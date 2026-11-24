Những mạch nguồn văn hóa ấy vẫn đang được nối dài qua việc bảo tồn không gian truyền thống, truyền dạy di sản cho thế hệ trẻ và phát triển du lịch cộng đồng.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 là điểm nhấn, giúp văn hóa trà của Thái Nguyên lan tỏa đến mọi miền đất nước.

Gìn giữ nếp nhà

Hiện nay, trên địa bàn Thái Nguyên có khoảng 320 nghìn người dân tộc Tày. Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, các bản làng người Tày nơi rẻo cao vẫn luôn gìn giữ nếp nhà sàn trong đời sống thường nhật.

Không chỉ mang dấu ấn kiến trúc truyền thống, trong mỗi nếp nhà sàn còn lưu giữ nét văn giàu bản sắc, từ cách sinh hoạt, ứng xử đến phong tục độc đáo của người Tày được truyền qua các thế hệ.

Ông Hoàng Văn Trực, thôn Xuân Lạc, xã Nam Cường, là một trong những người con của núi rừng đang gìn giữ nét văn hóa trong ngôi nhà sàn của gia đình. Gần một thế kỷ nay, ngôi nhà đã lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình về những ngày gian khó của cha mẹ, chứng kiến sự trưởng thành của các anh, chị, em trong gia đình ông.

Mỗi khi sàn nhà bằng tre, nứa xuống cấp, ông lại lên rừng chặt cây về thay. Đi qua hơn 60 năm cuộc đời, thứ ông truyền lại cho con trai vẫn là ngôi nhà sàn ấy, những chiếc cột nhà vẫn vững chãi theo thời gian.

Ông Hoàng Văn Trực bảo: Nếp nhà sàn là tài sản vô giá của gia đình, bảo tồn những nếp nhà sàn cũng chính là giữ lại một phần di sản của cha ông, trao truyền những giá trị văn hóa đặc sắc cho thế hệ mai sau.

Mỗi ngôi nhà sàn của người Tày là một di sản, trong mỗi nếp nhà ấy còn chứa đựng những di sản văn hóa phi vật thể. Đó là cách đồng bào Tày sống trong căn nhà của họ, cách sinh hoạt và sống cùng văn hóa dân tộc.

Để phù hợp với nhịp sống hiện đại, nếp nhà sàn của người Tày ở Thái Nguyên đã được cải tiến phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của người dân, nhưng vẫn thấm đẫm bản sắc.

Không chỉ giữ nếp nhà sàn việc dạy chữ, tiếng dân tộc thiểu số như Sán Dìu, Tày, Nùng... cho thế hệ trẻ đang được duy trì qua các lớp học cộng đồng nhằm giữ gìn mạch nguồn văn hóa. Một trong những minh chứng sống động là lớp học tiếng Sán Dìu ngay tại nhà cho các em nhỏ của ông Trương Văn Chính, xóm Lát Đá, xã Tân Cương.

Ông Chính bảo rằng, trong nhịp sống hiện đại, tiếng nói, chữ viết của dân tộc Sán Dìu đang dần bị mai một. Bởi vậy, việc mở lớp dạy chữ viết, tiếng dân tộc Sán Dìu là trách nhiệm gìn giữ "linh hồn" của dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Vừa dạy chữ, vừa dạy con trẻ hiểu về đạo lý, cội nguồn và lòng hiếu kính, ông đã góp phần giáo dục nhân cách, gìn giữ bản sắc của dân tộc Sán Dìu.

Lớp học của ông Chính thu hút không ít em nhỏ đến học, có khi 10 em, có thời điểm lên đến 25 em. Ông coi việc trao truyền chữ viết, tiếng nói cho con trẻ là niềm vui, hạnh phúc khi được đóng góp sức mình trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Không chỉ có đồng bào Sán Dìu, người Tày Thái Nguyên cũng đang nỗ lực gìn giữ chữ viết và tiếng nói của dân tộc mình. Đó là hoạt động truyền dạy ngôn ngữ của người Tày qua lời Then của Câu lạc bộ hát Then Chợ Giải, xã Phúc Lộc.

Với hơn 60 thành viên, hằng tuần, Câu lạc bộ đã thu hút gần chục em nhỏ, cùng một số phụ huynh tham gia. Tại đây, tiếng Tày được truyền đạt qua các điệu hát Then mượt mà, giúp các em dễ tiếp cận và ghi nhớ.

Trong nhịp sống hôm nay, việc bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc thiểu số là nhiệm vụ bảo vệ sự đa dạng của bản sắc Thái Nguyên, giúp mạch nguồn văn hóa tiếp nối quá khứ hiện tại và tương lai.

Nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần

Nhìn lại những năm qua, Thái Nguyên đã đi qua một hành trình đặc biệt: hành trình đánh thức mạch nguồn văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần cộng đồng và biến những giá trị bản sắc thành động lực phát triển mới.

Các chương trình như tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu và liên hoan văn hóa - thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa; hay đề án bảo tồn dân ca, dân vũ, dân nhạc gắn với du lịch… đều được tỉnh cụ thể hóa bằng những hoạt động liên tục, lan tỏa rộng rãi từ tỉnh đến cơ sở.

Điều quan trọng hơn cả là cộng đồng dân tộc thiểu số - những chủ thể của di sản luôn được đặt ở vị trí trung tâm, được trao quyền tham gia, thực hành và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của chính mình.

Việc làm quen với hát Then, đàn Tính giúp trẻ hiểu hơn về văn hóa của quê hương Thái Nguyên.

Từ những lễ hội mang dấu ấn nông nghiệp của người Tày - Nùng như Lồng tồng, đến nghệ thuật hát Then, đàn Tính mang linh hồn của núi rừng, hay những câu hát Soọng Cô, hát Sli, những tín ngưỡng cấp sắc của người Dao…, tất cả đã và đang được phục dựng, tôn vinh và lan tỏa theo cách thức vừa tôn trọng truyền thống vừa phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Bản sắc văn hóa vì thế không chỉ được bảo tồn trong sách vở hay bảo tàng mà đang sống trong từng bản làng, từng câu hát, từng lễ hội, trở thành niềm tự hào của người dân.

Một điều đáng mừng là quá trình bảo tồn văn hóa không dừng lại ở việc “giữ gìn”, mà được định hướng mạnh mẽ theo tinh thần “phát huy” - gắn di sản với phát triển du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng. Chính điều đó giúp văn hóa truyền thống không chỉ tồn tại như một tài sản tinh thần, mà trở thành nguồn lực thực sự cho tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống của người dân.

Song song với đó, những chuyến biểu diễn lưu động, chiếu phim, giao lưu văn nghệ phục vụ vùng sâu, vùng xa đã góp phần đưa ánh sáng văn hóa đến những nơi còn nhiều khó khăn. Đây không chỉ là hoạt động mang tính phục vụ mà còn giúp đồng bào tiếp cận những giá trị văn hóa của các dân tộc khác, mở rộng nhận thức và khơi dậy niềm tự hào với bản sắc dân tộc mình.

Dòng chảy thời gian vấn cứ tiếp diễn, mạch nguồn văn hóa của mảnh đất Thái Nguyên vẫn tiếp tục chảy mãi, nối dài quá khứ với hiện tại và tương lai. Người dân có quyền từ hào về những nét đẹp văn hóa của quê hương mình, để từ đó, có ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống ấy trong hôm nay và mai sau.