Trạm Y tế xã để được thăm khám, lấy thuốc và theo dõi tình trạng sức khỏe

Theo bà Hà Thị Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế xã Quảng Phú, công việc của cán bộ y tế không dừng ở khám, cấp thuốc mà còn theo dõi người bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và chủ động phòng ngừa dịch bệnh ngay từ cộng đồng. Trạm hiện duy trì giám sát các bệnh truyền nhiễm, nhất là những địa bàn và nhóm có nguy cơ. Ngoài 310 trường hợp được lấy lam xét nghiệm sốt rét thì trạm còn theo dõi tình hình sốt xuất huyết tại các thôn, bon và tuyên truyền phòng bệnh. Toàn xã hiện ghi nhận 9 ca sốt xuất huyết, 10 ca lao, 13 ca tay chân miệng và 2 ca viêm gan B, không có trường hợp tử vong.

Để người dân được chăm sóc ngay từ cơ sở

Với người mắc bệnh mạn tính, việc có một cơ sở y tế gần nhà và được duy trì khám, cấp thuốc thường xuyên có ý nghĩa thiết thực. Là một xã thuộc vùng III (xã đặc biệt khó khăn), người dân xã Quảng Phú còn được Nhà nước hỗ trợ, cấp thẻ BHYT. Nhờ đó tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn đạt 100%.

Việc có một cơ sở y tế gần nhà và được duy trì khám, cấp thuốc thường xuyên có ý nghĩa thiết thực đối với người dân, nhất là người già trên địa bàn xã

Theo ông Cao Bá Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, chính sách hỗ trợ BHYT giúp người dân, nhất là những hộ còn khó khăn giảm chi phí khi khám, chữa bệnh và có điều kiện duy trì việc theo dõi, điều trị bệnh lâu dài. “Khi người dân có thẻ BHYT, việc tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh thuận lợi hơn, đồng thời góp phần hạn chế nguy cơ gia đình gặp khó khăn thêm do chi phí điều trị”, ông Hoàng cho biết.

Bên cạnh đó, để các hoạt động y tế, sức khỏe đến gần người dân, Trạm Y tế phối hợp với các đoàn thể và thôn, bon tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, họp cộng đồng, thăm hộ gia đình và tư vấn trực tiếp. Tuy nhiên, một bộ phận người dân chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ; ý thức phòng bệnh, vệ sinh môi trường chưa đồng đều. Nguồn lực tuyến cơ sở cũng còn hạn chế. Trạm hiện có 21 nhân viên, trong khi nhiều người phải kiêm nhiệm nhiều chương trình; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng đầy đủ, nhất là các dịch vụ cận lâm sàng...

Thời gian tới, Quảng Phú tiếp tục nâng chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến xã, tăng cường quản lý bệnh mạn tính, người cao tuổi, người khuyết tật và chủ động giám sát dịch bệnh. Cùng với đó, địa phương từng bước mở rộng các hoạt động khám, sàng lọc sức khỏe cho người dân theo điều kiện thực tế.

Người dân khi đến khám tại Trạm Y tế xã đều hài lòng trước thái độ, cách làm việc của đội ngũ y, bác sĩ

Có thể thấy, việc chăm sóc sức khỏe cho người dân không nằm ở những lượt khám hay cấp thuốc tại trạm y tế, mà còn ở khả năng theo dõi người bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và chủ động phòng bệnh từ cộng đồng. Đó cũng là cách xã Quảng Phú đưa y tế cơ sở đến gần hơn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe hằng ngày của người dân.