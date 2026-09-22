LHQ cảnh báo El Niño siêu mạnh đe dọa nghiêm trọng sức khỏe toàn cầu

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Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt do mưa lớn tại thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 1/9/2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những đợt mưa lớn do El Niño có thể tạo điều kiện thuận lợi cho dịch tả cũng như sự phát triển của các loài côn trùng truyền bệnh, đặc biệt là muỗi. Điều này có thể làm gia tăng các bệnh như sốt rét, chikungunya và sốt xuất huyết.

Bà Teresa Zakaria, người đứng đầu Đơn vị giảm thiểu rủi ro, Hoạt động nhân đạo và Biến đổi khí hậu của WHO, cảnh báo tác động nghiêm trọng nhất sẽ xảy ra khi các hiện tượng khí hậu cực đoan đồng thời xuất hiện tại những nơi có hệ thống y tế yếu, người dân hạn chế tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thiếu an ninh lương thực, phải di dời hoặc đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo.

WHO coi El Niño là “mối đe dọa đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng” và là yếu tố có thể làm gia tăng nhiều rủi ro cùng lúc. Bà Zakaria kêu gọi các quốc gia hành động ngay để giảm thiểu tác động, tránh gây thêm thương vong và đau khổ cho người dân.

Đầu tháng 9, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo El Niño hiện nay được dự báo là mạnh nhất kể từ khi có các số liệu tương đối đầy đủ để so sánh trong khoảng 4 thập kỷ qua. Những tác động đối với khí hậu toàn cầu có thể tiếp tục kéo dài sang năm 2027.

Các nhà khoa học nhấn mạnh El Niño không phải là hệ quả trực tiếp của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, hiện tượng này có thể làm nhiệt độ tăng thêm và khiến các hình thái thời tiết cực đoan trở nên nghiêm trọng hơn trong bối cảnh Trái Đất vốn đang nóng lên do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch của con người.

Ông Armel Castellan, cố vấn về nắng nóng cực đoan thuộc Chương trình chung về Khí hậu và Sức khỏe của WHO-WMO, nhận định mỗi chu kỳ El Niño có những đặc điểm khác nhau. Tuy nhiên, El Niño lần này đặc biệt đáng lo ngại khi xảy ra cùng với tình trạng nhiệt độ toàn cầu đã liên tục lập các mức kỷ lục. El Niño hình thành do sự gia tăng nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực Thái Bình Dương và có thể làm nhiệt độ toàn cầu tăng cao, đồng thời gây ra các đợt hạn hán nghiêm trọng và mưa lũ trên diện rộng. Ảnh hưởng của hiện tượng này đã được ghi nhận từ Trung Mỹ đến Indonesia.